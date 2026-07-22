Pannelli solari a casa, vanno dichiarati i guadagni al Fisco: quando e quanto si paga

Quando e come dichiarare al Fisco i guadagni dei pannelli solari domestici: le regole sulle tasse per le erogazioni del Gse

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Pannelli solari a casa, vanno dichiarati i guadagni al Fisco: quando e quanto si paga
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Pannelli solari, quando vanno dichiarati nel 730.

Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa permette di ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, di ottenere un guadagno dalla cessione dell’energia elettrica prodotta e non consumata. Tuttavia, quando si ricevono somme dal Gestore dei servizi energetici (Gse), queste devono essere dichiarate al Fisco e se sono soggetti a tassazione, ma non sempre.

Infatti, le regole cambiano a seconda della potenza dell’impianto, la destinazione dell’energia prodotta, la modalità con cui viene ceduta alla rete e la natura del soggetto che percepisce i compensi. A chiarire quali sono gli adempimenti necessari in sede di dichiarazione dei redditi è stato proprio il Gse, rendendo note le nuove linee guida.

Quando il reddito da fotovoltaico è tassato

Per capire se bisogna pagare l’Irpef sui proventi derivanti da un impianto fotovoltaico è necessario verificare:

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