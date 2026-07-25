Nuova campagna di recruiting per Ita Airways: opportunità a Roma e all'estero per diplomati, laureati, tecnici e profili commerciali.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Ita Airways, lavora con noi.

Ita Airways ha avviato una nuova campagna di assunzioni per rafforzare il proprio organico. Le posizioni aperte spaziano dai profili tecnici e ingegneristici fino ai ruoli operativi e commerciali, con opportunità anche per i diplomati. Si tratta di una ricerca di personale che interessa sia candidati alle prime esperienze sia professionisti già qualificati.

Ita Airways assume a Roma

La maggior parte delle nuove opportunità riguarda l’hub di Roma Fiumicino, cuore operativo della compagnia di bandiera. Qui vengono gestite la manutenzione degli aeromobili, il coordinamento dei voli, la pianificazione operativa e gran parte delle attività commerciali e amministrative.

Le nuove assunzioni riguardano in particolare il comparto sicurezza, ma non tutte le posizioni richiedono una laurea. Alcuni dei profili ricercati sono infatti aperti anche ai candidati in possesso del diploma di scuola superiore, purché accompagnato da:

una buona conoscenza della lingua inglese;

il possesso di competenze organizzative e informatiche.

Naturalmente, per i ruoli maggiormente tecnici continuano a essere richiesti titoli accademici specifici e competenze professionali più avanzate.

I profili tecnici ricercati

Tra le figure qualificate per la sede di Roma, l’azienda è alla ricerca di:

un analista ingegneria cabina , figura che si occupa della gestione tecnica degli interni degli aeromobili e collabora alle attività di manutenzione e progettazione necessarie per mantenere elevati gli standard di sicurezza e comfort della flotta. Per questo ruolo l’azienda valuta preferibilmente candidati con laurea in Ingegneria Aeronautica o Ingegneria Meccanica, buona conoscenza della lingua inglese, familiarità con il software Amos, utilizzato nella gestione della manutenzione aeronautica;

, figura che si occupa della gestione tecnica degli interni degli aeromobili e collabora alle attività di manutenzione e progettazione necessarie per mantenere elevati gli standard di sicurezza e comfort della flotta. Per questo ruolo l’azienda valuta preferibilmente candidati con Aeronautica o Ingegneria Meccanica, buona conoscenza della lingua inglese, familiarità con il software Amos, utilizzato nella gestione della manutenzione aeronautica; un phase in/out & technical records specialist , professionista che segue tutte le procedure tecniche relative all’ingresso e all’uscita degli aeromobili dalla flotta aziendale, occupandosi anche della gestione della documentazione tecnica e del rispetto della normativa europea. In questo caso è richiesta una buona conoscenza delle disposizioni Easa Camo e Part-145 (regolamenti fondamentali per garantire la corretta manutenzione e la continua aeronavigabilità degli aeromobili);

, professionista che segue tutte le procedure tecniche relative all’ingresso e all’uscita degli aeromobili dalla flotta aziendale, occupandosi anche della gestione della documentazione tecnica e del rispetto della normativa europea. In questo caso è richiesta una buona conoscenza delle disposizioni Easa Camo e Part-145 (regolamenti fondamentali per garantire la corretta manutenzione e la continua aeronavigabilità degli aeromobili); un data maintenance specialist, figura che gestisce le banche dati dedicate alla manutenzione. In questo caso assumono particolare importanza precisione, capacità di lavorare sui database, competenze digitali, attenzione ai dettagli;

figura che gestisce le banche dati dedicate alla manutenzione. In questo caso assumono particolare importanza precisione, capacità di lavorare sui database, competenze digitali, attenzione ai dettagli; un operations control center (Occ) , che si occupa di coordinare le attività operative dei voli;

, che si occupa di coordinare le attività operative dei voli; uno short term operations coordinator, incaricato invece della gestione del programma voli nel breve periodo. Il suo compito consiste nel monitorare costantemente la situazione operativa e intervenire rapidamente in caso di imprevisti, ritardi o modifiche della programmazione. Si tratta di un ruolo caratterizzato da forte capacità organizzativa, rapidità decisionale e attitudine al lavoro sotto pressione.

I posti aperti per diplomati

Tra le offerte più interessanti per chi possiede un diploma figurano:

il junior Occ commercial & customer controller, che segue la regolarità dei voli e presta assistenza ai passeggeri quando si verificano cancellazioni, ritardi importanti oppure coincidenze perse. Per questa posizione sono sufficienti diploma oppure laurea, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving;

commercial & customer controller, che segue la regolarità dei voli e presta assistenza ai passeggeri quando si verificano cancellazioni, ritardi importanti oppure coincidenze perse. Per questa posizione sono sufficienti diploma oppure laurea, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving; il junior Occ short term scheduler, che si occupa di ottimizzare l’utilizzo della flotta e pianificare nel modo più efficiente possibile l’impiego degli aeromobili, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e migliorare la puntualità dei voli.

Opportunità anche nell’area commerciale

Ita Airways è al momento in ricerca anche di un revenue management analyst, che avrà il compito di occuparsi della gestione economica e:

monitorare l’andamento delle prenotazioni e della domanda di mercato;

l’andamento delle prenotazioni e della domanda di mercato; sviluppare strategie tariffarie;

strategie tariffarie; analizzare i ricavi delle diverse rotte;

i ricavi delle diverse rotte; individuare il miglior equilibrio tra prezzi e occupazione dei voli, massimizzando i guadagni.

Per questo ruolo è previsto un contratto a tempo determinato e risultano particolarmente apprezzate una forte capacità analitica e un’ottima padronanza di Microsoft Excel.

Le selezioni aperte all’estero

La campagna di recruiting comprende anche alcune opportunità internazionali. In particolare, la selezione è aperta:

nel Regno Unito, per un sales account manager destinato alla sede di Londra . La figura avrà il compito di sviluppare il mercato britannico, curando i rapporti con agenzie di viaggio, clienti corporate e partner commerciali;

. La figura avrà il compito di sviluppare il mercato britannico, curando i rapporti con agenzie di viaggio, clienti corporate e partner commerciali; in Francia, per un sales account executive da inserire nella sede di Parigi, con funzioni di supporto alla rete commerciale locale.

Queste opportunità sono rivolte principalmente a candidati con esperienza nel settore vendite e con una buona conoscenza delle lingue straniere.

Come candidarsi

L’intera procedura di selezione Ita Airways avviene esclusivamente online, attraverso il portale della compagnia dedicato alle carriere. Nella sezione “Lavora con noi” vengono pubblicate tutte le posizioni aperte con la relativa descrizione delle attività, dei requisiti richiesti e delle competenze preferenziali.

Una volta individuata l’offerta più adatta al proprio profilo, è necessario registrarsi sulla piattaforma, compilare i dati richiesti e allegare il curriculum vitae seguendo le istruzioni indicate.

Poiché le selezioni vengono aggiornate periodicamente in base alle esigenze aziendali, è consigliabile monitorare con regolarità il sito, per verificare l’apertura di nuove opportunità professionali.