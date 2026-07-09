Uno stop generale in Puglia con Amtab e Stp a Bari, l'astensione nazionale di Captrain sul trasporto merci e il fermo di Amat a Palermo l'11

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iStock Cosa sapere dello sciopero del 10 e 11 luglio 2026

Due giornate di possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici e per il comparto del trasporto merci. Tra venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 sono previsti diversi scioperi che interessano la Puglia, Palermo e Captrain Italia che ha proclamato un’astensione nazionale dal lavoro di 8 ore.

Sciopero del 10 luglio in Puglia

Venerdì 10 luglio 2026 Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale regionale in Puglia che coinvolge le categorie pubbliche e private. Per il trasporto pubblico locale, l’astensione dal lavoro riguarda l’intero turno di servizio. Sono esclusi, secondo quanto indicato nella proclamazione, il trasporto aereo e gli appalti ferroviari.

Lo sciopero potrà quindi avere effetti sui collegamenti urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende del territorio pugliese. I disagi possono riguardare ritardi, riduzione delle corse o cancellazioni, a seconda dell’adesione del personale. Come sempre, il servizio dovrà rispettare le fasce orarie di garanzia previste per consentire gli spostamenti essenziali dei viaggiatori.

Gli orari dello stop per il trasporto pubblico a Bari

A Bari, il personale Amtab, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo pugliese, si fermerà nel rispetto delle fasce garantite. Per il personale di esercizio del Tpl, cioè conducenti, operatori di esercizio, verificatori dei titoli di viaggio e addetti al servizio, lo sciopero è previsto in queste fasce:

dalle 00:00 alle 5:29;

dalle 8:30 alle 12:29;

dalle 15:30 fino al termine del servizio.

Le fasce di garanzia indicate sono invece comprese tra le 5:30 e le 8:29 e tra le 12:30 e le 15:29. In questi intervalli il servizio dovrebbe essere assicurato secondo le regole previste per gli scioperi nel trasporto pubblico locale. Per il personale degli impianti fissi, come uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta, l’astensione è prevista per l’intera giornata lavorativa.

Sciopero STP Bari e collegamenti nell’area metropolitana

Sempre venerdì 10 luglio è previsto anche uno sciopero del personale della società STP di Bari, proclamato da Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. L’agitazione riguarda il trasporto pubblico locale e ha una durata di 24 ore. STP opera nella città metropolitana di Bari e su alcune tratte regionali che interessano anche le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Taranto.

Chi deve spostarsi sulle linee gestite dalla società deve quindi verificare in anticipo lo stato del servizio, soprattutto in caso di coincidenze, appuntamenti di lavoro o viaggi programmati.

Trasporto merci, stop per Captrain Italia

Il 10 luglio è previsto anche uno sciopero nazionale nel comparto del trasporto merci. La protesta riguarda il personale della società Captrain Italia ed è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. L’astensione dal lavoro durerà 8 ore, dalle 16:01 alle 23:59. Lo sciopero interessa il trasporto merci ferroviario e potrebbe avere conseguenze sulla movimentazione delle merci nella fascia oraria indicata.

Sciopero dell’11 luglio a Palermo

Sabato 11 luglio lo sciopero riguarda Palermo. Il personale della società Amat si fermerà per 24 ore su proclamazione di Cub Trasporti. Il servizio bus e tram del capoluogo siciliano potrebbe quindi subire ritardi, limitazioni o cancellazioni di corse. Anche in questo caso saranno rispettate le fasce orarie di garanzia. A Palermo le fasce garantite sono previste dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:30.

Durante questi intervalli il servizio dovrebbe essere assicurato per limitare i disagi nelle ore di maggiore necessità. Al di fuori delle fasce garantite, la regolarità delle corse dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.