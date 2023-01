Test di medicina, si cambia: tutte le novità sui Tolc 2023

Fonte: ANSA Test di medicina, si cambia: le novità sui Tolc 2023

Tra le riforme annunciate in campagna elettorale e le rivoluzioni invocate durante gli anni di opposizione in Parlamento, sono davvero molte le cose che il governo guidato da Giorgia Meloni intende modificare da quando la premier e i ministri si sono insediati alla guida del nostro Paese. Fra queste ci sono anche diversi aspetti e meccanismi che riguardano il mondo della scuola, dell’università e della ricerca. Un ambito che da sempre riscuote un interesse piuttosto marginale nei dibattiti dell’opinione pubblica, nonostante la sua importanza fondamentale nel determinare il presente e il futuro di milioni di studenti.

Un primo segnale di cambiamento lo si è avuto già dalla nuova denominazione dei dicasteri voluta e introdotta dalla premier nei primi giorni di attività governativa. In particolare, per quanto riguarda il ministero che oggi vede a capo il leghista Giuseppe Valditara, affianco alla dicitura “istruzione” è stato inserito il riferimento al “merito”. Un segnale chiaro della direzione verso cui intende spingersi la presidente del Consiglio, che in questi primi mesi ha concordato con gli alleati diversi altri interventi che condizioneranno (vedremo se in bene o in male) le dinamiche più strettamente pertinenti al sistema scolastico e universitario.

Test di Medicina 2023, l’annuncio della ministra Anna Maria Bernini

Nonostante fosse in programma ormai da parecchio tempo, è di questi giorni l’annuncio della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in merito all’individuazione dei nuovi criteri di selezione per l’accesso alle facoltà di Medicina e alle Scuole di specializzazione del nostro Paese. “Oggi avviamo un percorso importante, i temi da affrontare sono tanti e lo faremo anche aprendoci all’ascolto di tutte le parti interessate” ha dichiarato l’esponente di Forza Italia, che in occasione dell’apertura dei lavori al ministero ha anche aggiunto come “siamo determinati a trovare ragionevoli possibili soluzioni in tempi rapidi, per coniugare le esigenze del presente con i bisogni del futuro“.

Al momento non si conoscono i dettagli relativi al testo della riforma, che presumibilmente verrà partorito in tempi brevi per poi approdare in Consiglio dei ministri: sarà in quella sede che verrà discusso e deliberato prima del suo ingresso definitivo in Parlamento, dove verrà sottoposta al voto di deputati e senatori. La sensazione è che i tempi siano troppo stretti per arrivare ad una pubblicazione in Gazzetta ufficiale che prenda in considerazione anche l’anno corrente. Anche perché, al momento, rimane sconosciuto anche il numero di posti disponibili per coloro che proveranno il test nel 2023 nella nuova versione denominata Tolc Med.

Test di Medicina 2023, quando sono previste le prove di selezione

Infatti, per chi non avesse seguito l’evoluzione della vicenda, occorre specificare che in Italia è già entrata in vigore una prima riforma che ha parzialmente modificato le modalità di partecipazione alla selezione per le facoltà di Medicina e le Scuole di specializzazione. Con il nuovo sistema Tolc Med (Test on line), le prove si svolgeranno in due sessioni distinte durante i prossimi dodici mesi:

Una prima finestra è prevista ad aprile e, nello specifico, nel periodo compreso tra il giorno 13 e il giorno 22 ;

e, nello specifico, nel periodo compreso ; Una seconda finestra è stata inserita a luglio e, precisamente, nel periodo compreso tra il giorno 15 e il giorno 25.

Una scelta voluta per evitare sovrapposizioni con lo svolgimento delle prove di Maturità . Invece, per l’anno accademico 2024-2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei test saranno a febbraio e aprile 2024. Le date precise verranno stabilite da ciascuna università.

Test di Medicina 2023, come verranno calcolati punteggio e graduatoria

Una volta sostenuti i test i candidati potranno scegliere – nel tempo a disposizione – il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni ai fini dell’immatricolazione così da poter poi indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. I candidati potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale Cineca.

La pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, molto prima rispetto agli anni precedenti visto che le prove si tenevano a inizio settembre. Si spera così di favorire lo scorrimento dell’elenco nazionale completo e permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico 2023-2024. L’anticipo nella pubblicazione della graduatoria – sottolinea una nota del ministero dell’Università e della Ricerca – sarà maggiore per l’anno accademico 2024-2025 con i periodi di somministrazione dei Tolc a febbraio e aprile 2024.

Test di Medicina 2023, chi può iscriversi ai Tolc Med e come farlo

I candidati potranno iscriversi ai Tolc Med tramite la piattaforma web del CISIA. Le università dovranno consentire la prenotazione del test a partire almeno dal trentesimo giorno prima dell’inizio del periodo di erogazione, cioè dal 15 marzo 2023. La prenotazione sarà permessa sino al decimo giorno prima dell’inizio di ciascun periodo di erogazione. I posti a disposizione per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato saranno stabiliti con un successivo decreto del ministero dell’Università e della Ricerca.

Da decreto, possono partecipare gli studenti iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari, oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti che parteciperanno al Tolc Med nel 2023, in quanto iscritti al penultimo anno delle secondarie di secondo grado, potranno fare domanda per l’inserimento nella graduatoria soltanto nell’anno accademico 2024-2025.

Test di Medicina 2023, come funzionano le prove e come verranno svolte le esercitazioni

Sia per il Tolc Med (per l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) che per il Tolc Vet (per l’accesso a Veterinaria), i candidati avranno a disposizione al massimo 90 minuti per risolvere i 50 quesiti previsti. Le domande saranno distribuite in quattro sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito:

7 quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;

e conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti; 15 quesiti di biologia – 25 minuti;

– 25 minuti; 15 domande di chimica e fisica – 25 minuti;

– 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.

Inoltre occorre ricordare che, differenza dei precedenti test di selezione, le prove sono ripetibili. Infine, l’iscrizione al Tolc Med consentirà al candidato di accedere anche ai Mooc (Massive open online courses), le esercitazioni disciplinari previste (in modalità web) per ogni materia contenuta nel test.