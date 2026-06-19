Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto oggi? Cosa è successo nelle estrazioni precedenti? Come giocare al Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (115) 66 (103) 10 (94) 3 (84) 55 (75)
Cagliari: 12 (78) 19 (46) 89 (41) 38 (41) 62 (39)
Firenze: 17 (59) 59 (51) 53 (51) 9 (47) 66 (45)
Genova: 3 (76) 4 (69) 45 (65) 82 (63) 76 (58)
Milano: 77 (99) 63 (64) 26 (62) 65 (60) 39 (53)
Napoli: 40 (127) 1 (106) 84 (64) 49 (61) 45 (54)
Palermo: 12 (74) 61 (55) 47 (53) 53 (52) 86 (51)
Roma: 77 (70) 88 (69) 75 (62) 51 (58) 66 (46)
Torino: 49 (104) 88 (100) 59 (73) 28 (66) 20 (65)
Venezia: 31 (73) 39 (72) 25 (62) 4 (62) 47 (61)
Nazionale: 58 (75) 49 (72) 47 (51) 52 (50) 78 (47)

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