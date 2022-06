Travaglio condannato per diffamazione: quanto dovrà risarcire e chi

C’è chi lo ama alla follia, leggendo ogni suo editoriale con devozione come fosse la preghiera del mattino; c’è però anche chi lo odia e lo vorrebbe represso nel silenzio da quando – nell’estate del 2009 – con Antonio Padellaro diede vita al giornale d’opinione nato con la precisa missione di combattere le politiche (ma soprattutto gli atteggiamenti) dell’allora premier Silvio Berlusconi.

Stiamo parlando di Marco Travaglio, tra le firme più celebri del panorama giornalistico italiano. E la notizia che sta facendo il giro d’Italia riguarda proprio lui, anche se questa volta non è uscita dalla sua penna graffiante, bensì da un’aula di tribunale.

Il direttore de Il Fatto quotidiano, insieme al giornale stesso e alla relativa società editrice, sono stati condannati per diffamazione nei confronti della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. A darne notizia è stata la stessa senatrice, pubblicando anche il dispositivo della sentenza che accerta la “responsabilità dei convenuti” rispetto al “carattere diffamatorio” di alcuni articoli pubblicati dalla testata nel periodo compreso tra il novembre 2019 e il giugno 2020.

I ‘pezzi’ (abusando di un linguaggio specifico del mestiere) in questione, cinque in tutto, firmati oltre che dallo stesso Travaglio anche dai giornalisti Carlo Tecce e Ilaria Proietti, erano stati scritti con l’intento di portare alla luce alcuni aspetti poco chiari della presidente del Senato, in merito al rapporto con la figlia Ludovica (descritto come intento a favoritismi) e al suo atteggiamento spocchioso e arrogante mostrato in diverse occasioni a Palazzo Madama.

Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati per diffamazione: quanto dovranno pagare

“Il Tribunale – si legge nel dispositivo – definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità dei convenuti per il carattere diffamatorio, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva, degli articoli del 17.11.2019 a firma Carlo Tecce, del 20.6.2020 a firma Ilaria Proietti, del 10.12.2019 a firma Marco Travaglio, nonché degli articoli dell’11.12.2019 e del 12.12.2019″.