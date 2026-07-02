Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 30 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (122) 66 (110) 10 (101) 48 (82) 82 (58)
Cagliari: 19 (53) 38 (48) 62 (46) 54 (42) 46 (38)
Firenze: 17 (66) 53 (58) 9 (54) 66 (52) 16 (52)
Genova: 4 (76) 45 (72) 63 (63) 50 (54) 78 (44)
Milano: 63 (71) 65 (67) 39 (60) 31 (59) 76 (56)
Napoli: 40 (134) 1 (113) 84 (71) 45 (61) 70 (57)
Palermo: 61 (62) 47 (60) 53 (59) 22 (58) 83 (55)
Roma: 77 (77) 51 (65) 66 (53) 45 (53) 73 (42)
Torino: 49 (111) 37 (58) 18 (46) 50 (43) 25 (43)
Venezia: 31 (80) 39 (79) 25 (69) 4 (69) 47 (68)
Nazionale: 49 (79) 52 (57) 78 (54) 40 (52) 19 (51)

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