Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 30 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (122)
|66 (110)
|10 (101)
|48 (82)
|82 (58)
|Cagliari:
|19 (53)
|38 (48)
|62 (46)
|54 (42)
|46 (38)
|Firenze:
|17 (66)
|53 (58)
|9 (54)
|66 (52)
|16 (52)
|Genova:
|4 (76)
|45 (72)
|63 (63)
|50 (54)
|78 (44)
|Milano:
|63 (71)
|65 (67)
|39 (60)
|31 (59)
|76 (56)
|Napoli:
|40 (134)
|1 (113)
|84 (71)
|45 (61)
|70 (57)
|Palermo:
|61 (62)
|47 (60)
|53 (59)
|22 (58)
|83 (55)
|Roma:
|77 (77)
|51 (65)
|66 (53)
|45 (53)
|73 (42)
|Torino:
|49 (111)
|37 (58)
|18 (46)
|50 (43)
|25 (43)
|Venezia:
|31 (80)
|39 (79)
|25 (69)
|4 (69)
|47 (68)
|Nazionale:
|49 (79)
|52 (57)
|78 (54)
|40 (52)
|19 (51)