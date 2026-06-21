Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Italo assume Ceo driver per top manager

Italo avvia una nuova selezione di personale a Roma per l’assunzione di un Ceo driver, un autista dedicato al trasporto delle alte figure manageriali dell’azienda. La posizione rientra tra le opportunità di lavoro attive nel settore dei servizi corporate dell’azienda ferroviaria.

Cosa fa e quanto guadagna un Ceo driver in Italo

Il Ceo driver avrà il compito di garantire il trasporto del top management aziendale di Italo, assicurando puntualità, sicurezza e riservatezza negli spostamenti.

La posizione prevede un contratto diretto con l’azienda e una retribuzione annua lorda compresa tra 25.000 e 30.000 euro, variabile in base all’esperienza del candidato e all’allineamento al profilo richiesto.

Tra le principali attività rientrano:

gestione degli spostamenti dei dirigenti aziendali;

pianificazione dei percorsi in base agli impegni e alle condizioni del traffico;

gestione di eventuali variazioni di agenda o imprevisti;

cura e manutenzione ordinaria del veicolo assegnato;

verifica della documentazione di bordo e segnalazione di interventi tecnici.

La posizione richiede inoltre un comportamento professionale adeguato al contesto aziendale e la massima discrezione nei rapporti con il manager.

Sede di lavoro e inquadramento

La sede di lavoro è Roma. L’inserimento avverrà con contratto diretto in azienda.

La posizione è considerata un ruolo di fiducia all’interno dell’organizzazione, in quanto legata direttamente al supporto del vertice aziendale.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione Italo richiede il possesso dei seguenti requisiti:

patente B in corso di validità;

esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2;

esperienza nella guida di autovetture di media e alta cilindrata.

Completano il profilo:

riservatezza e discrezione;

capacità organizzative e gestione dello stress;

puntualità e affidabilità;

flessibilità oraria;

standing professionale e buone capacità relazionali.

Non sono previsti limiti di età né requisiti specifici sul titolo di studio.

Come funziona l’iter di selezione

Il processo di selezione include una prima valutazione dei curriculum, seguita da colloqui conoscitivi e tecnici.

In alcune fasi possono essere previste verifiche sulle competenze linguistiche e sull’esperienza maturata nella gestione di trasferte e servizi di guida per figure dirigenziali.

Come candidarsi

Le candidature per la posizione di Ceo driver in Italo devono essere inviate tramite il portale ufficiale dell’azienda, nella sezione Lavora con noi.

All’interno della pagina è necessario selezionare l’annuncio relativo alla posizione di autista per il top management e compilare il form online allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.

La candidatura è aperta a profili con esperienza nel settore dei servizi di guida professionale e trasporto executive.

Altre opportunità di lavoro

La selezione autista di manager all’interno di Italo rappresenta un’ottima opportunità di lavoro nel settore dei servizi di alta gamma aziendale, che prevede un inserimento diretto in una realtà strutturata. È un profilo per il quale si richiede esperienza pregressa nel settore, buone competenze relazionali, ottima conoscenza della lingua inglese, ma non titoli specifici. Le candidature sono già aperte e devono essere inviate online tramite il portale ufficiale dell’azienda.

Italo non è l’unica azienda che in questo momento recluta personale qualificato, senza titoli specifici di riferimento. C’è anche Verisure, operante nel settore della sicurezza e videosorveglianza, che attualmente sta selezionando operatori per diversi profili, per alcuni dei quali non è richiesta esperienza.