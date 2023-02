SuperEnalotto, 6 da record: è la vincita più alta di sempre

Fonte: ANSA La ricevitoria in cui è stata giocata una delle quote vincenti del 6 al SuperEnalotto uscito il 16 febbraio 2023

Dopo quasi 2 anni di attesa, ecco che finalmente il 6 è arrivato. L’incredibile jackpot del SuperEnalotto è stato centrato. L’ultimo 6, da oltre 156 milioni di euro, era stato vinto il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Dalla nascita del gioco ben 25 anni fa ad oggi sono state 125 le vincite milionarie con 6 punti.

SuperEnalotto, centrati diversi 5 nei giorni scorsi

Nell’estrazione di SuperEnalotto di sabato 11 febbraio, erano già usciti diversi “5”, che si sono portati a casa ben 53.356,73 euro. Le vincite del “5”, su un totale di 851.214, erano state realizzate:

online;

Fonte Nuova (RM) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Jolly situato in via Palombarese 452;

Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Banco Lotto Aliberti situato in via Parione 5;

Cotronei (KR) presso il punto vendita Sisal Bar Cavallino situato in Località Trepidò Sottano Snc;

Fiumicello Villa Vicentina (UD) presso il punto vendita Sisal Angolo della Fortuna e del Tabacco situato in via Gorizia 25.;

Mondovì (CN) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Corner Shop situato in piazza Monte Regale 1 B.

La combinazione vincente era stata 4-24-25-28-31-68, Jolly 79, numero SuperStar 65.

Anche martedì 14 febbraio erano stati centrati ben 3 “5” da 63.594,92 euro. Su ben 734.512 vincite, le giocate che hanno fatto “5” erano state convalidate a:

Ospedaletto Euganeo (PD) presso il punto vendita Sisal Bar Smanio situato in via Roma, 6.

Quartu Sant’Elena (CA) presso il punto vendita Sisal Colombo Bar situato in viale Colombo 177.

online

La combinazione vincente era stata 19-22-67-71-79-85, Jolly 23, numero SuperStar 13.

Cos’è la Bacheca dei sistemi che ha fatto vincere 90 persone

Giovedì 16 febbraio, invece, è stato finalmente centrato il 6. La vincita record ha fatto strabuzzare gli occhi: ben 371 milioni di euro, divise per 90 schede da 5 euro ognuna (per una curiosa coincidenza, sono 90 anche i numeri del SuperEnalotto) (qui come viene calcolato il jackpot). Ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro.

La vittoria è arrivata grazie alla cosiddetta “Bacheca dei sistemi”, la “lavagna virtuale” in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. Come spiega Agipro, la suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

L’ultimo Jackpot vinto con la “Bacheca dei sistemi” risale ai 177 milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

SuperEnalotto, i 6 numeri estratti che hanno vinto

Ma qual è la combinazione vincente estratta il 16 febbraio 2023? Eccola: 1, 38, 47, 52, 56, 66 Jolly 72 – SuperStar 23.

La Regione che ha registrato il maggior numero di quote vincenti è stata la Campania, con ben 14 giocatori baciati dalla fortuna, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Calabria (9). Vincite anche nelle Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia-Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Nulla da fare invece per Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Ma dove sono state vendute le quote vincenti? Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, provincia di Avellino, dove sono state vendute ben 6 quote milionarie. Ecco nel dettaglio l’elenco dei rivenditori “vincenti” e delle città baciate dalla fortuna:

6 – Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 – Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 – Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 – Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 – Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

3 – Tabacchi Nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

2 – Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 – Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 – Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 – Bar pasticceria Dolci Sfoglie – via dei Pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 – Tabacchi Castaldo – via Oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 – Tabaccheria Arcobaleno – via del Lagaccio 66 – Genova

1 – Tabacchi Stadio – via Novara 123 – Milano

1 – Sisal Entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 – Café Central – statale 31 Alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 – Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 – Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 – Bar h – via Sospello 146 – Torino

1 – Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 – Tabaccheria del Domm – via Dogana 1 – Milano (mi)

1 – Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (bg)

1 – Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-Maderno (Bs)

1 – Bar tabacchi Ca’ Rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 – Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 – Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 – Alba Chiara via Oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 – Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 – Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 – Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 – Tabacchi n 16 – via Po 31 d – Cattolica (Rn)

1 – Tabaccheria Gualandi Marcello – via Gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 – Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo).

Come e quando si gioca al SuperEnalotto e quanto si vince

Come sappiamo, il gioco non si ferma: le estrazioni proseguono e il Jackpot riparte già da oltre 54 milioni di euro. Appuntamento con le estrazioni ogni martedì, giovedì e sabato.

Per giocare al SuperEnalotto basta scegliere una combinazione: servono 6 numeri compresi tra 1 e 90 per tentare la fortuna, con tante modalità di gioco a disposizione. Come si scelgono i numeri? Potete giocare i vostri numeri preferiti, oppure affidarvi alla fortuna con i QuickPick, le schedine Precompilate o i Sistemi. La giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 27.132 combinazioni (si può anche giocare in abbonamento fino a 15 concorsi consecutivi).

Scegliendo l’opzione SuperStar si possono aumentare le probabilità di vincita. Infine, è sufficiente convalidare la schedina, in Ricevitoria, sull’app ufficiale SuperEnalotto oppure su uno dei siti web abilitati.

Ecco le probabilità di vincita e le quote medie attese:

NUMERI INDOVINATI PROBABILITÀ DI VINCITA QUOTE MEDIE ATTESE 6 1 su 622.614.630 Jackpot 5+1 1 su 103.769.105 620.000€ 5 1 su 1.250.230 32.000 € 4 1 su 11.907 300 € 3 1 su 327 25 € 2 1 su 22 5 €

Più info su come si gioca e quanto si vince al SuperEnalotto

SuperEnalotto, come riscuotere una vincita

Se avete vinto, per incassare il jackpot ci sono due strade diverse a seconda che abbiate giocato online, su uno dei siti autorizzati o via app ufficiale, oppure in ricevitoria. Le fasce di importo vengono calcolate sulla base del valore lordo della vincita.

La ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito superenalotto.it.

Qui come riscuotere la vincita se avete giocato online o se avete giocato in ricevitoria.