Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Telepass tariffe 2024 alternative

Il pedaggio in autostrada in Italia rappresenta un costo che non può non essere preso in considerazione da chi decide di mettersi in viaggio in macchina. Nel Paese il pagamento ai caselli è sempre legato all’utilizzo che l’automobilista fa dell’autostrada, con il prezzo al chilometro che può tuttavia variare in base alle zone. Per evitare di fermarsi ogni volta al casello, molti viaggiatori abituali fanno ricorso al Telepass, ovvero un sistema di telepedaggio autostradale nato nel 1989. Da allora, tuttavia, il servizio ha subito diverse modifiche e aumenti, con gli stessi che sono previsti anche per il 2024.

Telepass, l’aumento delle tariffe nel 2024

A partire dal 1° luglio 2024, l’azienda Telepass ha previsto un aumento del prezzo del proprio servizio standard, che passerà infatti dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro al mese. Si tratta di un cambiamento importante che, però, ha il principale scopo di spingere gli automobilisti verso l’acquisto del servizio Plus che subirà un aumento inferiore. Il Telepass Plus ha attualmente un costo di 3 euro al mese, mentre dal 1° luglio 2024 arriverà a 4,90 euro al mese. Una crescita inferiore rispetto al servizio base, che conferisce più appetibilità a questo pacchetto. Con solo un euro in più al mese, infatti, gli automobilisti potranno contare su ben 25 servizi aggiuntivi al pacchetto base, tra cui il pagamento del carburante, dei parcheggi con le strisce blu e della revisione, l’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici e il noleggio di bici e monopattini in app.

La strategia messa in campo dall’azienda, secondo la versione di Businessonline.it, ha il fine di portare i clienti Telepass da 7 a 10 milioni entro il 2030. Gli attuali utenti, tuttavia, possono decidere di rescindere il contratto con l’azienda senza essere assoggettati di nessuna sanzione in virtù del fatto che i cambiamenti descritti per il 2024 hanno natura unilaterale.

Il Telepass Pay per Use

Non è di certo una novità, ma il Telepass Pay per Use è un’altra possibilità che può essere presa in considerazione dagli automobilisti abituati a muoversi in autostrada. Più nel dettaglio, questo servizio permette ai clienti di pagare il canone mensile del Telepass solo nel momento un cui si utilizza il dispositivo. Per attivare questo servizio è attualmente previsto un costo di attivazione di 10 euro, mentre la tariffa mensile che si attiva all’uso è di 2,50 euro. A partire dal 1° luglio 2024 è previsto un cambio delle tariffe. L’attivazione una tantum rimane a 10 euro, mentre il pagamento per l’utilizzo diventa giornaliero: 1 euro al giorno per quando si utilizza il telepedaggio in autostrada e 1 euro al giorno per quando si usufruisce dei servizi a esso collegati.

Le alternative al Telepass

Telepass non è l’unica azienda a fornire servizi di telepedaggio, con altre realtà economiche che tentano di toglierle il primato. Tra queste ci sono UnipolMove, di proprietà dell’omonimo gruppo bancario, e MooneyGo, di Enel e Intesa Sanpaolo. Telepass, rispetto a queste due società concorrenti ha dei costi più alti, giustificati però dall’ampia e maggiore quantità di servizi offerti. La scelta è dunque degli automobilisti che possono confrontare le diverse tariffe e valutarle in base alle loro esigenze:

UnipolMove offre un abbonamento base a 1,50 euro al mese più 10 euro di attivazione. Per il Pay per Use il prezzo è di 10 euro per l’attivazione e di 0,50 euro per giorno di utilizzo;

offre un abbonamento base a 1,50 euro al mese più 10 euro di attivazione. Per il Pay per Use il prezzo è di 10 euro per l’attivazione e di 0,50 euro per giorno di utilizzo; MooneyGo offre un abbonamento base a 1,50 euro al mese con 5 euro di attivazione. Per il Pay per Use il prezzo è di 10 euro per l’attivazione e di 2,20 euro per mese di utilizzo.

A tali fattori va aggiunto che Telepass, come visto, per le soluzioni in abbonamento offre più pacchetti rispetto alle concorrenti.