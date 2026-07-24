Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Italo cerca personale per gli uffici amministrativi di Roma

Il gruppo Italo sta avviando una nuova campagna di reclutamento rivolta al personale da inserire negli uffici centrali di Roma. Sono molte le posizioni aperte che aspettano di essere occupate, sia da diplomati che da laureati.

L’iniziativa, indetta dalla compagnia privata di treni ad alta velocità, offre l’opportunità di accedere a contratti stabili e percorsi di carriera strutturati, con livelli retributivi che per i ruoli di maggior responsabilità possono raggiungere i 50.000 euro lordi all’anno.

Quali sono le posizioni aperte

Le selezioni ufficiali pubblicate sul portale aziendale per la sede centrale di Roma comprendono le seguenti figure:

operatore addetto alla pianificazione e alla programmazione dei turni del personale;

coordinatore del personale operativo;

specialista senior di contabilità e bilancio;

specialista di contabilità passiva junior;

specialista di diritto tributario e societario;

responsabile del controllo di gestione;

responsabile del controllo di bilancio;

tesoriere;

responsabile di contabilità attiva;

specialista di architetture e soluzioni cloud;

responsabile di progetto IT;

assistente del responsabile di progetto;

analista junior di sicurezza informatica;

stagista per ufficio acquisti;

specialista di assicurazioni e sinistri;

specialista di affari societari.

Quali sono i requisiti richiesti

Per i ruoli specialistici e manageriali è generalmente richiesta la laurea magistrale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche o informatiche, a seconda del comparto per cui si desidera inoltrare la propria candidatura. Per altre selezioni, inclusi i posti riservati alle categorie protette, è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

Possono mostrare il proprio interesse a posizioni senior quei candidati che hanno maturato almeno 4 anni di esperienza nella medesima mansione. Invece, i profili junior e quelli da tirocinante sono accessibili anche a giovani neodiplomati e neolaureati senza esperienza pregressa. Per ogni posizione è richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese e buone doti organizzative.

Quanto si guadagna e come inviare la candidatura

Le retribuzioni annue lorde variano in base al profilo. Un contratto junior parte da circa 23.000 euro l’anno. Un profilo manageriale, invece, può arrivare a guadagnare fino a 50.000 euro lordi.

Per candidarsi è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del portale ufficiale Italo e selezionare l’annuncio per cui si è interessati.

Si consiglia di prestare estrema attenzione nel compilare tutti i campi richiesti dal sito e di caricare correttamente la versione più aggiornata del proprio curriculum vitae.

Non è indicata una data di scadenza perentoria, dunque le selezioni resteranno aperte fino alla copertura di tutte le posizioni.

Altre offerte di lavoro attive

Il settore dei trasporti in questo periodo sta offrendo diverse opportunità di inserimento lavorativo. Tra le selezioni attive spiccano quelle del Gruppo Ferrovie dello Stato, alla ricerca di personale specializzato per il comparto manutenzione e logistica.

Per la maggior parte degli annunci attivi, il requisito minimo per poter dimostrare il proprio interesse è di aver completato almeno gli studi superiori. Per questo riteniamo opportuno segnalare la possibilità di partecipare al bando del Servizio Civile Universale, che ha come livello di studio minimo di accesso la terza media.