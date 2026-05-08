Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Che ora è l'estrazione del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 07 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (118)
|67 (91)
|66 (79)
|10 (70)
|3 (60)
|Cagliari:
|41 (96)
|52 (70)
|63 (62)
|12 (54)
|32 (50)
|Firenze:
|33 (79)
|78 (67)
|28 (66)
|64 (58)
|69 (51)
|Genova:
|66 (78)
|6 (68)
|3 (52)
|53 (49)
|90 (48)
|Milano:
|77 (75)
|61 (69)
|88 (59)
|15 (57)
|74 (55)
|Napoli:
|40 (103)
|1 (82)
|81 (48)
|3 (43)
|84 (40)
|Palermo:
|45 (97)
|90 (73)
|6 (62)
|30 (61)
|89 (50)
|Roma:
|17 (81)
|37 (70)
|64 (69)
|39 (54)
|21 (52)
|Torino:
|65 (81)
|49 (80)
|88 (76)
|86 (63)
|45 (62)
|Venezia:
|79 (80)
|33 (51)
|38 (50)
|30 (50)
|31 (49)
|Nazionale:
|79 (68)
|90 (66)
|54 (55)
|16 (55)
|58 (51)