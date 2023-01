Lotteria Italia, ecco i 5 biglietti vincenti: quanto vincono i fortunati

Finalmente l’attesa è finita: il 6 gennaio durante la trasmissione “I soliti ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus con tanti ospiti è andata in onda l’estrazione finale della Lotteria Italia 2022. Quest’anno i biglietti venduti sono stati circa 6 milioni, in linea con i dati del 2021, dove i tagliandi acquistati erano stati 6,3 milioni.

In totale, nell’estrazione finale sono stati assegnati 195 premi. Oltre ai 5 premi milionari, estratti 10 premi di prima categoria e 180 di terza. Quest’anno sono stati distribuiti premi giornalieri per 650mila euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno!”.

Il numero e gli importi dei premi della Lotteria Italia 2022, ad esclusione del primo già fissato in 5 milioni di euro, saranno determinati domani in sede di riunione del Comitato e successivamente, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – Il Ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria.

Lotteria Italia 2022: i 5 biglietti vincenti

In questa edizione 2022, Roma si conferma capitale della Lotteria Italia: qui sono infatti finiti due dei premi milionari di prima categoria. Per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno, quando a Roma sono toccati sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro, e uno da 2 milioni di euro a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Ma il primo premio della Lotteria Italia 2022 è stato vinto a Bologna e vale ben 5 milioni di euro. Vediamo il dettaglio dei 5 premi di prima categoria assegnati, con la città in cui sono stati venduti e il numero di serie vincente:

1° primo da 5 milioni di euro: Bologna – serie D 271862

2° premio da 2,5 milioni: Roma – serie L 486158

3° premio da 2 milioni di euro: Fonte Nuova (RM) – serie L 349605

4° premio da 1,5 milioni: Roma – serie E 004737

5° premio da 1 milione: Parma – serie L 492408.

Da notare che alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, quindi ai vincitori vengono accreditate per intero le somme vinte.

Lotteria Italia 2022: i premi

Oltre al primo premio da 5 milioni di euro, durante gli scorsi mesi sono stati poi erogati i premi giornalieri da 10mila o 20mila euro comunicati durante la trasmissione tv abbinata “È sempre mezzogiorno!”. L’elenco di tutti i biglietti estratti e dei premi attribuiti sono pubblicati sui siti adm.gov.it e lotteria-Italia.it.

In totale, nel concorso 2022 sono stati assegnati 55 premi da 10mila euro e 5 premi da 20mila, per un totale di 650mila euro. Tra i biglietti vincitori dei premi giornalieri, 7 sono stati acquistati online sui siti dei rivenditori autorizzati.

Per quanto riguarda invece i biglietti cartacei, le Regioni che hanno registrato un numero superiore di biglietti vincenti sono (non considerando l’estrazione finale):

Lazio : 13 in provincia di Roma

: 13 in provincia di Roma Lombardia : 6 nelle province di Brescia, Milano e Varese

: 6 nelle province di Brescia, Milano e Varese Piemonte: 6 nelle province di Novara e Torino.

Qui l’elenco dei biglietti vincenti di dicembre.

Come riscuotere il premio

Per riscuotere il premio, attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco, c’è tempo fino al 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022.

Biglietto cartaceo

In caso di biglietto cartaceo, il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale: la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo

accredito sul proprio conto corrente bancario o postale (la banca rilascia un’apposita ricevuta attestante la consegna del biglietto o del promemoria di gioco che saranno inoltrati dalla Banca all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali).

Biglietto acquistato online

In caso di biglietto online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso:

una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o

direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta.

presentando questa documentazione:

stampa del promemoria di gioco, recuperabile dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco

documento d’identità del titolare del conto gioco

codice fiscale del titolare del conto gioco

codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera

accredito sul proprio conto corrente bancario

accredito sul proprio conto corrente postale.

Cosa fare se si perde il biglietto

In caso di smarrimento del biglietto vincente:

biglietto cartaceo : i premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro e in originale, quindi, in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato

: i premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro e in originale, quindi, in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato biglietto acquistato online: il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco o dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco.

Quando si ricevono i soldi vinti

Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2023, saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per ulteriori informazioni potete anche chiamare ogni giorno dalle 7:00 alle 20:00 il numero verde 800 929394 o inviare una mail a info@mylotteries.it.