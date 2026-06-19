Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri Lotto oggi? Cosa è successo nelle estrazioni precedenti? Come giocare al Superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (115)
|66 (103)
|10 (94)
|3 (84)
|55 (75)
|Cagliari:
|12 (78)
|19 (46)
|89 (41)
|38 (41)
|62 (39)
|Firenze:
|17 (59)
|59 (51)
|53 (51)
|9 (47)
|66 (45)
|Genova:
|3 (76)
|4 (69)
|45 (65)
|82 (63)
|76 (58)
|Milano:
|77 (99)
|63 (64)
|26 (62)
|65 (60)
|39 (53)
|Napoli:
|40 (127)
|1 (106)
|84 (64)
|49 (61)
|45 (54)
|Palermo:
|12 (74)
|61 (55)
|47 (53)
|53 (52)
|86 (51)
|Roma:
|77 (70)
|88 (69)
|75 (62)
|51 (58)
|66 (46)
|Torino:
|49 (104)
|88 (100)
|59 (73)
|28 (66)
|20 (65)
|Venezia:
|31 (73)
|39 (72)
|25 (62)
|4 (62)
|47 (61)
|Nazionale:
|58 (75)
|49 (72)
|47 (51)
|52 (50)
|78 (47)