Vi è mai capitato di essere in un ristorante o caffè all'estero e non sapere se dare la mancia o meno? Allora vi raccontiamo con dati e mappe alla mano dove è consigliato dare la mancia e quali usi ci sono.

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Pagare il conto e chiedersi se lasciare qualcosa in più. Quante volte viaggiando in Europa ci si è trovati davanti all’imbarazzo di “Mancia sì o mancia no?”. In alcuni Paesi è una consuetudine consolidata, in altri un semplice gesto di apprezzamento, mentre altrove non è praticamente prevista. E c’è poi il tema del servizio già compreso nel prezzo, che può rendere inutile aggiungere altro al totale.

Abbiamo pensato di accompagnare il vostro viaggio con qualche informazione utile con una mappa europea della mancia. Tra un ristorante italiano e uno britannico, tedesco o polacco cambia non soltanto la percentuale eventualmente lasciata al personale, ma soprattutto l’aspettativa sociale. Il risultato è che lo stesso conto da 100 euro può restare esattamente di 100 euro oppure salire di 5, 10 o anche 12,50 euro seguendo le consuetudini locali.

Nel Nord Europa la mancia è generalmente marginale; nell’Europa centrale e orientale è più spesso attesa; nei Paesi mediterranei prevalgono invece formule facoltative, con l’arrotondamento del conto o una percentuale lasciata soltanto quando il servizio è stato particolarmente apprezzato.

Dove la mancia è prevista

Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Nord e Turchia sono tra i Paesi nei quali la mancia rappresenta una consuetudine più radicata nella ristorazione. Non significa necessariamente che esista un obbligo di legge, il punto è l’aspettativa sociale, l’uso comune. Nei ristoranti lasciare circa il 5-10% o, più frequentemente, il 10% del conto è una pratica comune.

In Germania e Austria il meccanismo è particolare anche nel momento del pagamento. Il cliente spesso comunica direttamente al cameriere la cifra totale che intende pagare. Con un conto da 46 euro, per esempio, può indicare 50 euro anziché ricevere il resto e lasciare successivamente le monete sul tavolo. Una modalità diffusa anche in altri Paesi dell’Europa centrale.

In Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia la percentuale di riferimento oscilla generalmente tra il 5 e il 10%. In Romania, Bulgaria e Serbia il 10% rappresenta invece una soglia ricorrente nelle consuetudini della ristorazione. Su una cena da 80 euro, significa mettere in conto fino a 8 euro aggiuntivi.

Un caso diverso è il Regno Unito. Qui il turista deve prestare particolare attenzione alla ricevuta perchè molti ristoranti applicano un “optional service charge”, spesso pari al 12,5%. Tecnicamente può essere facoltativo, ma viene già inserito nel totale da pagare. Su un conto di 100 euro equivalenti, l’incidenza può quindi raggiungere 12,50 euro. Se il costo del servizio è già presente, non è normalmente necessario lasciare un’ulteriore mancia.

Lo stesso principio vale in Ungheria, dove alcuni locali applicano lo “szervizdíj”, e in Georgia, dove il costo del servizio può essere aggiunto direttamente al conto. È proprio questa la prima regola per chi viaggia: controllare la ricevuta prima di aggiungere una percentuale. Mancia e costo del servizio non sono necessariamente la stessa cosa, ma dal punto di vista della spesa finale possono produrre un effetto simile.

Quanto può incidere la mancia sul costo di una cena

Nella maggior parte dei Paesi analizzati l’incidenza massima normalmente consigliata si ferma al 10%. È la soglia che ricorre più frequentemente in Europa e rappresenta una differenza significativa se applicata a tutti i pasti di una vacanza.

Consideriamo una coppia che spende 60 euro per una cena. Con una mancia del 10%, il costo effettivo sale a 66 euro. Ripetendo la stessa spesa per sette sere, il conto della ristorazione passa da 420 a 462 euro: 42 euro in più soltanto per le mance. Per una famiglia o per chi sceglie ristoranti più costosi, la differenza cresce rapidamente.

Il Regno Unito si distingue con il 12,5% del service charge frequentemente applicato dai ristoranti. In Francia e Monaco l’incidenza volontaria è invece generalmente più bassa, perché il servizio è già compreso nel prezzo. Qui l’eventuale mancia tende a tradursi nell’arrotondamento o in una piccola somma aggiuntiva, spesso entro il 5%.

All’estremo opposto ci sono Finlandia, Islanda e Danimarca. La mancia non è una componente strutturale del costo del pasto e l’incidenza può essere considerata pari a zero. Anche in Norvegia e Svezia il cliente non è normalmente tenuto ad aggiungere una percentuale fissa: un extra può essere lasciato per un servizio particolarmente apprezzato, ma non rappresenta la regola.

La differenza è quindi economica, ma soprattutto culturale. Spendere 100 euro in un ristorante non significa sostenere lo stesso costo finale in tutta Europa. Nei Paesi senza una vera cultura della mancia, il prezzo esposto e il totale del conto coincidono sostanzialmente. Dove il 10% è atteso, il turista dovrebbe invece considerarlo nel budget della vacanza, esattamente come una tassa di soggiorno o un costo di servizio.

Dove la mancia è facoltativa o semplicemente gradita

Italia, Spagna e Portogallo appartengono al gruppo dei Paesi dove lasciare una mancia resta prevalentemente una scelta del cliente. L’arrotondamento è frequente, soprattutto nei bar e per conti di importo ridotto, mentre nei ristoranti si può arrivare al 5-10% quando il servizio viene giudicato particolarmente buono.

In Italia la presenza del coperto o di un costo del servizio contribuisce a rendere la mancia meno strutturata rispetto all’Europa centrale. Non esiste una percentuale socialmente standardizzata da aggiungere al conto. Su 48 euro si possono lasciare 50 euro, ma pagare esattamente l’importo indicato non costituisce normalmente una violazione delle consuetudini.

La Francia presenta una situazione ancora più chiara. La dicitura “service compris” indica che il servizio è già incluso nei prezzi. Il cliente può lasciare qualche euro, il cosiddetto “pourboire”, ma si tratta di un riconoscimento aggiuntivo e non della quota con cui integrare obbligatoriamente il compenso del personale.

Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lussemburgo seguono logiche simili. Il servizio è generalmente compreso e la mancia è soprattutto un segnale di soddisfazione. Nei Paesi baltici e in parte dei Balcani la situazione è più sfumata. In Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Moldavia lasciare tra il 5 e il 10% è sempre più comune, soprattutto nelle località turistiche, pur senza trasformarsi in un vero obbligo.

La geografia della mancia europea mostra quindi un’Europa diversa nelle consuetudini. Quella del Nord, dove il prezzo del pasto tende a essere definitivo; quella centrale e orientale, dove il 5-10% è spesso una consuetudine attesa; e quella mediterranea, dove prevalgono arrotondamento e discrezionalità.