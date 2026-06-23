Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando è la prossima estrazione del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (117)
|66 (105)
|10 (96)
|3 (86)
|55 (77)
|Cagliari:
|12 (80)
|19 (48)
|89 (43)
|38 (43)
|62 (41)
|Firenze:
|17 (61)
|59 (53)
|53 (53)
|9 (49)
|66 (47)
|Genova:
|3 (78)
|4 (71)
|45 (67)
|82 (65)
|76 (60)
|Milano:
|77 (101)
|63 (66)
|26 (64)
|65 (62)
|39 (55)
|Napoli:
|40 (129)
|1 (108)
|84 (66)
|49 (63)
|45 (56)
|Palermo:
|12 (76)
|61 (57)
|47 (55)
|53 (54)
|86 (53)
|Roma:
|77 (72)
|75 (64)
|51 (60)
|66 (48)
|45 (48)
|Torino:
|49 (106)
|88 (102)
|28 (68)
|20 (67)
|37 (53)
|Venezia:
|31 (75)
|39 (74)
|25 (64)
|4 (64)
|47 (63)
|Nazionale:
|58 (77)
|49 (74)
|47 (53)
|52 (52)
|78 (49)