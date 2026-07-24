Recupero inerti e gestione dei materiali edili: come ridurre i costi di smaltimento, limitare gli sprechi e riutilizzare le risorse nei cantieri

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SO.CO. Ecologica

Ogni demolizione, ogni scavo, ogni intervento di ristrutturazione produce materiale di risulta: cemento, mattoni, asfalto, ghiaia, tonnellate di inerti che, senza una gestione adeguata, finiscono in discarica con costi elevati e un impatto ambientale difficile da giustificare.

Il recupero inerti cambia la prospettiva: quei materiali non sono rifiuti, ma risorse da reintrodurre nel ciclo produttivo. Un approccio che conviene alle imprese, all’ambiente e all’intero settore delle costruzioni.

Che cosa si intende per recupero inerti?

Andiamo per ordine: cosa si intende per recupero degli inerti? Imprese edili e aziende infrastrutturali, così come gli operatori del movimento terra, lo sanno molto bene: si tratta dell’insieme delle operazioni che consentono di trattare, lavorare e riutilizzare i materiali solidi di scarto provenienti da attività edilizie e di scavo.

Non è un processo marginale o secondario, ma un iter regolamentato dalla normativa ambientale vigente, che distingue tra rifiuti destinati allo smaltimento e materiali idonei al recupero. Questi ultimi includono detriti da demolizione, materiali di risulta da scavi, conglomerato cementizio, laterizi, asfalto fresato e terreni di riporto.

Una volta sottoposti alle lavorazioni appropriate, questi tutti questi elementi acquisiscono nuove caratteristiche tecniche e possono essere reimpiegati in contesti edilizi e infrastrutturali. Va sé, dunque, che il recupero inerti non è semplicemente una buona pratica: è un elemento essenziali dell’economia circolare applicata alle costruzioni.

Permette di ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini, di abbattere i costi di cantiere e di rispettare gli obblighi normativi in materia di gestione dei rifiuti.

I materiali interessati dal recupero

Va precisato che, anche se non tutti i materiali da cantiere sono uguali, la maggior parte degli inerti da demolizione e da scavo è recuperabile, a condizione che venga gestita correttamente fin dalle prime fasi di raccolta.

La gestione corretta, a sua volta, prevede l’intervento e l’azione di realtà consolidate nel panorama edilizio ed ambientale come, per esempio, SO.CO. Ecologica Srl, che offre a Potenza e in tutta la Basilicata un servizio completo di recupero inerti, che copre l’intero ciclo operativo.

L’azienda dispone di personale qualificato e attrezzature adatte a operare su cantieri di dimensioni diverse, garantendo flessibilità e tempi di intervento rapidi. Può lavorare direttamente in loco con impianti mobili oppure presso il proprio centro di raccolta, a seconda delle esigenze operative del cliente.

Il rispetto delle normative ambientali è parte integrante del servizio: ogni fase del processo viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia di rifiuti speciali e recupero di materia. Questo consente alle imprese che si affidano a SO.CO. Ecologica di operare in piena regolarità, senza rischi amministrativi o sanzioni.

Come funziona il processo: dalla raccolta al riutilizzo

Abbiamo parlato di ciclo operativo, ma in cosa consiste? Come si svolge? Di fatto, il recupero degli inerti non si limita al semplice trasporto dei materiali fuori dal cantiere. È un ciclo strutturato che prevede fasi precise, ciascuna delle quali incide sulla qualità e sull’impiegabilità del prodotto finale.

La prima fase è quella di raccolta e selezione dei materiali: la selezione permette di separare le frazioni recuperabili dagli scarti non trattabili e di avviare ciascun flusso verso il trattamento più adatto. Un’azienda strutturata è in grado di operare direttamente in cantiere, ottimizzando i tempi e riducendo i trasporti intermedi. Questo si traduce in una gestione più snella e in un risparmio tangibile per il committente.

Dopodiché, si passa a frantumazione e vagliatura: una volta raccolti, i materiali vengono avviati alle lavorazioni specifiche. La frantumazione riduce i pezzi di grandi dimensioni (blocchi di cemento, frammenti di laterizio) in granulati di pezzatura controllata. La vagliatura separa le diverse frazioni dimensionali, eliminando le parti non conformi e garantendo un prodotto omogeneo e classificabile.

Queste operazioni possono essere condotte sia in cantiere, con impianti mobili, sia presso centri di raccolta attrezzati. Il risultato sono aggregati riciclati con caratteristiche tecniche misurabili, pronti per il reimpiego.

I vantaggi economici per le imprese edili

Il primo aspetto che spinge le imprese a valutare il recupero inerti è spesso quello economico. I costi di smaltimento dei rifiuti edili sono rilevanti: conferire tonnellate di materiale in discarica implica tariffe di deposito, trasporti multipli e oneri amministrativi che pesano sul bilancio di cantiere.

Avviare il materiale al recupero riduce (o azzera) questi costi, e in molti casi consente di ottenere aggregati riciclati a un prezzo inferiore rispetto a quello delle materie prime vergini. Due risparmi che si sommano: meno spesa per lo smaltimento e meno spesa per l’acquisto di nuovi materiali.

C’è un terzo vantaggio, spesso sottovalutato: la semplificazione logistica. Un servizio integrato che gestisce raccolta, trattamento e restituzione dei materiali lavorati riduce il numero di fornitori, le autorizzazioni da gestire e le variabili operative del cantiere. Meno complessità, più efficienza.

Il valore ambientale del recupero inerti

Il settore delle costruzioni è tra i principali produttori di rifiuti in Europa. I rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano una quota consistente del totale generato a livello continentale, una parte della quale può essere sensibilmente ridotta attraverso una gestione orientata al recupero.

Quando gli inerti vengono recuperati e reintrodotti nel ciclo produttivo, si ottengono benefici ambientali misurabili: riduzione del volume di rifiuti conferiti in discarica; minore estrazione di materie prime vergini (ghiaia, sabbia, pietrisco); diminuzione delle emissioni legate al trasporto verso impianti di smaltimento; contributo agli obiettivi di economia circolare previsti dalla normativa europea e nazionale.

Per le imprese, operare in modo sostenibile non è più solo una scelta etica: è un requisito sempre più rilevante in fase di gara, di accreditamento e di comunicazione verso committenti pubblici e privati.