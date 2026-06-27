Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Quando sono le prossime estrazioni del Superenalotto? Cosa è il 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 26 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (120)
|66 (108)
|10 (99)
|48 (80)
|82 (56)
|Cagliari:
|19 (51)
|89 (46)
|38 (46)
|62 (44)
|54 (40)
|Firenze:
|17 (64)
|53 (56)
|9 (52)
|66 (50)
|16 (50)
|Genova:
|4 (74)
|45 (70)
|82 (68)
|76 (63)
|63 (61)
|Milano:
|63 (69)
|26 (67)
|65 (65)
|39 (58)
|31 (57)
|Napoli:
|40 (132)
|1 (111)
|84 (69)
|45 (59)
|70 (55)
|Palermo:
|61 (60)
|47 (58)
|53 (57)
|86 (56)
|22 (56)
|Roma:
|77 (75)
|51 (63)
|66 (51)
|45 (51)
|22 (47)
|Torino:
|49 (109)
|88 (105)
|28 (71)
|37 (56)
|18 (44)
|Venezia:
|31 (78)
|39 (77)
|25 (67)
|4 (67)
|47 (66)
|Nazionale:
|58 (80)
|49 (77)
|52 (55)
|78 (52)
|40 (50)