Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 09 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (110)
|66 (98)
|10 (89)
|3 (79)
|55 (70)
|Cagliari:
|41 (115)
|12 (73)
|79 (60)
|56 (58)
|83 (45)
|Firenze:
|3 (59)
|17 (54)
|86 (50)
|59 (46)
|53 (46)
|Genova:
|3 (71)
|53 (68)
|4 (64)
|74 (61)
|45 (60)
|Milano:
|77 (94)
|63 (59)
|26 (57)
|65 (55)
|39 (48)
|Napoli:
|40 (122)
|1 (101)
|84 (59)
|49 (56)
|45 (49)
|Palermo:
|12 (69)
|61 (50)
|47 (48)
|53 (47)
|86 (46)
|Roma:
|77 (65)
|88 (64)
|75 (57)
|29 (55)
|51 (53)
|Torino:
|49 (99)
|88 (95)
|59 (68)
|28 (61)
|20 (60)
|Venezia:
|31 (68)
|39 (67)
|82 (64)
|25 (57)
|4 (57)
|Nazionale:
|58 (70)
|49 (67)
|55 (54)
|34 (47)
|47 (46)