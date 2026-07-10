Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione SuperEnalotto? Cosa sapere sul 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (127)
|66 (115)
|10 (106)
|48 (87)
|82 (63)
|Cagliari:
|19 (58)
|62 (51)
|54 (47)
|46 (43)
|90 (38)
|Firenze:
|53 (63)
|66 (57)
|16 (57)
|89 (56)
|24 (54)
|Genova:
|45 (77)
|63 (68)
|50 (59)
|78 (49)
|64 (48)
|Milano:
|65 (72)
|39 (65)
|31 (64)
|6 (54)
|7 (45)
|Napoli:
|40 (139)
|1 (118)
|84 (76)
|45 (66)
|70 (62)
|Palermo:
|61 (67)
|47 (65)
|53 (64)
|83 (60)
|57 (58)
|Roma:
|66 (58)
|45 (58)
|73 (47)
|25 (43)
|13 (43)
|Torino:
|49 (116)
|37 (63)
|18 (51)
|50 (48)
|25 (48)
|Venezia:
|31 (85)
|25 (74)
|4 (74)
|47 (73)
|61 (70)
|Nazionale:
|49 (84)
|52 (62)
|78 (59)
|19 (56)
|86 (54)