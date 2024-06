MFW SS25, Milano celebra il fashion maschile

Fonte: Ufficio stampa Canali festeggia i suoi 90 anni a Palazzo reale per la MFW

Neanche il tempo di chiudere Pitti che la moda uomo si trasferisce dalla Fortezza da Basso di Firenze a Milano, dove prendono il via le sfilate per la Spring/Summer 2025, tra show, presentazioni ed eventi esclusivi. Venerdì ha debuttato in passerella l’uomo Moschino firmato dal nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza. E poi, un appuntamento dopo l’altro, si passa da Billionaire a Dsquared2, che ha sfilato al teatro Gaber, fino a Canali, che festeggia i suoi primi 90 anni a Palazzo Reale con un evento, una mostra e una capsule collection. Sono 20, in tutto, le sfilate in calendario fino a martedì 18 giugno, cui si aggiungono 4 show digitali, 44 presentazioni ed eventi per un totale di 84 appuntamenti.

Ospiti e brand da tutto il mondo

Il trend della settimana è sicuramente l’afflusso di stilisti britannici, che da Londra si sono trasferiti a Milano Uomo. Tra le novità di stagione, la prima passerella milanese di Martine Rose, brand della stilista inglese che ha sempre sfilato nel calendario di Londra, e del brand Dunhill, il cui stilista Simon Holloway ha debuttato a febbraio con la sua prima collezione. Inoltre, per la prima volta tra le sfilate digitali appare il brand cinese Valleyouth. Dopo essere stato ospite di Pitti a gennaio, torna poi nel calendario sfilate Magliano, mentre JW Anderson conferma la sua presenza con uno show e un evento e MSGM celebra il suo 15esimo anniversario con una sfilata co-ed.

Fonte: Magdi Soliman.

L’invito più importante della settimana sarà quello di Gucci domani, lunedì 17 giugno, quando Sabato De Sarno darà seguito al suo debutto con la seconda collezione Uomo, un’occasione per vedere l’evoluzione della sua estetica raffinata e minimalista prima della presentazione del womenswear a settembre. Immancabili i pesi massimi della moda italiana: l’estate di Armani e Prada, il glamour di Dolce & Gabbana e Fendi, il lusso di Zegna e quello artigianale di Brunello Cucinelli. In chiusura, sempre lunedì 17 giugno, si terrà il Party della Milano Fashion Week, Fashion Frequency.

Fonte: Soliman Magdi.

Speciale Scandinavia

Camera Nazionale della Moda per questa edizione ha attivato inoltre un’iniziativa di collaborazione con il CIFF (Copenhagen International Fashion Fair). Dal 14 al 18 giugno, all’interno di Palazzo Giureconsulti, una selezione di designer scandinavi presentano le proprie collezioni attraverso una static exhibition: oltre al brand Henrik Vibskov, che sarà presente anche nel calendario ufficiale delle presentazioni della MFW, CIFF Showrooms Milan coinvolge brand come Mark Kenly Domino Tan, Envelope 1976, Aiayu, Adnym e Isnurh.