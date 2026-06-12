Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 12 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 12 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione SuperEnalotto? Che vincite ha fatto il Lotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 11 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (111) 66 (99) 10 (90) 3 (80) 55 (71)
Cagliari: 41 (116) 12 (74) 79 (61) 18 (43) 19 (42)
Firenze: 17 (55) 86 (51) 59 (47) 53 (47) 21 (46)
Genova: 3 (72) 53 (69) 4 (65) 74 (62) 45 (61)
Milano: 77 (95) 63 (60) 26 (58) 65 (56) 39 (49)
Napoli: 40 (123) 1 (102) 84 (60) 49 (57) 45 (50)
Palermo: 12 (70) 61 (51) 47 (49) 53 (48) 86 (47)
Roma: 77 (66) 88 (65) 75 (58) 29 (56) 51 (54)
Torino: 49 (100) 88 (96) 59 (69) 28 (62) 20 (61)
Venezia: 31 (69) 39 (68) 82 (65) 25 (58) 4 (58)
Nazionale: 58 (71) 49 (68) 55 (55) 47 (47) 52 (46)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto