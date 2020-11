Dl Ristori bis, chi può ottenere il contributo a fondo perduto: l’elenco dei codici ATECO

editato in: da

Con il decreto Ristori bis il Governo ha deciso di rifinanziare il contributo a fondo perduto destinato alle attività costrette a chiudere dopo l’approvazione delle ultime misure anti-Covid. Aiuti mirati e più celeri arriveranno direttamente sui conti correnti degli imprenditori e le partite Iva più colpite dallo stop deciso con il Dpcm 3 novembre. L’elenco dei codici ATECO, nello specifico, si trova nella bozza del decreto, divulgata venerdì 6 novembre 2020 nella sua versione provvisoria (destinata all’approvazione).

Decreto Ristori bis, quali sono le attività che riceveranno il contributo a fondo perduto

Come accennato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, e come confermato poi dal Premier Giuseppe Conte, il decreto Ristori bis ha come obiettivo quello di andare incontro alle attività più colpite dalle nuove restrizioni. Dagli operatori turistici ai proprietari di bar, ristoranti e pasticcerie, ma non solo: gli indennizzi saranno destinati a chi effettivamente ha subito una perdita a causa dell’emergenza Coronavirus.

Gli aiuti saranno destinati in maniera diversa alle imprese, a seconda che queste si trovino in zona rossa, arancione o gialla. Il Consiglio dei Ministri, però, dopo l’ultima consultazione ha già disposto nuovi fondi per tutte quelle regioni dove la situazione rischia di peggiorare (e dove il “semi-lockdown” potrebbe sfociare in una chiusura totale).

Contributo a fondo perduto dl Ristori bis: L’elenco dei codici ATECO

Come già accennato sopra, nella bozza del testo del decreto Ristori bis si trova anche l’elenco dei codici ATECO delle attività che riceveranno il contributo a fondo perduto del Governo. Nello specifico, otterranno l’indennizzo promesso dallo stato le imprese o gli imprenditori con partita Iva che esercitano – prevalentemente – una delle seguenti attività: