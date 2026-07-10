Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione SuperEnalotto? Cosa sapere sul 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (127) 66 (115) 10 (106) 48 (87) 82 (63)
Cagliari: 19 (58) 62 (51) 54 (47) 46 (43) 90 (38)
Firenze: 53 (63) 66 (57) 16 (57) 89 (56) 24 (54)
Genova: 45 (77) 63 (68) 50 (59) 78 (49) 64 (48)
Milano: 65 (72) 39 (65) 31 (64) 6 (54) 7 (45)
Napoli: 40 (139) 1 (118) 84 (76) 45 (66) 70 (62)
Palermo: 61 (67) 47 (65) 53 (64) 83 (60) 57 (58)
Roma: 66 (58) 45 (58) 73 (47) 25 (43) 13 (43)
Torino: 49 (116) 37 (63) 18 (51) 50 (48) 25 (48)
Venezia: 31 (85) 25 (74) 4 (74) 47 (73) 61 (70)
Nazionale: 49 (84) 52 (62) 78 (59) 19 (56) 86 (54)

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