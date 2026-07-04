Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 03 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (124) 66 (112) 10 (103) 48 (84) 82 (60)
Cagliari: 19 (55) 38 (50) 62 (48) 54 (44) 46 (40)
Firenze: 17 (68) 53 (60) 9 (56) 66 (54) 16 (54)
Genova: 4 (78) 45 (74) 63 (65) 50 (56) 78 (46)
Milano: 65 (69) 39 (62) 31 (61) 76 (58) 6 (51)
Napoli: 40 (136) 1 (115) 84 (73) 45 (63) 70 (59)
Palermo: 61 (64) 47 (62) 53 (61) 22 (60) 83 (57)
Roma: 66 (55) 45 (55) 73 (44) 25 (40) 13 (40)
Torino: 49 (113) 37 (60) 18 (48) 50 (45) 25 (45)
Venezia: 31 (82) 39 (81) 25 (71) 4 (71) 47 (70)
Nazionale: 49 (81) 52 (59) 78 (56) 40 (54) 19 (53)

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