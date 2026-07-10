A Viterbo si cercano operatori polivalenti di condotta e manovra: formazione aziendale, poi contratto a tempo indeterminato e stipendio fisso

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Ferrovie dello stato cerca operatori di manovra, anche senza esperienza, per la sede di Viterbo

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha aperto una nuova selezione nel Lazio, nello specifico a Viterbo, finalizzata alla formazione e all’inserimento di nuovo personale.

La particolarità dell’offerta risiede nel fatto che non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore e non sono previsti limiti di età per l’accesso. Al termine di un percorso formativo interamente aziendale, è previsto l’inserimento delle risorse selezionate con contratto a tempo indeterminato.

Il piano di assunzioni

La campagna di reclutamento si inserisce nel più ampio Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato, che punta all’inserimento di ben 20.000 nuove risorse nell’arco del quinquennio nelle varie società collegate. Una quota significativa di questi ingressi è destinata al rilancio del comparto merci e della logistica, ambito in cui si inserisce il bando per la sede di Viterbo.

A gestire la selezione sono infatti Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l e FS Logistix S.p.A., le realtà del Gruppo dedicate alla movimentazione delle merci.

La figura professionale ricercata è quella di operatore polivalente di condotta e manovra ferroviaria.

Chi ricopre questo ruolo si occupa principalmente di:

agganciare e sganciare veicoli ferroviari;

predisporre l’instradamento dei treni;

comandare e gestire movimenti di manovra all’interno degli scali.

Formazione gratuita e stipendio

La selezione si rivolge anche a candidati senza alcuna esperienza nel settore ferroviario. L’azienda si fa infatti totale carico del percorso formativo. I candidati che giungeranno al termine del processo di selezione accederanno a una formazione teorica della durata di tre mesi, volta a ottenere le abilitazioni necessarie.

Una volta superato l’esame finale, si viene inseriti inizialmente con un contratto a tempo determinato dedicato all’addestramento pratico sul campo, finalizzato alla successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Dal punto di vista economico e contrattuale, il rapporto di lavoro è regolato dal Ccnl della Mobilità. La retribuzione annua lorda prevista per il profilo è pari a 28.723,38 euro. A questa cifra si aggiunge un pacchetto di benefit aziendali che include:

welfare aziendale;

assicurazione sanitaria integrativa;

fondo pensionistico complementare.

Quali sono i requisiti per partecipare

La selezione è aperta a tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti minimi. Nello specifico, per inviare la candidatura è necessario disporre:

del diploma di scuola secondaria superiore, con preferenza per gli indirizzi di specializzazione tecnica;

della patente di guida di categoria B;

della disponibilità a lavorare su turni flessibili.

Sotto il profilo delle competenze trasversali, il Gruppo Ferrovie dello Stato valuterà positivamente la predisposizione al lavoro di squadra, l’attitudine al problem solving, l’orientamento al risultato, la pianificazione, l’organizzazione e la flessibilità.

Come ed entro quando inviare la domanda

Gli interessati a partecipare alle selezioni per Operatori di condotta e manovra a Viterbo possono presentare la propria domanda esclusivamente per via telematica, registrandosi e inviando il proprio curriculum tramite il portale ufficiale delle carriere del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il giorno 13 luglio 2026, salvo eventuali proroghe.

Altre opportunità di lavoro

Molte aziende stanno scegliendo di formare il personale internamente invece di selezionarlo già qualificato. La stessa strategia del Gruppo Ferrovie dello Stato viene utilizzata anche da Ovs, che assumerà quest’anno altri 300 lavoratori, anche con un contratto da stagista per poterne curare la crescita professionale.