Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Info estrazione SuperEnalotto oggi? Quando si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 19 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (116)
|66 (104)
|10 (95)
|3 (85)
|55 (76)
|Cagliari:
|12 (79)
|19 (47)
|89 (42)
|38 (42)
|62 (40)
|Firenze:
|17 (60)
|59 (52)
|53 (52)
|9 (48)
|66 (46)
|Genova:
|3 (77)
|4 (70)
|45 (66)
|82 (64)
|76 (59)
|Milano:
|77 (100)
|63 (65)
|26 (63)
|65 (61)
|39 (54)
|Napoli:
|40 (128)
|1 (107)
|84 (65)
|49 (62)
|45 (55)
|Palermo:
|12 (75)
|61 (56)
|47 (54)
|53 (53)
|86 (52)
|Roma:
|77 (71)
|88 (70)
|75 (63)
|51 (59)
|66 (47)
|Torino:
|49 (105)
|88 (101)
|59 (74)
|28 (67)
|20 (66)
|Venezia:
|31 (74)
|39 (73)
|25 (63)
|4 (63)
|47 (62)
|Nazionale:
|58 (76)
|49 (73)
|47 (52)
|52 (51)
|78 (48)