Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Che ora è l'estrazione del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 07 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (118) 67 (91) 66 (79) 10 (70) 3 (60)
Cagliari: 41 (96) 52 (70) 63 (62) 12 (54) 32 (50)
Firenze: 33 (79) 78 (67) 28 (66) 64 (58) 69 (51)
Genova: 66 (78) 6 (68) 3 (52) 53 (49) 90 (48)
Milano: 77 (75) 61 (69) 88 (59) 15 (57) 74 (55)
Napoli: 40 (103) 1 (82) 81 (48) 3 (43) 84 (40)
Palermo: 45 (97) 90 (73) 6 (62) 30 (61) 89 (50)
Roma: 17 (81) 37 (70) 64 (69) 39 (54) 21 (52)
Torino: 65 (81) 49 (80) 88 (76) 86 (63) 45 (62)
Venezia: 79 (80) 33 (51) 38 (50) 30 (50) 31 (49)
Nazionale: 79 (68) 90 (66) 54 (55) 16 (55) 58 (51)

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