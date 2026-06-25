Auto bloccate in diverse regioni italiane. Salvo proroghe, a partire dal prossimo 1° ottobre 2026 scatterà il blocco dei veicoli diesel Euro 5. Chi ha appena fatto un acquisto di questo tipo non potrà più circolare con la propria auto. Secondo i dati Carfax, 1 auto su 7 rischia di non poter più circolare liberamente in Lombardia, Piemonte e altre due regioni del nord.
Si tratta di “un passaggio inevitabile” secondo Marco Arban, di Carfax, che commenta le stringenti normative europee sulla qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni inquinanti. L’approvazione dell’emendamento però è ancora in fase di conversione in legge e potrebbe differire da regione a regione.
Indice
Blocco Euro 5: la data e dove
A partire dal 1° ottobre 2026 in diverse regioni del Nord si andrà incontro a un importante blocco di mezzi. Tutte le vetture diesel Euro 5 non potranno più circolare. Si tratta nello specifico delle vetture immatricolate tra il 2011 e il 2015 e che, per via delle normative europee sulla qualità dell’aria, non sono più considerate libere di circolare.
Attenzione: non sono coinvolti i veicoli a benzina Euro 5.
Non si tratta, dicevamo, di un intervento nazionale, ma pensato per ridurre l’inquinamento nella pianura padana. Sono coinvolte:
- Lombardia;
- Piemonte;
- Veneto;
- Emilia-Romagna.
Per Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di Carfax, la mobilità sta cambiando e il mercato non potrà che adeguarsi. Il problema sociale ed economico del singolo però non è irrilevante. Dichiara:
chi compra oggi un’auto di seconda mano deve poter fare scelte realmente informate.
Identikit dell’auto: 1 su 7 a rischio
Uno studio condotto da Carfax, società internazionale specializzata nell’analisi dello storico dei veicoli, ha fotografato l’identikit dell’auto che non potrà più circolare.
Si tratta di:
- auto Euro 5 verificate che hanno un’età media di 12 anni;
- la cui percorrenza media si attesta a 146.000 km, segnando uno scarto di quasi 30.000 km rispetto alla media generale (117.000 km);
- il 57% di questi veicoli presenta incidenti o danni documentati, contro il 43% della media;
- il 64% del campione Euro 5 registra almeno un elemento di criticità nello storico (contro il 52% del totale).
I marchi e i modelli più coinvolti nel blocco sono:
- FIAT, il 13%;
- Audi, il 10%;
- BMW, il 9%;
- Mercedes, l’8%;
- Volkswagen, l’8%.
Per quanto riguarda il singolo modello, il più colpito risulta essere la Fiat Panda, poi la Fiat 500. Percentuali alte anche per Alfa Romeo Giulietta, Volkswagen Golf e i Suv della serie X di BMW.
Si tratta, in totale, di un rischio blocco per 1 veicolo su 7. Per molti il problema potrebbe essere quello di andare a sostituire un veicolo comprato da poco, come per esempio un mezzo usato, che nel giro di pochi mesi smetterà di poter circolare.