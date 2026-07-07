Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quali sono i premi del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 04 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (125)
|66 (113)
|10 (104)
|48 (85)
|82 (61)
|Cagliari:
|19 (56)
|62 (49)
|54 (45)
|46 (41)
|90 (36)
|Firenze:
|53 (61)
|9 (57)
|66 (55)
|16 (55)
|89 (54)
|Genova:
|45 (75)
|63 (66)
|50 (57)
|78 (47)
|64 (46)
|Milano:
|65 (70)
|39 (63)
|31 (62)
|6 (52)
|7 (43)
|Napoli:
|40 (137)
|1 (116)
|84 (74)
|45 (64)
|70 (60)
|Palermo:
|61 (65)
|47 (63)
|53 (62)
|22 (61)
|83 (58)
|Roma:
|66 (56)
|45 (56)
|73 (45)
|25 (41)
|13 (41)
|Torino:
|49 (114)
|37 (61)
|18 (49)
|50 (46)
|25 (46)
|Venezia:
|31 (83)
|39 (82)
|25 (72)
|4 (72)
|47 (71)
|Nazionale:
|49 (82)
|52 (60)
|78 (57)
|19 (54)
|86 (52)