Splendore minimalista: il sogno Gucci alla Milano Moda Donna

Fonte: IPA Sabato De Sarno dopo lo show della collezione AW24

Nel cuore di Milano, nello spazio in via Cosenz, Sabato De Sarno ha presentato in occasione della settimana della moda milanese la nuova collezione Gucci AW24/25. Una celebrazione della moda che ha trascinato il pubblico in un vortice di eleganza e innovazione. L’atmosfera nel pre-sfilata era calma e pacata, in netto contrasto con il caos tipico che precede gli eventi di questo calibro. Il merito di questo equilibrio va interamente a De Sarno, il quale, con il suo sorriso contagioso e la sua aura di positività, ha trasformato l’intero spazio in un luogo di serenità e creatività.

De Sarno ha evidenziato come il contributo di individui con anni di esperienza nel settore abbia plasmato la sua visione. Questo approccio si è riflesso nella collezione, che ha visto una fusione di tradizione e modernità, con dettagli che pagavano omaggio al passato mentre guardavano al futuro.

Fonte: UFFICIO STAMPA - Photo Riccardo Raspa

Ciò che è emerso con chiarezza durante la sfilata è stata la volontà dello stilista di creare moda per il mondo reale.Per lo stilista infatti la vera sfilata avviene nei negozi, dove le persone possono toccare e provare i capi, per questo il suo impegno nel rendere la moda accessibile e tangibile per tutti è diventato un lavoro costante.

Sfilano in passerella alcuni tra i nuovi volti scelti dal direttore creativo di Gucci come Angelina Kendall, Loli Bahia Apolline Rocco. Anche molte giovanissime in stivali da amazzone o cuissard, shorts, abiti seducenti da sera tra sottovesti trasparenti di pizzo e bustier nudelook, alla ribalta colori come i verdi, i cammello, i marroni insieme al nero e all’amatissimo Rosso Ancora che diventerà presto, entro luglio, anche un rossetto.

Fonte: Ufficio stampa

L’attenzione al dettaglio e alla qualità del prodotto è stata evidente in ogni capo. Dalle morbide pelli e finissime degli stivali da equitazione agli intricati lavori di pizzo trasparente e patchwork di pelle di serpente, ogni pezzo emanava un senso di artigianalità e raffinatezza. La maglieria ha avuto un ruolo significativo, con maglioni bouclé che abbracciavano elegantemente le forme del corpo.

Tra i 700 ospiti, nel front row, come sempre tantissime erano le celebrità tra cui Kirsten Dust, Ghali, Julia Garner e altre. La moda di de Sarno ha catturato l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche di coloro che vivono al di fuori del mondo della moda, dimostrando il suo potere di attrarre e ispirare un pubblico vasto e diversificato. La seconda collezione di Sabata De Sarno è stata un trionfo di stile, innovazione e accessibilità, evidenziando il suo talento e la sua visione unica nel mondo della moda contemporanea.