Raccolta differenziata il 25 aprile: come funziona

Il 25 aprile ogni Comune ha stabilito il proprio orario per la raccolta differenziata. Ci sono migliaia di ordinanze che definiscono le giornate di ritiro o, in caso di cambiamenti, di spostamento del giorno per la raccolta. Nella maggior parte dei casi sembra che i Comuni abbiano scelto di proseguire la raccolta differenziata nei giorni festivi in maniera regolare e con una sola ordinanza hanno confermato il servizio sia per il 25 aprile che per il 1° maggio.

In altri Comuni invece si è preferito spostare al primo giorno utile la raccolta, lasciando ai dipendenti un giorno di riposo. Vediamo alcuni esempi.

Modifiche raccolta rifiuti per il 25 aprile: dove si fermano o cambiano le regole

Il 25 aprile è una festa di difficile regolamentazione, Comuni e aziende decidono in autonomia come agire, come le aperture e chiusure dei supermercati. Il Comune di Novara, per esempio, ha scelto di modificare il servizio della raccolta rifiuti nelle giornate festive. Per il 25 aprile infatti si ferma la raccolta di organico e carta e cartone. Per 24 ore si ferma il servizio di raccolta differenziata, con la chiusura anche delle isole ecologiche di Sforzesca 2/A e di via Delle Rosette.

Nel Comune di Ceccano i cittadini sono stati informati che non avverrà nessuna raccolta e che quella di plastica e metalli sarà rimandata al 27 aprile. Al contrario, nel Comune di Milazzo, in quello di Oristano e in quello di Agrigento la raccolta dei rifiuti (anche umidi) sarà regolare.

Attenzione a Milano, dove ogni zona avrà il proprio regolamento di raccolta differenziata. Per esempio a Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago non ci sarà servizio regolare e la raccolta è spostata a venerdì 26 aprile. Regolari invece i servizi a Buscate, Rescaldina, Robecchetto e Villa Cortese. L’umido a Gallarate non sarà raccolto il 25 aprile e rimandato a sabato 27 (si invita i cittadini a stare attenti al meteo del 25 aprile e di non lasciare la spazzatura in strada con troppo anticipo).

Raccolta differenziata garantita: le modalità del servizio

In altri Comuni invece la raccolta differenziata è garantita, trattandosi di un giorno sì festivo ma infrasettimanale (i dipendenti saranno pagati di più). Per non modificare troppo il calendario della raccolta infatti si è scelto di proseguire regolarmente. Accade così a Viterbo, dove è prevista la raccolta come sempre, tranne nella zona B4, dove non avverrà il passaggio dei dipendenti. Il centro comunale di raccolta in via Lucca invece resterà chiuso.

Il gruppo Aprica, che si occupa della raccolta differenziata in diversi territori ha fatto sapere che la raccolta sarà regolare per la giornata del 25 aprile a Brescia e Bergamo, ma in quest’ultimo Comune il servizio può subire modifiche a seconda della zona servita. Per esempio nel quartiere Celadina è prevista la raccolta vetro, metalli e plastica anticipata al 24 aprile, mentre l’organico non verrà ritirato.

L’organico è il tipo di rifiuto che rischia di essere lasciato nei cestini in più località, ma non a Como dove la raccolta è regolare e il centro di raccolta resterà aperto. Anche nei Comuni di Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Zoagli e gli altri del golfo del Tigullio la raccolta sarà regolare, con unica eccezione dei centri di raccolta che potrebbero restare chiusi.

Regolare o con poche modifiche anche la raccolta per Ata Rifiuti che serve Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, San Marcello, Senigallia, Trecastelli e altri Comuni limitrofi.