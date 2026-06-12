Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 12 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione SuperEnalotto? Che vincite ha fatto il Lotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 11 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (111)
|66 (99)
|10 (90)
|3 (80)
|55 (71)
|Cagliari:
|41 (116)
|12 (74)
|79 (61)
|18 (43)
|19 (42)
|Firenze:
|17 (55)
|86 (51)
|59 (47)
|53 (47)
|21 (46)
|Genova:
|3 (72)
|53 (69)
|4 (65)
|74 (62)
|45 (61)
|Milano:
|77 (95)
|63 (60)
|26 (58)
|65 (56)
|39 (49)
|Napoli:
|40 (123)
|1 (102)
|84 (60)
|49 (57)
|45 (50)
|Palermo:
|12 (70)
|61 (51)
|47 (49)
|53 (48)
|86 (47)
|Roma:
|77 (66)
|88 (65)
|75 (58)
|29 (56)
|51 (54)
|Torino:
|49 (100)
|88 (96)
|59 (69)
|28 (62)
|20 (61)
|Venezia:
|31 (69)
|39 (68)
|82 (65)
|25 (58)
|4 (58)
|Nazionale:
|58 (71)
|49 (68)
|55 (55)
|47 (47)
|52 (46)