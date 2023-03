Se avete ricevuto questo messaggio non apritelo: è una truffa

Non solo INPS. Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni relative a un’altra truffa che sta già colpendo migliaia di italiani. Questa volta ad essere presa di mira è l’Agenzia delle entrate. Una nuova campagna phishing mediante l’invio di falsi messaggi di posta elettronica a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione sta creando non pochi problemi, con informazioni sensibili, credenziali e dati rubati e soldi sottratti dai conti correnti.

Come riconoscere la nuova truffa dell’Agenzia delle entrate

Nello specifico, la mail-truffa contiene un file excel e invita visualizzare e conservare la documentazione relativa ad un presunto pagamento effettuato on-line.

Ecco come si presenta il messaggio che si riceve nella propria casella e-mail:

mittente: notifica.acc-pagaonline@agenziariscossione.gov.it

oggetto: “Ricevuta di pagamento -Transazione n. NNNNNNNNNNNNNNNNNN” (con codice numerico variabile)

Nel messaggio si parla di informazioni su un’operazione di pagamento effettuata on line andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file allegato di tipo excel.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione fa sapere di essere del tutto estranea all’invio di questi messaggi. Inoltre, per la notifica di operazioni di pagamento on-line andate a buon fine non invia comunicazioni contenenti allegati di tipo excel.

Tutti gli indirizzi truffa che sfruttano l’Agenzia delle entrate

Non si tratta certo della prima truffa di questo tipo. Nei mesi scorsi sono stati già segnalati numerosi tentativi di truffa via e-mail diffuse da questi indirizzi:

noreply@www.agenziaentrate.gov.it oppure non.rispondere@www.agenziaentrate.gov.it con oggetto “Avviso Raccomandata # XXXXXXXXXXX” (con codice variabile) contenente informazioni su una presunta “notifica amministrativa”, con invito alla relativa visualizzazione accedendo ad un link riferito ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

noreply@www.agenziaentrate.gov.it con oggetto “Prenotazione ticket XXXXX” (con codice variabile), contenente informazioni su una prenotazione presso uno sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione andata a buon fine, con invito ad accedere ad un link riferito ad Agenzia delle Entrate per la segnalazione di eventuali disservizi.

ricevuta.pagaonline@agenziariscossione.gov.it o notifica.acc-pagaonline@agenziariscossione.gov.it con oggetto “Ricevuta di pagamento – Transazione n. NNNNNNNNNNNNNNNNNN” (con codice numerico variabile), contenente informazioni su un’operazione di pagamento on line andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file excel allegato;

notifica.acc@agenziariscossione.gov.it con oggetto “Notifica cartella di pagamento n. NNNNNNNNNNNNNN” (con codice numerico variabile), contenente informazioni sulla notifica di una cartella di pagamento e con invito a visualizzare la documentazione, accedendo ad un file excel allegato. Si precisa che per la notifica di cartelle di pagamento vengono inviate comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata che non contengono file excel allegati;

pagaonline@agenziariscossione.gov.it con oggetto “Pagamento non avvenuto – Transazione n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” (con codice numerico variabile) e con invito a visualizzare la documentazione, cliccando su un link oppure accedendo ad un file allegato. Si precisa che per la notifica di operazioni di pagamento on-line non andate a buon fine, vengono inviate comunicazioni che non contengono link o allegati;

no_reply@agenziariscossione.gov.it con oggetto “Rateizzazione del debito Agenzia delle entrate-Riscossione – Protocollo n. ARnnnnnnnnn” (con codice numerico variabile) con invito a visualizzare la documentazione, accedendo ad un file excel allegato denominato “RAV_ARnnnnnnnnn_DA_1_A_5.xlsm”. Si precisa che per l’accoglimento delle istanze di rateizzazione del debito, Agenzia delle entrate-Riscossione non invia comunicazioni con file excel allegati;

ricevuta_pagaonline@agenziariscossione.gov.it con oggetto “Ricevuta di pagamento – Transazione n. 202207482135136311”.

Chi avesse ricevuto questi messaggi via mail non deve considerarli, né tanto meno cliccare sui link presenti o aprire gli allegati. Le mail vanno immediatamente eliminate e possibilmente anche cancellate definitivamente dal cestino, svuotandolo completamente.

Il nuovo portale dell’Agenzia delle entrate

Negli ultimi mesi l’Agenzia delle entrate ha vissuto importanti novità, soprattutto per quanto riguarda il suo sito web. Il 15 dicembre scorso infatti è stato lanciato il nuovo portale, decisamente più semplice, intuitivo e immediato, con una nuova veste grafica, chiara ed essenziale, e una riorganizzazione dei contenuti che diventano più accessibili e di facile consultazione anche da tablet e smartphone, non più solo da pc.

Un’ottima occasione dunque per i truffatori, visto che si è molto parlato dell’Agenzia, anche in merito ai nuovi Bonus e a tutte le varie agevolazioni che si possono richiedere online, o i documenti e moduli che si possono scaricare anche per il pagamento di tasse e altro.

Nella versione rinnovata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it tutto è pensato per ottimizzare l’esperienza di navigazione, facilitare l’utente nel percorso di ricerca e semplificare le azioni da compiere per l’utilizzo dei contenuti e dei servizi web, per consentire anche agli utenti meno esperti di trovare subito le informazioni di interesse ed effettuare le operazioni online in tutta sicurezza e facilità.

La nuova home page permette subito al contribuente di individuare dal menù principale il percorso del profilo-utente di interesse: cittadini, imprese e professionisti, enti creditori.

Si trovano anche i servizi e la modulistica. Nella sezione dedicata ai “Servizi” vengono presentati i 6 servizi web più utilizzati sia dell’area pubblica, accessibile senza credenziali, sia di quella riservata:

Paga online

Invia la richiesta di rateizzazione

Rateizzazione – Richiedi i moduli di pagamento

Rateizza il debito

Sospendi la riscossione

Se Mi Scordo.

Nello slideshow d’apertura si possono trovare gli argomenti di maggiore interesse e accanto, nel nuovo box “Focus”, le principali novità e gli aggiornamenti normativi in materia di riscossione, che restano sempre in primo piano.

Sempre in alto, di fianco al menù principale, c’è la sezione specifica che consente l’accesso all’area riservata, che può essere effettuata con le credenziali Spid, Cie e Cns, per chi vuole consultare la propria situazione debitoria e svolgere le principali operazioni online.

Scorrendo la home page troviamo le “News dagli sportelli”, per gli avvisi e le informazioni di servizio, e il link alla prenotazione di un appuntamento allo “Sportello territoriale” oppure in videochiamata allo “Sportello online”.

Gli intermediari fiscali trovano l’accesso diretto a “EquiPro”, la piattaforma dedicata ai professionisti che possono svolgere tutte le attività per conto dei propri clienti.

In evidenza anche i diversi canali di assistenza, declinati nella sezione “Contatta l’Agenzia”:

Contact center

Invia una email al Servizio Contribuenti

Pec

Help desk Enti

Reclami.

Nella sezione “Per saperne di più” gli utenti possono trovare gli approfondimenti tematici e i contenuti multimediali come video-tutorial e social network. Infine, nella sezione “L’Agenzia comunica”, sono a disposizione tutte le notizie da Agenzia delle entrate-Riscossione, i comunicati stampa, il materiale informativo per gli organi di stampa e molto altro.