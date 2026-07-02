Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire le spese dell'asilo nido nel 730/2026

La stagione della dichiarazione dei redditi rappresenta un momento cruciale per l’ottimizzazione del budget familiare e la pianificazione fiscale. Tra le numerose agevolazioni previste dal sistema fiscale italiano a sostegno della genitorialità, la detrazione per le spese di frequenza dell’asilo nido occupa un posto di rilievo nel Modello 730/2026. Questa misura, disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), consente ai contribuenti di recuperare una percentuale significativa delle somme corrisposte per la retta di iscrizione e frequenza dei figli in strutture sia pubbliche che private autorizzate.

Tuttavia, l’accesso a questo beneficio fiscale richiede il rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali, nonché una profonda comprensione dei meccanismi di cumulabilità e alternatività con altri sussidi statali, primo fra tutti il bonus nido erogato dall’Inps.

Asilo nido le detrazioni che spettano nel 730/2026

Il legislatore fiscale ha confermato l’impianto strutturale dell’agevolazione per la dichiarazione dei redditi di quest’anno. L’obiettivo della misura è duplice: da un lato, favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, specialmente per i genitori lavoratori; dall’altro, abbattere i costi di accesso ai servizi educativi della prima infanzia, considerati pilastri fondamentali per lo sviluppo relazionale e cognitivo del bambino.

La detrazione Irpef prevista nel Modello 730/2026 per le spese di frequenza dell’asilo nido è stabilita nella misura del 19% delle somme complessivamente versate nel periodo d’imposta che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Questa percentuale si applica su un tetto massimo di spesa predeterminato per legge, che non varia in base al reddito complessivo del nucleo familiare (fatte salve le disposizioni generali sui limiti alle detrazioni per i redditi più elevati introdotte dalle recenti riforme fiscali).

Limiti di spesa e calcolo del risparmio fiscale effettivo

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione riguarda la soglia massima su cui calcolare il rimborso del 19%. La legge fissa il limite di spesa detraibile a 632,00 euro annui per ciascun figlio fiscalmente a carico.

Questo significa che la detrazione massima ottenibile dal singolo contribuente (o complessivamente dai genitori) è pari a 120,08 euro per ogni bambino (ossia il 19% di 632,00 euro). È importante sottolineare la natura individuale e autonoma del limite: se nel nucleo familiare sono presenti due o più figli che frequentano contemporaneamente l’asilo nido, il tetto di 632,00 euro si moltiplica per il numero dei figli, consentendo di sommare le relative detrazioni in righi distinti del modello.

Numero figli al nido Spesa massima detraibile complessiva Rimborso Irpef massimo ottenibile 1 figlio 632,00 euro 120,08 euro 2 figli 1.264,00 euro 240,16 euro 3 figli 1.896,00 euro 360,24 euro

Qualsiasi eccedenza oltre i 632,00 euro annui per singolo figlio non potrà essere presa in considerazione ai fini della detrazione Irpef. Ad esempio, una retta annuale complessiva di 3.000,00 euro permetterà comunque di calcolare la detrazione del 19% unicamente sulla quota di 632,00 euro.

Strutture ammesse e ambito anagrafico del minore

L’agevolazione fiscale non è limitata ai soli nidi comunali o pubblici. La normativa include esplicitamente nell’agevolazione del 730/2026:

asili nido pubblici gestiti direttamente dai Comuni o da altri enti locali territoriali;

gestiti direttamente dai Comuni o da altri enti locali territoriali; asili nido privati autorizzati , ossia strutture private che hanno ottenuto il regolare accreditamento o l’autorizzazione al funzionamento da parte delle autorità regionali o comunali competenti;

, ossia strutture private che hanno ottenuto il regolare accreditamento o l’autorizzazione al funzionamento da parte delle autorità regionali o comunali competenti; sezioni primavera , ossia i servizi educativi integrativi che accolgono bambini tra i 24 e i 36 mesi, propedeutici all’ingresso nella scuola dell’infanzia;

, ossia i servizi educativi integrativi che accolgono bambini tra i 24 e i 36 mesi, propedeutici all’ingresso nella scuola dell’infanzia; servizi domiciliari (es. Tagesmutter), forme di assistenza educativa domiciliare normate a livello regionale, purché assimilate agli asili nido e debitamente certificate dalle autorità.

Dal punto di vista dell’età del minore, l’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E del 27 aprile 2018) ha chiarito che non vi è un rigido vincolo anagrafico legato al compimento degli anni durante l’anno d’imposta, bensì rileva la tipologia di servizio educativo offerto. L’asilo nido accoglie tipicamente i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. Se il bambino compie i 3 anni nel corso dell’anno d’imposta 2025, le rette pagate per i mesi di frequenza del nido fino al reale passaggio alla scuola dell’infanzia restano pienamente detraibili.

La regola dell’incompatibilità con il bonus nido Inps

Il punto più delicato, che genera frequentemente errori e conseguenti cartelle esattoriali in sede di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è il principio di non cumulabilità tra la detrazione fiscale nel 730/2026 e il bonus asilo nido erogato dall’Inps.

Il bonus nido Inps è un contributo economico diretto, erogato su domanda del genitore, il cui importo varia in base all’Isee minorenni e può raggiungere i 3.000,00 euro annui (o 3.600,00 euro in presenza di specifici requisiti di incremento per i nuovi nati a partire dal 2024). La regola fondamentale prevede che non sia possibile beneficiare di due agevolazioni pubbliche sulla medesima spesa effettiva.

Come comportarsi operativamente in dichiarazione:

rimborso totale Inps . Se per una determinata mensilità del 2025 il genitore ha richiesto e ottenuto dall’istituto il rimborso integrale della retta dell’asilo nido, quella specifica mensilità non può essere inserita nel Modello 730/2026;

. Se per una determinata mensilità del 2025 il genitore ha richiesto e ottenuto dall’istituto il rimborso integrale della retta dell’asilo nido, quella specifica mensilità non può essere inserita nel Modello 730/2026; rimborso parziale Inps . Se la retta mensile applicata dalla struttura è superiore al massimale mensile rimborsato dall’istituto, la quota rimasta effettivamente a carico del genitore (la differenza non rimborsata) può essere portata in detrazione nel 730;

. Se la retta mensile applicata dalla struttura è superiore al massimale mensile rimborsato dall’istituto, la quota rimasta effettivamente a carico del genitore (la differenza non rimborsata) può essere portata in detrazione nel 730; esclusione dal bonus Inps. Se per motivi amministrativi, di superamento del budget dello Stato o per libera scelta del contribuente, alcune mensilità o l’intero anno non sono stati oggetto di domanda o di liquidazione del bonus Inps, tali somme residue sono interamente detraibili nel 730, sempre nel limite massimo complessivo di 632,00 euro per figlio.

Istruzioni per la compilazione del Modello 730/2026

Per richiedere la detrazione, i costi sostenuti per l’asilo nido devono essere indicati nel Quadro E del Modello 730, denominato Oneri e spese. Più precisamente, lo spazio dedicato si trova nei righi che vanno da E8 a E10 (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%).

La compilazione avviene inserendo due dati fondamentali:

colonna 1 (codice spesa) . Deve essere inserito il codice identificativo 33 , specifico per le Spese per la frequenza di asili nido ;

. Deve essere inserito il codice identificativo , specifico per le ; colonna 2 (importo). Va indicata la spesa sostenuta nel 2025. Se la cifra spesa è superiore a 632,00 euro, il software di compilazione (o l’intermediario Caf/professionista) ricondurrà automaticamente la cifra al tetto massimo consentito.

In caso di più figli, il contribuente dovrà compilare righi separati (es. rigo E8 per il primo figlio con codice 33, rigo E9 per il secondo figlio con codice 33), specificando l’importo relativo a ciascun minore.

Requisiti di tracciabilità e ripartizione tra i genitori

Perché la detrazione sia considerata valida a tutti gli effetti di legge, l’ordinamento italiano impone il rispetto del principio di tracciabilità dei pagamenti per la stragrande maggioranza degli oneri del Quadro E. I pagamenti delle rette dell’asilo nido effettuati in contanti escludono categoricamente il diritto alla detrazione del 19%.

I metodi di pagamento accettati includono:

bonifico bancario o postale;

carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate;

bollettino postale o sistemi di pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione (PagoPA).

Criteri di intestazione dei documenti fiscali

La detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto l’onere finanziario. Sul piano documentale si possono verificare tre scenari: