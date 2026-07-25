Acqua, il nuovo oro dell’estate: perché siccità, laghi e reti idriche pesano sul portafoglio

Tra siccità, laghi sotto pressione, reti idriche che disperdono ancora una quota enorme dell’acqua immessa e agricoltura sempre più esposta agli eventi estremi, l’acqua è diventata una delle variabili economiche dell’estate

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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Per decenni l’acqua è stata percepita come una presenza scontata: aprire il rubinetto, irrigare un campo, riempire una piscina, servire una località turistica, raffreddare una città, alimentare un’industria.

Oggi quella normalità è finita. L’acqua resta un bene essenziale, ma è diventata anche un indicatore economico: misura la fragilità delle reti, la tenuta dell’agricoltura, la competitività del turismo, il valore degli immobili e la capacità dei territori di reggere estati sempre più lunghe e calde.

Il problema non è soltanto “avere meno acqua”. È avere acqua nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, con reti insufficienti, invasi inadeguati, suoli impermeabilizzati e consumi concentrati nei mesi in cui la domanda esplode.

L’estate rende tutto più evidente. Quando aumentano temperature, presenze turistiche, irrigazione, consumi domestici e fabbisogni energetici, l’acqua smette di essere sfondo e diventa costo.

Il paradosso italiano: preleviamo meno, ma siamo più esposti

Secondo Istat, nel 2024 in Italia sono stati prelevati 8,87 miliardi di metri cubi di acqua per uso potabile: il livello più basso degli ultimi 25 anni e il 3% in meno rispetto al 2022. A prima vista potrebbe sembrare una buona notizia. In parte lo è: indica una riduzione dei prelievi, ma non basta.

Il dato va letto insieme a un’altra realtà: l’Italia resta un Paese molto vulnerabile sul piano idrico. Le crisi non dipendono solo da quanta acqua viene prelevata, ma dove viene persa, come viene distribuita, quanto rapidamente si ricaricano falde e invasi, quanta neve resta in montagna, quanto reggono i fiumi, quanto efficienti sono le reti e quanto il territorio riesce ad assorbire le piogge.

È il nuovo paradosso dell’acqua: può piovere molto e mancare, comunque, l’acqua utile. Se le precipitazioni arrivano concentrate, violente, su suoli secchi o impermeabilizzati, una parte scorre via, provoca danni e non ricarica abbastanza falde, laghi e invasi.

Le reti colabrodo sono una tassa invisibile

Il punto più concreto, per il portafoglio dei cittadini, sono le reti. L’acqua che si perde lungo il percorso non è gratis: è stata captata, trattata, pompata, controllata, distribuita. Quando si disperde, si perdono anche energia, lavoro, infrastrutture e denaro pubblico.

I dati più recenti confermano che la dispersione resta una delle grandi fragilità italiane. Il Blue Book 2026 registra perdite medie del 37,9% nel campione analizzato, mentre le statistiche Istat continuano a indicare una dispersione molto elevata nelle reti comunali di distribuzione.

Questo significa che una quota enorme dell’acqua immessa non arriva davvero a destinazione. È come riempire un serbatoio sapendo che più di un terzo uscirà prima dell’uso finale.

La perdita idrica pesa in tre modi. Aumenta la pressione sulle fonti, perché per servire la stessa popolazione bisogna prelevare di più. Aumenta i costi industriali del servizio, perché l’acqua dispersa è comunque stata gestita e rende più urgente investire in manutenzione, digitalizzazione, sensori, distrettualizzazione, ricerca perdite e rinnovo delle condotte.

La bolletta dell’acqua, quindi, non paga solo il consumo. Paga anche decenni di infrastrutture non curate abbastanza.

Laghi, fiumi e neve: il magazzino dell’estate si svuota prima

L’acqua dell’estate si decide spesso molti mesi prima. Dipende dalla neve in montagna, dalla ricarica delle falde, dalle piogge primaverili, dalla portata dei fiumi e dal livello dei laghi. Se questi “magazzini naturali” partono deboli, l’estate diventa una corsa a gestire scarsità, divieti, priorità d’uso e conflitti tra agricoltura, turismo, industria, energia e consumi domestici.

Nel 2026 gli osservatori idrici hanno segnalato situazioni molto differenziate sul territorio nazionale, con criticità importanti in alcune aree del Nord. ANBI ha indicato, ad esempio, riserve idriche in forte calo in Lombardia e segnali di siccità severa in parti del Piemonte, con precipitazioni inferiori alla media e scarsa neve in quota.

Il punto economico è semplice: quando il magazzino idrico naturale si riduce, tutti i settori competono di più per la stessa risorsa e quando una risorsa diventa più incerta, aumenta il suo valore.

I numeri da ricordare

Indicatore Dato Perché conta Acqua prelevata per uso potabile in Italia 8,87 miliardi di m³ nel 2024 Livello più basso degli ultimi 25 anni Calo rispetto al 2022 -3,0% Segnala minori prelievi, ma non elimina la vulnerabilità idrica Perdite medie nelle reti secondo Blue Book 2026 37,9% Una quota enorme dell’acqua immessa non arriva all’uso finale Reti analizzate dal Blue Book oltre 324mila km La scala infrastrutturale del servizio idrico Reti con più di 30 anni circa 30% Indica il peso dell’invecchiamento infrastrutturale Aziende agricole con difficoltà di irrigazione oltre 91% nel 2024 Mostra l’esposizione della produzione agricola Aziende agricole in difficoltà nel Mezzogiorno 97,5% La crisi idrica è anche territoriale Aziende agricole in difficoltà nelle Isole 98,8% Sicilia e Sardegna tra le aree più esposte Picco in Sicilia 99,2% Quasi tutte le aziende agricole segnalano difficoltà Riuso acque reflue 3,4% Molto inferiore al potenziale stimato Potenziale riuso acque reflue 13,4% Una risorsa ancora poco sfruttata Crescita tariffe idriche 2025-2026 +6% Gli investimenti e la resilienza si riflettono sulle tariffe

Il carrello della spesa passa dall’irrigazione

L’acqua entra nel portafoglio soprattutto attraverso il cibo. Non sempre ce ne accorgiamo, ma ogni prodotto agricolo contiene acqua: quella usata per irrigare, quella incorporata nei mangimi, quella necessaria per trasformare, lavare, conservare, trasportare.

Secondo Istat, nel 2024 oltre il 91% delle aziende agricole ha segnalato difficoltà legate all’irrigazione. Nel Mezzogiorno il fenomeno ha raggiunto il 97,5% delle aziende e nelle Isole il 98,8%, con un picco del 99,2% in Sicilia.

Sono numeri che raccontano molto più di una crisi agricola. Se l’acqua diventa instabile, diventano più instabili anche rese, qualità, prezzi e programmazione. Un campo che riceve poca acqua produce meno. Un frutteto colpito da siccità o eventi estremi può perdere raccolto e valore. Una filiera che deve compensare scarsità, energia più cara e danni climatici trasferisce una parte del costo lungo la catena.

Alla fine il conto può arrivare al consumatore: frutta più cara, verdure più volatili, olio più esposto, vino più vulnerabile, prodotti locali meno disponibili, maggiori importazioni.

Turismo: quando l’acqua decide la stagione

Per molte località italiane l’acqua è anche competitività turistica. Non solo mare e laghi, ma docce, piscine, lavanderie, ristoranti, campeggi, verde urbano, pulizia, servizi igienici, fontane, stabilimenti, hotel.

Una località turistica può riempirsi in pochi giorni moltiplicando la popolazione residente. Se la rete è fragile, se le fonti sono in stress o se i consumi esplodono, l’acqua diventa un limite operativo. Le ordinanze anti-spreco, i divieti di irrigazione, la riduzione della pressione, le autobotti o le restrizioni non sono soltanto misure amministrative: sono segnali che incidono sulla qualità percepita della destinazione.

Il turismo balneare vende acqua anche quando non la nomina. Vende mare pulito, servizi funzionanti, strutture efficienti, comfort, paesaggio, verde, igiene, continuità. Se una destinazione appare fragile sul piano idrico, rischia di pagare un danno reputazionale oltre che economico.

Case e città: il costo dell’acqua si intreccia con quello del caldo

L’acqua pesa anche sul valore delle case e sulla vivibilità urbana. Una città molto calda, con poco verde, suoli impermeabili e reti vecchie consuma di più e sopporta peggio le estati. Servono più irrigazione, più raffrescamento, più manutenzione, più interventi dopo temporali violenti.

Il legame tra acqua e casa è più forte di quanto sembri. Quartieri con rischio allagamento, aree soggette a frane, zone con reti fragili o territori esposti a scarsità idrica possono diventare più costosi da assicurare, mantenere e adattare. L’acqua incide sul valore immobiliare sia quando manca sia quando arriva tutta insieme.

È una delle grandi trasformazioni del rischio climatico: non riguarda solo territori lontani o emergenze straordinarie, ma entra nella valutazione ordinaria di un’abitazione, di un investimento, di una destinazione turistica o di un’attività produttiva.

Dove l’acqua pesa sul portafoglio

Area Come entra nei costi Effetto per famiglie e imprese Bolletta idrica Tariffe, investimenti, manutenzione reti Costi in aumento per finanziare infrastrutture e qualità del servizio Cibo Irrigazione, rese agricole, energia, trasporti Prezzi più volatili per frutta, verdura, olio, vino e prodotti locali Turismo Servizi, piscine, hotel, verde, docce, pulizia Maggiori costi di gestione e rischio reputazionale per le destinazioni Casa Allagamenti, reti fragili, caldo urbano, efficienza Più spese di manutenzione, assicurazione e raffrescamento Comuni Reti, depurazione, emergenze, autobotti, danni Più spesa pubblica e meno risorse per investimenti ordinari Agricoltura Siccità, turnazioni, invasi, pozzi, irrigazione Produzione più incerta e maggiore dipendenza da sostegni e import Assicurazioni Eventi estremi, frane, alluvioni, grandinate Premi più alti o coperture più selettive nelle aree esposte

La bolletta idrica finanzia la manutenzione che non si vede

Il servizio idrico costa poco rispetto ad altri servizi essenziali, ma richiede investimenti pesanti e continui. Captare, potabilizzare, pompare, controllare, depurare e restituire acqua all’ambiente è un sistema industriale complesso.

Il Blue Book segnala che gli investimenti nel servizio idrico sono cresciuti, anche grazie alla regolazione e al PNRR, ma restano forti differenze territoriali. Il punto non è soltanto spendere di più, ma spendere meglio: reti intelligenti, monitoraggio in tempo reale, riduzione delle perdite, riuso delle acque reflue, invasi, depurazione, manutenzione preventiva.

Le tariffe, infatti, tendono a salire anche perché il sistema deve recuperare ritardi storici. Secondo elaborazioni collegate al Blue Book, le tariffe idriche sono cresciute in media del 4% annuo tra 2014 e 2025 e del 6% nel biennio 2025-2026.

È una notizia impopolare, ma economicamente chiara: l’acqua costa poco finché non bisogna rifare le infrastrutture che la portano nelle case.

Il riuso delle acque reflue è il grande spreco al contrario

In Italia si parla molto di perdite, meno di riuso, eppure qui si gioca una parte importante del futuro. Il Blue Book 2026 indica che il riutilizzo delle acque reflue è fermo al 3,4%, a fronte di un potenziale del 13,4%.

È una differenza enorme. Significa che una risorsa già raccolta e trattata potrebbe essere valorizzata molto di più, soprattutto per usi agricoli, industriali o ambientali. In un Paese esposto a siccità ricorrenti, il riuso non è una finezza tecnica: è una nuova fonte.

Il principio è semplice: non tutta l’acqua deve essere potabile per ogni uso. Usare acqua di alta qualità per funzioni che potrebbero essere servite da acqua trattata o recuperata è uno spreco economico prima ancora che ambientale.

Perché l’acqua è il nuovo oro dell’estate

L’acqua viene spesso chiamata “oro blu”, ma l’immagine rischia di sembrare retorica. In realtà il paragone funziona perché l’acqua, come una materia prima strategica, determina valore, rischi e dipendenze.

Senza acqua non c’è agricoltura stabile, non c’è turismo di qualità, non c’è industria resiliente, non c’è salute urbana, non c’è energia sicura, non c’è territorio competitivo e quando una risorsa così essenziale diventa meno prevedibile, il suo valore economico aumenta anche se il prezzo in bolletta resta relativamente basso.

Il vero costo dell’acqua non è solo quanto si paga al metro cubo. È quanto costa non averla dove serve, quando serve e nella qualità necessaria.

Il conto dell’acqua non arriva solo in bolletta

La grande illusione è pensare che l’acqua costi solo quello che leggiamo nella bolletta. In realtà la paghiamo molte volte: quando una rete perde, quando un raccolto cala, quando un Comune ripara un danno, quando una località turistica deve gestire restrizioni, quando una casa si allaga, quando un’assicurazione aumenta il premio, quando un alimento diventa più caro.

Il tema, allora, non è solo risparmiare acqua. È smettere di trattarla come una risorsa infinita e cominciare a gestirla come un’infrastruttura economica nazionale. Perché un Paese può anche avere acqua, ma se la perde, la spreca, la usa male o non la conserva quando arriva, finisce, comunque, per pagarla più cara.