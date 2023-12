Gucci celebra Milano: riapre lo store a Montenapoleone

Fonte: Ufficio stampa Gucci. Nuovo store Gucci in via Montenapoleone 5.

Uno spazio di oltre 1.800 metri quadrati distribuiti su due piani, che raccoglie le collezioni pret a porter uomo e donna, borse, bagagli, scarpe, seta, occhiali, gioielli, fragranze e altri prodotti che completano l’offerta del marchio di Kering. Lo spazio rinnovato, ospita inoltre un’anteprima della collezione di debutto di Sabato De Sarno, tra arredi di icone del design tricolore e una selezione di opere d’arte.

Il negozio è progettato secondo i requisiti del protocollo Leed, la certificazione più diffusa a livello mondiale per quanto riguarda l’edilizia sostenibile. È inoltre dotato di Bms, per monitorare i consumi ed efficientare i processi.

La boutique nel dettaglio

La nuova boutique presenta elementi caratteristici dell’architettura milanese riletti secondo l’estetica del direttore creativo Sabato De Sarno. Il marmo cipollino e il bardiglio nei pavimenti, che formano intricati motivi geometrici, evocano elementi presenti in alcuni dei progetti residenziali più emblematici della città.

Nello store è custodita anche una selezione di opere di Lucio Fontana, Getulio Alviani, Franco Mazzucchelli e Liliana Moro, accanto ai più giovani Nathlie Provosty, Jamie Poblete, Adji Dieye e Augustas Serapinas, tutte selezionate dal consulente artistico Truls Blaasmo.

Un omaggio più ampio alla tradizione italiana è rappresentato dall’uso del vetro veneziano “pulegoso” per gli scaffali e altri dettagli. Le sedute e i tavoli portano le firme di Cassina, B&B, Living divani e Minotti, icone del design italiano nel mondo.

Il pianterreno è dedicato agli articoli in pelle. Una parete retroilluminata in alabastro bianco espone una selezione di borse Jackie Notte e di slingback Gucci Signoria della collezione Gucci Ancora. Oltre che c’è la stanza Rosso Ancora: immersiva e decorativa, è caratterizzata da una moquette Rosso Ancora, tonalità che si ritrova nelle pareti e nei soffitti laccati.

Mentre al piano inferiore offre per l’occasione un’anteprima degli abiti della sfilata SS24, la prima sotto la regia di De Sarno, con la possibilità di effettuare preordini.

«Questa inaugurazione celebra il legame di lunga data tra Gucci e la città di Milano, dove la boutique ha aperto per la prima volta nel 1951» queste le parole del presidente e ceo di Kering Jean-François Palus. «Riaprire nuovamente le sue porte oggi, in questa città simbolo di creatività, moda e lusso, ha un valore particolarmente significativo per noi. La nuova boutique pone al centro il valore che Gucci attribuisce all’arte e al design contemporanei e incarna l’essenza della bellezza e dell’artigianato italiani. Con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, lo store di Montenapoleone esalta l’eccezionale qualità dei prodotti della maison. Qui, moda e lusso senza tempo coesistono in piena armonia».