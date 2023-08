Le calciatrici più pagate al mondo: Usa al top, come sta l’Italia

I Mondiali femminili di calcio sono nel vivo. La competizione è iniziata il 20 luglio con la gara inaugurale. Il 3 agosto si conclude la fase a gironi e dal 5 agosto sale progressivamente la tensione man mano che ci si avvia verso la finale.

Mondiali di calcio femminile 2023 nel vivo

Questo il calendario a partire dagli ottavi:

5 agosto-8 agosto, ottavi di finale;

di finale; 11 agosto-12 agosto, quarti di finale;

di finale; 15 agosto-16 agosto, semifinale ;

; 19 agosto, Finale terzo-quarto posto;

posto; 20 agosto, Finalissima.

Nonostante il calcio femminile non riscontri lo stesso gradimento di pubblico storicamente riservato alla versione maschile, anno dopo anno gli estimatori vanno crescendo e le giocatrici migliorano in tecnica ed esperienza. E salgono anche gli stipendi. Alcune calciatrici sono diventate popolari e vantano ingaggi milionari e ricchissimi contratti di sponsorizzazione. E non solo: alcune hanno oltrepassato i limiti dello sport e sono diventate delle opinion leader capaci di incidere sul dibattito pubblico, come la statunitense Megan Anna Rapinoe.

Classifica delle calciatrici più pagate al mondo

Forbes ha pubblicato la classifica delle calciatrici più pagate al mondo, della quale proponiamo una selezione. Di seguito la top ten delle calciatrici più pagate nel Mondiale 2023.

Alex Morgan: la 34enne statunitense ha guadagnato in totale 7,1 milioni di dollari, dei quali 800mila dollari per le sue attività sul campo da calcio e 6,3 milioni per sponsorizzazioni e altro. Megan Rapinoe: l’americana è la più influente calciatrice femminile, nonché attivista per i diritti Lgbtqia+ e di ogni minoranza. Ha incassato in totale 7 milioni di dollari: 700mila dollari vengono dall’attività di calciatrice e 6,3 da fuori dal campo. Alexia Putellas è l’unica calciatrice non americana di questa top ten: la campionessa è infatti spagnola. Ha guadagnato 4 milioni di dollari, di cui 800mila euro in campo e 3,2 milioni fuori dal campo. Con Trinity Rodman ricomincia l’elenco di calciatrici americane, destinato a durare fino alla fine di questa classifica. 2,3 milioni di dollari i guadagni totali di Trinity Rodman: 0,8 milioni dal campo di calcio e 1,5 per sponsorizzazioni e altre attività. Crystal Dunn ha incassato in totale 2 milioni di dollari: 0,7 milioni in campo e 1,3 milioni fuori. Julie Ertz: anche per lei 2 milioni di dollari (0,7 milioni calciando la palla e 1,3 milioni facendo sponsorizzazioni e dedicandosi ad altre attività). 2 milioni di dollari anche per Sophia Smith. Guadagni dal campo: 800mila dollari. Guadagni fuori dal campo: 1,2 milioni. Lindsey Horan va a quota 1,5 milioni di dollari (900mila dollari in campo e 600mila dollari fuori). Rose Lavelle ha guadagnato 1,4 milioni di dollari (800mila dollari in campo e 600mila dollari fuori dal campo). La top ten delle calciatrici più pagate si conclude con Sofia Huerta, la quale ha guadagnato un totale di 1,3 milioni di dollari (di cui 800mila dollari in campo e 500mila fuori).

Calciatrici italiane fuori dalla lista

La classifica di Forbes prosegue poi presentando anche calciatrici provenienti da altri Paesi: Norvegia, Australia e Gran Bretagna.

E l’Italia invece? Non pervenuta. Il calcio femminile in Italia è indietro rispetto alla situazione degli altri Paesi occidentali. Uno spartiacque, importantissimo, è stato segnato solo nel 2022 con il passaggio al professionismo, ma solo per le nate dal 1997 in poi. Si tratta del primo passo verso la parità.

Sempre nel 2022 un’altra grande novità in Italia con l’ingresso in Serie A del primo arbitro donna.