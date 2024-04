Sciopero Bologna del 26 aprile, autobus Tper e Marconi Express fermi per 4 ore

Venerdì 26 aprile lo sciopero generale dei trasporti riguarda anche Bologna. Possibili disagi in tutta la città per il blocco della rete Tper e Marconi Express

Fonte: ANSA Sciopero Bologna del 26 aprile, autobus Tper e Marconi Express fermi

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti venerdì 26 aprile, durante il super ponte del 25 aprile che arriva fino al 1° maggio. Saranno moltissimi infatti gli italiani che riusciranno ad “attaccare” ben 7 giorni di vacanza, dalla Festa della Liberazione fino alla Festa dei Lavoratori, godendosi quasi una settimana intera di ferie. Il blocco è stato indetto questa volta dal sindacato Confail Faisa per 4 ore.

Vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero a Bologna, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per i cittadini che si spostano in città.

Sciopero 26 aprile Bologna Tper

A Bologna e Ferrara si fermano nella giornata di venerdì i mezzi Tper, bus e corriere, dalle 11.30 alle 15.30. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sono garantiti.

Le segreterie territoriali di Bologna e Ferrara delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILT, FAISA-CISAL, UGL-FNA hanno comunicato infatti l’adesione allo sciopero regionale di 4 ore di tutte le lavoratrici e lavoratori del settore del trasporto pubblico locale proclamato dalle segreterie regionali degli stessi sindacati.

Più precisamente, prima dello sciopero:

per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna sono garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15

per le linee urbane di Imola sono garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 11.20.

per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 11.15.

Durante gli orari dello sciopero è comunque sempre possibile contattare il call-center chiamando il numero 051 290290.

Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio Marconi Express, la navetta per l’aeroporto, sempre con orario 11.30-15.30.

Sciopero 26 aprile treni

Lo sciopero di venerdì 26 aprile è limitato al trasporto pubblico locale, quindi non riguarda i treni questa volta. Salve dunque le corse di Trenitalia e Italo.

I treni si sono già fermati lunedì 22 aprile in alcune regioni, provocando disagi, ritardi e cancellazioni, in occasione di uno sciopero proclamato dalle 9.01 alle 17.00 del personale della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia S.p.A. dell’impianto equipaggi del Veneto. L’agitazione ha comportato anche modifiche al servizio dei treni Freccia Alta Velocità.

Anche i lavoratori di Trenord a Milano e in Lombardia hanno incrociato le braccia dalle 03:00 di lunedì 22 alle 02:00 di martedì 23 aprile 2024.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: