Il rinnovo dei documenti, anche dal punto di vista digitale, è una prassi che complica la vita, soprattutto alle persone più anziane. Per questo è una manovra di incredibile semplificazione burocratica immaginare che chi ha già compiuto 70 anni non debba più essere sottoposto alla procedura di rinnovo della Carta d’identità elettronica. Da domani questo sogno diventa realtà.
Il provvedimento, introdotto con il Decreto Legge n. 19 del 2026, elimina la necessità di rincorrere le scadenze decennali e di doversi recare periodicamente presso gli uffici anagrafici del proprio Comune.
Indice
Chi ne ha diritto
La nuova disciplina coinvolge tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia che dovranno presentare la richiesta di emissione o rinnovo della documento dal compimento del settantesimo anno di età.
Dal punto di vista grafico e tecnologico, la nuova tessera avrà lo stesso aspetto della precedente, ma presenterò due differenze sostanziali:
- sul fronte del documento, dove solitamente è indicata la data di termine validità, comparirà in evidenza la dicitura “illimitata”;
- sul verso, il codice letto dai lettori ottici riporterà la data convenzionale 990101 per consentire la corretta elaborazione informatica nei sistemi internazionali.
I cittadini che hanno i requisiti anagrafici ma hanno una carta d’identità in corso di validità non devono correre in Comune per il rinnovo.
Come si richiede il rinnovo
La procedura per ottenere la carta d’identità illimitata non sarà diversa dalla solita:
- prenotare l’appuntamento online o di persona presso il proprio Comune di residenza;
- il giorno del rinnovo portare con sé la precedente carta d’identità, il codice fiscale, una fototessera recente.
Quanto costa la carta d’identità elettronica illimitata
Anche per quanto riguarda i costi, non ci sono variazioni rispetto al documento normale.
Ecco quali sono i dettagli dei prezzi:
- 22,21 euro complessivi per rinnovi o prime emissioni;
- tra i 27,20 e i 28,00 a seconda delle delibere sui diritti di segreteria approvate dal singolo Municipio per i casi di furto, smarrimento o degradazione del documento prima dei termini di scadenza.
Il documento fisico non verrà consegnato immediatamente dal personale dell’Ufficio Anagrafe, ma verrà stampato dalla Zecca dello Stato e inviato all’indirizzo comunicato al Municipio tramite raccomandata, presa in carico da Poste Italiane entro 6 giorni lavorativi.
Vale anche per viaggiare all’estero?
Il documento a valenza illimitata conserva la stessa efficacia legale della carta standard, anche cartacea, per l’ingresso nei Paesi dell’Unione Europea, dell’Area Schengen e degli Stati fuori dalla Comunità con cui sussistono accordi bilaterali come:
- Albania;
- Montenegro;
- Turchia;
- Egitto;
- Tunisia.
La distinzione tra carta fisica e certificato digitale
C’è una differenza tecnica fondamentale da tenere in considerazione. La Cie illimitata può essere usata sempre come documento di riconoscimento per il suolo nazionale e per viaggiare nei Paesi menzionati nel paragrafo precedente.
Per ragioni di sicurezza, le componenti crittografiche contenute all’interno del microchip utili per i servizi online hanno una durata tecnica di 10 anni. Quindi la valenza della Cie avrà questi due limiti ben precisi al compimento di una decade:
- la lettura dei chip tramite Nfc;
- l’ingresso ai portali online tramite Cie;
- i varchi elettronici aeroportuali.
Il fatto che non si possa usare la Cie per il controllo automatizzato transfrontaliero non significa che il documento non sia più valido. Infatti, potrà essere comunque verificata manualmente dagli agenti di frontiera.
Eccezioni e casi particolari
Come specificato dalla circolare ministeriale n. 60 del 2026, l’assenza di durata del documento per le persone che hanno compiuto 70 anni prevede due eccezioni normative:
- la Cie dei cittadini stranieri richiedenti asilo over 70 continuerà a essere rilasciata ogni 3 anni;
- nei casi in cui motivi medici o traumi temporanei impediscano la rilevazione delle impronte digitali, il documento viene rilasciato con una validità massima di 12 mesi.