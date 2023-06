Maxi sequestro di integratori alimentari. Ecco quali

Fonte: 123RF Integratori alimentari ritirati dal commercio

Il ministero della Salute ha ritirato dal mercato diversi integratori per rischio chimico, in tutti i lotti segnalati il principio attivo contenuto nel prodotto non è più considerato adatto al consumo alimentare.

I lotti di integratori alimentari ritirati dal supermercato

Gli integratori alimentari richiamati dal ministero della Salute e ritirati dal commercio sono gli Restax Effluvium del marchio Wikenfarma e commercializzati dall’azienda Wikenfarma srl.

I lotti segnalati sono:

BD009 , data di scadenza 04/2024, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse;

, data di scadenza 04/2024, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse; CC001 , data di scadenza 31/03/2025, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse;

, data di scadenza 31/03/2025, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse; BJ012, data di scadenza 31/10/2024, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse;

Motivo del richiamo: Il principio attivo 5-idrossitriptofano a livello di purezza contenuto nel prodotto non è più considerato adatto al consumo alimentare. La segnalazione ministeriale fa seguito al maxi sequestro di pasta avvenuto sempre in questo mese (qui i lotti), al cibo ritirato dai supermercati per presenza di metalli (qui le confezioni e i marchi interessati) e ai lotti di biscotti e salse contaminate e segnalati la scorsa settimana.

Per rimanere aggiornati sui prodotti ritirati dai supermercati, e in generale dal commercio, è possibile visitare l’apposita sezione dedicata del ministero della Salute. Alla pagina “Avvisi di Sicurezza” è presente l’elenco dei richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, nonché gli avvisi di sicurezza alimentare.

Che cos’è il 5-HTP e perché è vietato in grandi quantità?

Il 5-idrossitriptofano (5-HTP) è una sostanza chimica che il corpo ricava dal triptofano (un amminoacido essenziale che si ottiene dal cibo), prodotto dai semi di una pianta africana chiamata Griffonia simplicifolia. Il triptofano si trova negli alimenti che mangiamo, al contrario del 5-HTP che invece è assente. Quindi, mangiare cibi con triptofano non aumenta molto i livelli di 5-HTP. Da qui il ricorso agli integratori.

Dopo che il triptofano viene convertito in 5-HTP, la sostanza chimica viene trasformata in serotonina (un neurotrasmettitore che trasmette i segnali tra le cellule cerebrali). Gli integratori alimentari con 5-HTP, quindi, aiutano ad aumentare i livelli di serotonina nel cervello. Poiché la serotonina aiuta a regolare l’umore e il comportamento, il 5-HTP può avere un effetto positivo su sonno, umore, ansia, appetito e sensazione di dolore.

Il 5-HTP può aiutare a trattare un’ampia varietà di condizioni correlate a bassi livelli di serotonina, tra cui:

depressione;

fibromialgia;

insonnia;

emicrania e altri mal di testa;

obesità

Gli effetti collaterali del 5-HTP sono generalmente lievi e possono includere nausea, bruciore di stomaco, sensazione di pienezza e di brontolio in alcune persone. Tuttavia, a dosi elevate, potrebbe svilupparsi la sindrome serotoninergica, una condizione pericolosa causata da troppa serotonina nel corpo.

In linea generale, è sconsigliato il consumo a chi prende antidepressivi, a chi ha problemi di fegato, alle donne incinte e che allattano. Inoltre, potrebbe aumentare gli effetti indesiderati se assunto insieme ad altri farmaci e non è consigliato per le persone che soffrono di ipertensione o diabete, ma anche per i soggetti cd. fragili (ovvero chi ha particolari disturbi di salute). Per questo motivo, l’uso di integratori 5-HTP deve essere sempre preceduto da consultazione medica.