Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (121)
|66 (109)
|10 (100)
|48 (81)
|82 (57)
|Cagliari:
|19 (52)
|38 (47)
|62 (45)
|54 (41)
|46 (37)
|Firenze:
|17 (65)
|53 (57)
|9 (53)
|66 (51)
|16 (51)
|Genova:
|4 (75)
|45 (71)
|82 (69)
|63 (62)
|50 (53)
|Milano:
|63 (70)
|26 (68)
|65 (66)
|39 (59)
|31 (58)
|Napoli:
|40 (133)
|1 (112)
|84 (70)
|45 (60)
|70 (56)
|Palermo:
|61 (61)
|47 (59)
|53 (58)
|86 (57)
|22 (57)
|Roma:
|77 (76)
|51 (64)
|66 (52)
|45 (52)
|22 (48)
|Torino:
|49 (110)
|88 (106)
|28 (72)
|37 (57)
|18 (45)
|Venezia:
|31 (79)
|39 (78)
|25 (68)
|4 (68)
|47 (67)
|Nazionale:
|58 (81)
|49 (78)
|52 (56)
|78 (53)
|40 (51)