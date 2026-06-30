Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri di Lotto vincenti? Dove posso giocare al Superenalotto? Che cos'è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (121) 66 (109) 10 (100) 48 (81) 82 (57)
Cagliari: 19 (52) 38 (47) 62 (45) 54 (41) 46 (37)
Firenze: 17 (65) 53 (57) 9 (53) 66 (51) 16 (51)
Genova: 4 (75) 45 (71) 82 (69) 63 (62) 50 (53)
Milano: 63 (70) 26 (68) 65 (66) 39 (59) 31 (58)
Napoli: 40 (133) 1 (112) 84 (70) 45 (60) 70 (56)
Palermo: 61 (61) 47 (59) 53 (58) 86 (57) 22 (57)
Roma: 77 (76) 51 (64) 66 (52) 45 (52) 22 (48)
Torino: 49 (110) 88 (106) 28 (72) 37 (57) 18 (45)
Venezia: 31 (79) 39 (78) 25 (68) 4 (68) 47 (67)
Nazionale: 58 (81) 49 (78) 52 (56) 78 (53) 40 (51)

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