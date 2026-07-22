Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa permette di ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, di ottenere un guadagno dalla cessione dell’energia elettrica prodotta e non consumata. Tuttavia, quando si ricevono somme dal Gestore dei servizi energetici (Gse), queste devono essere dichiarate al Fisco e se sono soggetti a tassazione, ma non sempre.

Infatti, le regole cambiano a seconda della potenza dell’impianto, la destinazione dell’energia prodotta, la modalità con cui viene ceduta alla rete e la natura del soggetto che percepisce i compensi. A chiarire quali sono gli adempimenti necessari in sede di dichiarazione dei redditi è stato proprio il Gse, rendendo note le nuove linee guida.

Quando il reddito da fotovoltaico è tassato

Per capire se bisogna pagare l’Irpef sui proventi derivanti da un impianto fotovoltaico è necessario verificare: