L'importo netto sarà visibile da fine luglio e il cedolino completo a metà agosto, mentre l'accredito arriverà venerdì 21 agosto

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iStock Una busta paga

Il cedolino NoiPa è la busta paga digitale dei dipendenti pubblici. Il documento mensile, consultabile online sulla piattaforma legata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, riporta stipendio, trattenute e importo netto. Lo ricevono i lavoratori gestiti da NoiPa (personale della scuola, ministeri, forze dell’ordine, enti di ricerca e altri comparti della Pubblica amministrazione) per un totale di oltre 2 milioni di persone.

Quello di agosto 2026 sarà consultabile online in due momenti diversi. Infatti arriva prima l’anteprima dell’importo netto e poi il documento completo con tutte le voci. L’importo netto apparirà nell’area riservata tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, il cedolino dettagliato arriverà nella parte centrale del mese. Lo stipendio dovrebbe essere accreditato sul conto dalla settimana successiva.

Il flusso di Noipa, dunque, segue ogni mese tre passaggi distinti. Conoscerli permette di sapere in anticipo quanto si percepirà senza aspettare l’accredito.

L’importo netto

Il netto è il primo dato a comparire. Nella sezione Consultazione pagamenti dell’area riservata, l’anteprima dell’importo è di norma visibile tra gli ultimi giorni del mese precedente e quello di competenza, in questo caso tra gli ultimi di luglio e i primi di agosto.

È un dato preliminare. Dice quanto arriverà sul conto senza spiegare la composizione della busta paga.

Il cedolino completo

Per il cedolino dettagliato bisogna attendere la parte centrale del mese di competenza, dunque indicativamente arriverà tra il 16 e il 18 agosto.

Il documento riporta tutte le voci come stipendio base, indennità, trattenute fiscali, addizionali regionali e comunali, eventuali conguagli. È quello da scaricare e conservare.

Quando arriva lo stipendio

La rata ordinaria di NoiPa viene accreditata il 23 di ogni mese. Tuttavia se il 23 cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, l’accredito è anticipato al precedente giorno bancabile.

Nel 2026 il 23 agosto cade di domenica. Lo stipendio arriverà quindi sul conto venerdì 21 agosto.

Come consultare il cedolino su NoiPa

Per leggere importi e voci bastano pochi passaggi:

accedere al portale NoiPa con Spid, Cie o Cns; aprire la sezione Consultazione pagamenti; selezionare la mensilità di agosto 2026 per l’anteprima del netto e, quando disponibile, per il cedolino completo.

Gli aumenti in busta paga ad agosto

Ad agosto NoiPa applica gli adeguamenti tabellari del nuovo Ccnl Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto il 1° luglio 2026 all’Aran. Il rinnovo interessa circa 1 milione e 200mila dipendenti tra docenti e personale Ata della scuola, ricercatori, tecnologi, lettori e Cel, personale del comparto ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale (Afam).

Di quanto aumenta lo stipendio

Secondo le tabelle allegate al contratto, l’aumento medio a regime è di circa 137 euro lordi mensili per l’intero comparto, che salgono a circa 143 euro per i soli docenti della scuola (su 13 mensilità).

Gli incrementi sono progressivi su tre decorrenze (2025, 2026 e 2027) e vanno a regime dal 1° gennaio 2027. Nel dettaglio, a regime, gli aumenti ammonteranno:

per i docenti da circa 115 euro lordi al mese per infanzia e primaria con minore anzianità fino a circa 193 euro per le fasce più alte della secondaria di secondo grado;

da circa 115 euro lordi al mese per infanzia e primaria con minore anzianità fino a circa 193 euro per le fasce più alte della secondaria di secondo grado; per il personale Ata da circa 91 euro per i collaboratori scolastici fino a oltre 200 euro per le figure apicali (funzionari ed elevata qualificazione).

Attenzione però al passaggio dal lordo al netto. Tolti imposte e contributi, l’aumento effettivo si riduce in modo sensibile, attestandosi in molti casi tra i 60 e i 100 euro mensili.

Gli arretrati con emissione speciale

Gli arretrati per gli anni 2025 e 2026, compresa la mensilità di luglio 2026, sono liquidati con una emissione speciale, con esigibilità prevista entro agosto.

Sono somme lorde una tantum, variabili per profilo e anzianità, corrisposte al netto dell’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc), l’anticipo economico già erogato dal 1° aprile 2025, che viene scomputato dal conguaglio per non duplicare le somme.

Aggiornamento degli assegni accessori

Dal 1° gennaio 2027 saranno aggiornati anche gli assegni accessori, con voci diverse a seconda della figura professionale. Nel comparto scuola l’aumento riguarda:

per i docenti, la retribuzione professionale docenti (Rpd);

per il Dsga (Direttore dei servizi generali e amministrativi), l’indennità di direzione (la parte fissa);

per il personale Ata, il compenso individuale accessorio (Cia).

Per il personale Afam sono interessate la retribuzione professionale dei docenti e dei ricercatori, l’indennità di retribuzione (parte fissa) e il Cia; per gli enti di ricerca, l’indennità di posizione e quella di valorizzazione professionale.

Al personale Ata, come previsto dall’articolo 7 del Ccnl, spetta inoltre a gennaio 2027 una cifra una tantum di 110 euro lordi.