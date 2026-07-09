Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti di Lotto? Cos'è il Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 07 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (126) 66 (114) 10 (105) 48 (86) 82 (62)
Cagliari: 19 (57) 62 (50) 54 (46) 46 (42) 90 (37)
Firenze: 53 (62) 9 (58) 66 (56) 16 (56) 89 (55)
Genova: 45 (76) 63 (67) 50 (58) 78 (48) 64 (47)
Milano: 65 (71) 39 (64) 31 (63) 6 (53) 7 (44)
Napoli: 40 (138) 1 (117) 84 (75) 45 (65) 70 (61)
Palermo: 61 (66) 47 (64) 53 (63) 83 (59) 57 (57)
Roma: 66 (57) 45 (57) 73 (46) 25 (42) 13 (42)
Torino: 49 (115) 37 (62) 18 (50) 50 (47) 25 (47)
Venezia: 31 (84) 39 (83) 25 (73) 4 (73) 47 (72)
Nazionale: 49 (83) 52 (61) 78 (58) 19 (55) 86 (53)

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