Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 07 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (126)
|66 (114)
|10 (105)
|48 (86)
|82 (62)
|Cagliari:
|19 (57)
|62 (50)
|54 (46)
|46 (42)
|90 (37)
|Firenze:
|53 (62)
|9 (58)
|66 (56)
|16 (56)
|89 (55)
|Genova:
|45 (76)
|63 (67)
|50 (58)
|78 (48)
|64 (47)
|Milano:
|65 (71)
|39 (64)
|31 (63)
|6 (53)
|7 (44)
|Napoli:
|40 (138)
|1 (117)
|84 (75)
|45 (65)
|70 (61)
|Palermo:
|61 (66)
|47 (64)
|53 (63)
|83 (59)
|57 (57)
|Roma:
|66 (57)
|45 (57)
|73 (46)
|25 (42)
|13 (42)
|Torino:
|49 (115)
|37 (62)
|18 (50)
|50 (47)
|25 (47)
|Venezia:
|31 (84)
|39 (83)
|25 (73)
|4 (73)
|47 (72)
|Nazionale:
|49 (83)
|52 (61)
|78 (58)
|19 (55)
|86 (53)