Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando è la prossima estrazione del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (117) 66 (105) 10 (96) 3 (86) 55 (77)
Cagliari: 12 (80) 19 (48) 89 (43) 38 (43) 62 (41)
Firenze: 17 (61) 59 (53) 53 (53) 9 (49) 66 (47)
Genova: 3 (78) 4 (71) 45 (67) 82 (65) 76 (60)
Milano: 77 (101) 63 (66) 26 (64) 65 (62) 39 (55)
Napoli: 40 (129) 1 (108) 84 (66) 49 (63) 45 (56)
Palermo: 12 (76) 61 (57) 47 (55) 53 (54) 86 (53)
Roma: 77 (72) 75 (64) 51 (60) 66 (48) 45 (48)
Torino: 49 (106) 88 (102) 28 (68) 20 (67) 37 (53)
Venezia: 31 (75) 39 (74) 25 (64) 4 (64) 47 (63)
Nazionale: 58 (77) 49 (74) 47 (53) 52 (52) 78 (49)

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