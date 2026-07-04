Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 03 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (124)
|66 (112)
|10 (103)
|48 (84)
|82 (60)
|Cagliari:
|19 (55)
|38 (50)
|62 (48)
|54 (44)
|46 (40)
|Firenze:
|17 (68)
|53 (60)
|9 (56)
|66 (54)
|16 (54)
|Genova:
|4 (78)
|45 (74)
|63 (65)
|50 (56)
|78 (46)
|Milano:
|65 (69)
|39 (62)
|31 (61)
|76 (58)
|6 (51)
|Napoli:
|40 (136)
|1 (115)
|84 (73)
|45 (63)
|70 (59)
|Palermo:
|61 (64)
|47 (62)
|53 (61)
|22 (60)
|83 (57)
|Roma:
|66 (55)
|45 (55)
|73 (44)
|25 (40)
|13 (40)
|Torino:
|49 (113)
|37 (60)
|18 (48)
|50 (45)
|25 (45)
|Venezia:
|31 (82)
|39 (81)
|25 (71)
|4 (71)
|47 (70)
|Nazionale:
|49 (81)
|52 (59)
|78 (56)
|40 (54)
|19 (53)