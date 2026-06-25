I dati Carfax mostrano l'identikit delle vetture colpite nel Nord Italia. Un problema economico per chi ha acquistato un mezzo usato

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Blocco diesel Euro 5.

Auto bloccate in diverse regioni italiane. Salvo proroghe, a partire dal prossimo 1° ottobre 2026 scatterà il blocco dei veicoli diesel Euro 5. Chi ha appena fatto un acquisto di questo tipo non potrà più circolare con la propria auto. Secondo i dati Carfax, 1 auto su 7 rischia di non poter più circolare liberamente in Lombardia, Piemonte e altre due regioni del nord.

Si tratta di “un passaggio inevitabile” secondo Marco Arban, di Carfax, che commenta le stringenti normative europee sulla qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni inquinanti. L’approvazione dell’emendamento però è ancora in fase di conversione in legge e potrebbe differire da regione a regione.

Blocco Euro 5: la data e dove

A partire dal 1° ottobre 2026 in diverse regioni del Nord si andrà incontro a un importante blocco di mezzi. Tutte le vetture diesel Euro 5 non potranno più circolare. Si tratta nello specifico delle vetture immatricolate tra il 2011 e il 2015 e che, per via delle normative europee sulla qualità dell’aria, non sono più considerate libere di circolare.

Attenzione: non sono coinvolti i veicoli a benzina Euro 5.

Non si tratta, dicevamo, di un intervento nazionale, ma pensato per ridurre l’inquinamento nella pianura padana. Sono coinvolte:

Lombardia;

Piemonte;

Veneto;

Emilia-Romagna.

Per Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di Carfax, la mobilità sta cambiando e il mercato non potrà che adeguarsi. Il problema sociale ed economico del singolo però non è irrilevante. Dichiara:

chi compra oggi un’auto di seconda mano deve poter fare scelte realmente informate.

Identikit dell’auto: 1 su 7 a rischio

Uno studio condotto da Carfax, società internazionale specializzata nell’analisi dello storico dei veicoli, ha fotografato l’identikit dell’auto che non potrà più circolare.

Si tratta di:

auto Euro 5 verificate che hanno un’età media di 12 anni;

la cui percorrenza media si attesta a 146.000 km, segnando uno scarto di quasi 30.000 km rispetto alla media generale (117.000 km);

il 57% di questi veicoli presenta incidenti o danni documentati, contro il 43% della media;

il 64% del campione Euro 5 registra almeno un elemento di criticità nello storico (contro il 52% del totale).

I marchi e i modelli più coinvolti nel blocco sono:

FIAT, il 13%;

Audi, il 10%;

BMW, il 9%;

Mercedes, l’8%;

Volkswagen, l’8%.

Per quanto riguarda il singolo modello, il più colpito risulta essere la Fiat Panda, poi la Fiat 500. Percentuali alte anche per Alfa Romeo Giulietta, Volkswagen Golf e i Suv della serie X di BMW.

Si tratta, in totale, di un rischio blocco per 1 veicolo su 7. Per molti il problema potrebbe essere quello di andare a sostituire un veicolo comprato da poco, come per esempio un mezzo usato, che nel giro di pochi mesi smetterà di poter circolare.