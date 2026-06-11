Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di oggi? Come si gioca al Lotto? Quali erano i numeri del 09 giugno?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 09 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (110) 66 (98) 10 (89) 3 (79) 55 (70)
Cagliari: 41 (115) 12 (73) 79 (60) 56 (58) 83 (45)
Firenze: 3 (59) 17 (54) 86 (50) 59 (46) 53 (46)
Genova: 3 (71) 53 (68) 4 (64) 74 (61) 45 (60)
Milano: 77 (94) 63 (59) 26 (57) 65 (55) 39 (48)
Napoli: 40 (122) 1 (101) 84 (59) 49 (56) 45 (49)
Palermo: 12 (69) 61 (50) 47 (48) 53 (47) 86 (46)
Roma: 77 (65) 88 (64) 75 (57) 29 (55) 51 (53)
Torino: 49 (99) 88 (95) 59 (68) 28 (61) 20 (60)
Venezia: 31 (68) 39 (67) 82 (64) 25 (57) 4 (57)
Nazionale: 58 (70) 49 (67) 55 (54) 34 (47) 47 (46)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto