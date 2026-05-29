Ripensare la leadership: delegare ciecamente o centralizzare il controllo?

Delegare ciecamente o centralizzare il controllo? La psicologia organizzativa risponde con alcuni dati che posso guidarci: i leader con le performance più alte non sono quelli che si mettono al centro, sono quelli che lavorano per far diventare gli altri i protagonisti.
Stefania Fanari ci spiega quali sono i 3 comportamenti chiave:
- Fare domande prima di dare risposte.
- Essere capaci di mettersi in discussione.
- Aiutare le persone a collegare il loro lavoro ai valori.
Tre comportamenti che nessuno strumento digitale ad oggi può replicare.