Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Quando sono le prossime estrazioni del Superenalotto? Cosa è il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 26 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (120) 66 (108) 10 (99) 48 (80) 82 (56)
Cagliari: 19 (51) 89 (46) 38 (46) 62 (44) 54 (40)
Firenze: 17 (64) 53 (56) 9 (52) 66 (50) 16 (50)
Genova: 4 (74) 45 (70) 82 (68) 76 (63) 63 (61)
Milano: 63 (69) 26 (67) 65 (65) 39 (58) 31 (57)
Napoli: 40 (132) 1 (111) 84 (69) 45 (59) 70 (55)
Palermo: 61 (60) 47 (58) 53 (57) 86 (56) 22 (56)
Roma: 77 (75) 51 (63) 66 (51) 45 (51) 22 (47)
Torino: 49 (109) 88 (105) 28 (71) 37 (56) 18 (44)
Venezia: 31 (78) 39 (77) 25 (67) 4 (67) 47 (66)
Nazionale: 58 (80) 49 (77) 52 (55) 78 (52) 40 (50)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto