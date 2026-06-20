Le spese effettuate per la fisioterapia e l'osteopatia possono essere portate in detrazione nel 730/2026. Ma attenzione ai limiti e alle regole

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire nel 730 l'osteopatia e la fisioterapia

Con la stagione dichiarativa ormai entrata nel vivo da settimane e i contribuenti italiani già impegnati nell’invio dei modelli, l’analisi delle spese sanitarie da portare in riduzione d’imposta richiede la massima rapidità e precisione. Tra le numerose prestazioni che stanno generando i dubbi più frequenti spiccano indubbiamente quelle legate ai trattamenti riabilitativi, posturali e muscolari.

In particolare, i confini fiscali che regolano la fisioterapia, l’osteopatia e le sedute di massoterapia all’interno del Modello 730/2026 appaiono spesso labili, esponendo i cittadini al rischio di sanzioni o, al contrario, alla perdita di legittimi benefici economici proprio ora che i giochi sono aperti.

Spese sanitarie, il quadro generale

Prima di scendere nel dettaglio delle singole discipline riabilitative, è fondamentale richiamare la regola generale che governa la detrazione delle spese mediche nel Modello 730/2026. L’agevolazione fiscale del 19% non si applica sull’intero importo speso, bensì sulla quota che eccede la franchigia fissa stabilita dal legislatore, pari a 129,11 euro.

Questo significa che il contribuente dovrà sommare tutte le ricevute sanitarie accumulate nel corso dell’anno solare precedente (comprendenti visite specialistiche, ticket, farmaci di fascia A e C, dispositivi medici e terapie). Da questo valore complessivo andrà poi sottratto l’importo fisso della franchigia di 129,11 euro: il risparmio d’imposta effettivo per il cittadino si otterrà calcolando il 19% sulla sola cifra eccedente questa soglia minima.

Un ulteriore pilastro normativo, introdotto per contrastare l’evasione fiscale, riguarda l’obbligo assoluto di tracciabilità dei pagamenti. Per poter esercitare il diritto alla detrazione nel 730/2026, tutte le spese sanitarie relative a prestazioni eseguite da medici o strutture private non accreditate devono essere saldate tramite sistemi di pagamento elettronici, quali carte di debito, carte di credito, bonifici bancari o postali, oppure applicazioni di pagamento mobile. L’utilizzo del denaro contante è tollerato e preserva il diritto allo sgravio solo ed esclusivamente se la prestazione viene erogata da strutture pubbliche (ospedali, Asl) o da presidi sanitari privati operanti in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).

La fisioterapia nel 730/2026: percorso senza ostacoli

La figura del fisioterapista gode di un riconoscimento giuridico consolidato all’interno del Ssn e del Ministero della Salute, rientrando a pieno titolo nel novero delle professioni sanitarie della riabilitazione. Questa collocazione ufficiale semplifica notevolmente l’iter fiscale per i contribuenti che si sottopongono a cicli di fisioterapia.

Il punto di svolta interpretativo, sancito da tempo dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (la circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 e n. 14/E del 2023), stabilisce che per la detrazione delle spese di fisioterapia non è necessaria la prescrizione medica. Il fisioterapista è infatti considerato un professionista dotato di autonomia operativa; pertanto, le sue prestazioni riabilitative sono detraibili anche se il paziente ha deciso di accedervi spontaneamente, senza preventivo consulto del medico di medicina generale o di uno specialista (come l’ortopedico o il fisiatra).

Quali documenti conservare per la fisioterapia?

Per legittimare la detrazione nel rigo E1 del Modello 730/2026, il contribuente deve tassativamente possedere ed esibire al Caf o al professionista abilitato:

la fattura o ricevuta fiscale emessa dal professionista, dalla quale emerga chiaramente la sua qualifica (per esempio Dottore in Fisioterapia) e la descrizione della prestazione riabilitativa;

o emessa dal professionista, dalla quale emerga chiaramente la sua qualifica (per esempio Dottore in Fisioterapia) e la descrizione della prestazione riabilitativa; la ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta del Pos o copia del bonifico) qualora la prestazione sia avvenuta in uno studio privato non convenzionato.

Trattamenti di osteopatia: il nodo cruciale della qualifica professionale

La disciplina dell’osteopatia vive una situazione fiscale radicalmente differente e decisamente più complessa. Sebbene l’ordinamento italiano abbia avviato da tempo l’iter legislativo per l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, l’Agenzia delle Entrate adotta una linea interpretativa improntata alla massima prudenza formale, legando il beneficio fiscale al titolo di studio posseduto da chi eroga materialmente il servizio.

Ad oggi, l’osteopata puro – ossia colui che possiede unicamente un diploma o un titolo in osteopatia rilasciato da istituti privati, senza un pregresso percorso di laurea in ambito medico-sanitario riconosciuto – non è considerato un professionista sanitario ai fini delle detrazioni Irpef. Di conseguenza, le fatture emesse da un operatore che si qualifichi esclusivamente come osteopata non possono essere inserite nel modello 730/2026, risultandone indetraibili anche a fronte di una formale prescrizione medica.

La situazione cambia totalmente se il trattamento di osteopatia viene eseguito da un professionista che, oltre alla specializzazione in materia, sia titolare di una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato. La spesa diventa pienamente detraibile al 19% se eseguita da:

un medico chirurgo iscritto all’ordine ;

; un laureato in fisioterapia (o titolo equipollente) iscritto al relativo albo professionale.

In queste specifiche circostanze, l’atto terapeutico viene assorbito dalle competenze della professione principale. Per non rischiare il rigetto della spesa in sede di controllo formale, la fattura dovrà recare una dicitura chiara ed esplicita, come ad esempio: Trattamento osteopatico eseguito da professionista iscritto all’Albo dei Fisioterapisti. Anche in questo caso, la prescrizione medica non è vincolante, ma rimangono fermi gli obblighi di pagamento tracciabile.

Massoterapia: le rigide barriere temporali e i titoli di studio

Un capitolo a sé stante merita la massoterapia, pratica riabilitativa basata sul massaggio terapeutico di distretti muscolari affetti da patologie o traumi. Molti contribuenti ritengono erroneamente che qualsiasi massaggio con finalità curative sia detraibile, ma la realtà normativa impone vincoli estremamente rigidi basati sull’anno di conseguimento del titolo di studio da parte del massofisioterapista.

Per comprendere la logica fiscale della massoterapia nel 730/2026, occorre fare riferimento alla data spartiacque del 17 marzo 1999. La legge distingue nettamente due casistiche.

Diplomi conseguiti entro il 17 marzo 1999

I soggetti in possesso di un diploma di massofisioterapista con formazione biennale o triennale, oppure di un attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro questa specifica data, vedono il proprio titolo equiparato a una professione sanitaria a tutti gli effetti. Le prestazioni da loro eseguite sono detraibili senza riserve, a patto che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica che attesti la necessità terapeutica del trattamento, oltre alla documentazione di spesa e pagamento.

Diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999

Per i titoli rilasciati successivamente a tale data, la situazione si restringe drasticamente. Soltanto i massofisioterapisti che hanno frequentato un percorso di studi a carattere triennale possono vedersi riconosciuto il diritto all’esercizio di una professione sanitaria detraibile. Chi possiede un titolo biennale conseguito dopo il marzo 1999 non rientra nelle categorie sanitarie protette dal fisco, rendendo le proprie prestazioni indetraibili per il paziente.

Qualora il contribuente intenda portare in detrazione una spesa di massoterapia, l’Agenzia delle Entrate richiede che la data del conseguimento del titolo del professionista sia espressamente indicata nella fattura di spesa. Se tale informazione dovesse mancare, il cittadino ha l’obbligo di richiedere e conservare una copia fotostatica del diploma o dell’attestato del terapeuta, da esibire in caso di accertamento documentale.

Il ruolo del Sistema Tessera Sanitaria e il Modello Precompilato

Negli ultimi anni, l’introduzione del Sistema Tessera Sanitaria (STS) ha radicalmente mutato le modalità di gestione delle spese mediche da parte dell’amministrazione finanziaria. Fisioterapisti, medici e strutture sanitarie accreditate hanno l’obbligo giuridico di trasmettere telematicamente i dati delle prestazioni erogate direttamente all’anagrafe tributaria. Di conseguenza, gran parte delle spese per fisioterapia risulteranno già caricate dall’Agenzia delle Entrate all’interno del Modello Precompilato 730/2026.

Tuttavia, il contribuente non deve accettare passivamente i dati proposti, ma ha il dovere di verificarne la correttezza. Le spese legate all’osteopatia, ad esempio, vengono frequentemente scartate dal sistema centralizzato o inserite tra le spese non utilizzabili proprio a causa dell’ambiguità del titolo professionale dell’operatore. Qualora l’osteopata sia un fisioterapista a tutti gli effetti, ma il sistema non abbia riconosciuto automaticamente la detraibilità, il cittadino potrà modificare il modello precompilato inserendo manualmente gli importi omessi nel quadro E (rigo E1), conservando accuratamente la documentazione cartacea a supporto della modifica effettuata.