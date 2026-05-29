Ripensare la leadership: delegare ciecamente o centralizzare il controllo?

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Delegare ciecamente o centralizzare il controllo? La psicologia organizzativa risponde con alcuni dati che posso guidarci: i leader con le performance più alte non sono quelli che si mettono al centro, sono quelli che lavorano per far diventare gli altri i protagonisti.

Stefania Fanari ci spiega quali sono i 3 comportamenti chiave:

  • Fare domande prima di dare risposte.
  • Essere capaci di mettersi in discussione.
  • Aiutare le persone a collegare il loro lavoro ai valori.

Tre comportamenti che nessuno strumento digitale ad oggi può replicare.

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