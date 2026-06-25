Blocco diesel Euro 5, dal 1° ottobre 1 auto su 7 rischia lo stop: in quali regioni

I dati Carfax mostrano l'identikit delle vetture colpite nel Nord Italia. Un problema economico per chi ha acquistato un mezzo usato

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Blocco diesel Euro 5, dal 1° ottobre 1 auto su 7 rischia lo stop: in quali regioni
ANSA
Blocco diesel Euro 5.
Quali sono le normative Euro 5? Cosa prevede l'emendamento in legge? Come impatta il blocco in Lombardia?

Auto bloccate in diverse regioni italiane. Salvo proroghe, a partire dal prossimo 1° ottobre 2026 scatterà il blocco dei veicoli diesel Euro 5. Chi ha appena fatto un acquisto di questo tipo non potrà più circolare con la propria auto. Secondo i dati Carfax, 1 auto su 7 rischia di non poter più circolare liberamente in Lombardia, Piemonte e altre due regioni del nord.

Si tratta di “un passaggio inevitabile” secondo Marco Arban, di Carfax, che commenta le stringenti normative europee sulla qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni inquinanti. L’approvazione dell’emendamento però è ancora in fase di conversione in legge e potrebbe differire da regione a regione.

Blocco Euro 5: la data e dove

A partire dal 1° ottobre 2026 in diverse regioni del Nord si andrà incontro a un importante blocco di mezzi. Tutte le vetture diesel Euro 5 non potranno più circolare. Si tratta nello specifico delle vetture immatricolate tra il 2011 e il 2015 e che, per via delle normative europee sulla qualità dell’aria, non sono più considerate libere di circolare.

Attenzione: non sono coinvolti i veicoli a benzina Euro 5.

Non si tratta, dicevamo, di un intervento nazionale, ma pensato per ridurre l’inquinamento nella pianura padana. Sono coinvolte:

  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Veneto;
  • Emilia-Romagna.

Per Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di Carfax, la mobilità sta cambiando e il mercato non potrà che adeguarsi. Il problema sociale ed economico del singolo però non è irrilevante. Dichiara:

chi compra oggi un’auto di seconda mano deve poter fare scelte realmente informate.

Identikit dell’auto: 1 su 7 a rischio

Uno studio condotto da Carfax, società internazionale specializzata nell’analisi dello storico dei veicoli, ha fotografato l’identikit dell’auto che non potrà più circolare.

Si tratta di:

  • auto Euro 5 verificate che hanno un’età media di 12 anni;
  • la cui percorrenza media si attesta a 146.000 km, segnando uno scarto di quasi 30.000 km rispetto alla media generale (117.000 km);
  • il 57% di questi veicoli presenta incidenti o danni documentati, contro il 43% della media;
  • il 64% del campione Euro 5 registra almeno un elemento di criticità nello storico (contro il 52% del totale).

I marchi e i modelli più coinvolti nel blocco sono:

  • FIAT, il 13%;
  • Audi, il 10%;
  • BMW, il 9%;
  • Mercedes, l’8%;
  • Volkswagen, l’8%.

Per quanto riguarda il singolo modello, il più colpito risulta essere la Fiat Panda, poi la Fiat 500. Percentuali alte anche per Alfa Romeo Giulietta, Volkswagen Golf e i Suv della serie X di BMW.

Si tratta, in totale, di un rischio blocco per 1 veicolo su 7. Per molti il problema potrebbe essere quello di andare a sostituire un veicolo comprato da poco, come per esempio un mezzo usato, che nel giro di pochi mesi smetterà di poter circolare.

Auto Lombardia Piemonte