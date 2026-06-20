Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Info estrazione SuperEnalotto oggi? Quando si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 19 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (116) 66 (104) 10 (95) 3 (85) 55 (76)
Cagliari: 12 (79) 19 (47) 89 (42) 38 (42) 62 (40)
Firenze: 17 (60) 59 (52) 53 (52) 9 (48) 66 (46)
Genova: 3 (77) 4 (70) 45 (66) 82 (64) 76 (59)
Milano: 77 (100) 63 (65) 26 (63) 65 (61) 39 (54)
Napoli: 40 (128) 1 (107) 84 (65) 49 (62) 45 (55)
Palermo: 12 (75) 61 (56) 47 (54) 53 (53) 86 (52)
Roma: 77 (71) 88 (70) 75 (63) 51 (59) 66 (47)
Torino: 49 (105) 88 (101) 59 (74) 28 (67) 20 (66)
Venezia: 31 (74) 39 (73) 25 (63) 4 (63) 47 (62)
Nazionale: 58 (76) 49 (73) 47 (52) 52 (51) 78 (48)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto