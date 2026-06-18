Il peso economico del lavoro domestico rappresenta una delle voci di spesa più rilevanti per i bilanci delle famiglie italiane. Tra l’invecchiamento progressivo della popolazione e la necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, l’assunzione di colf e badanti è diventata una scelta obbligata per milioni di cittadini. Fortunatamente, il sistema fiscale italiano offre una boccata d’ossigeno attraverso specifici sgravi che trovano la loro naturale collocazione nel Modello 730/2026 (riferito all’anno d’imposta 2025).
Per massimizzare il risparmio e non rischiare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale padroneggiare la sottile ma netta differenza tra detrazione (sconto diretto sulle tasse dovute) e deduzione (riduzione del reddito su cui si calcolano le imposte). Vediamo nel dettaglio importi, requisiti di reddito, condizioni di non autosufficienza e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro nel prossimo 730/2026.
Indice
Deduzioni e detrazioni: due binari paralleli e cumulabili
Molto spesso i contribuenti confondono i due termini, ma l’ordinamento fiscale prevede un doppio binario per le spese legate a colf e badanti. La buona notizia è che le due misure sono pienamente cumulabili, a patto che si rispettino i requisiti stringenti previsti per ciascuna di esse.
Mentre la deduzione punta a rimborsare una parte dei contributi previdenziali versati all’Inps per qualsiasi collaboratore domestico, la detrazione si configura come un aiuto mirato esclusivamente a sostenere il costo dello stipendio delle badanti che assistono persone anziane o malate.
La deduzione dei contributi Inps: lo scudo per colf e badanti
La prima vera agevolazione da prendere in considerazione riguarda la deduzione fiscale. Si tratta di un meccanismo che non taglia direttamente l’imposta lorda, ma agisce a monte, riducendo la base imponibile Irpef del datore di lavoro.
A chi spetta e per quali lavoratori?
Questo beneficio è ad ampio spettro. Spetta al datore di lavoro domestico che ha regolarmente assunto:
- collaboratori familiari generici (colf, addetti alle pulizie, autisti);
- assistenti personali (badanti);
- baby-sitter.
A differenza della detrazione, per accedere alla deduzione non viene richiesto alcuno stato di salute precario del soggetto assistito. È possibile dedurre i contributi anche se la colf è stata assunta semplicemente per le pulizie di una persona giovane e in piena salute.
Quali sono i limiti e gli importi massimi?
La legge fissa un tetto massimo deducibile pari a 1.549,37 euro all’anno. C’è però un dettaglio tecnico fondamentale: non si può dedurre l’intero bollettino PagoPA versato all’Inps. L’importo deducibile è limitato alla sola quota rimasta a carico del datore di lavoro, che deve essere scorporata dal calcolo.
Il principio di cassa nel 730/2026
Un errore frequente commesso dai contribuenti riguarda l’anno di competenza dei pagamenti. Per il 730/2026 si applica rigidamente il principio di cassa. Significa che si possono inserire in dichiarazione solo i contributi materialmente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Di conseguenza:
- il quarto trimestre del 2024 (pagato entro il 10 gennaio 2025) è deducibile nel 730/2026;
- il quarto trimestre del 2025 (pagato entro il 10 gennaio 2026) non potrà essere inserito, ma slitterà al 730/2027.
Quanto si risparmia davvero?
Il risparmio reale dipende dall’aliquota Irpef marginale del contribuente. Più il reddito del datore di lavoro è elevato, più la deduzione diventa conveniente:
- con un reddito fino a 28.000 euro (aliquota al 23%), il risparmio massimo su 1.549,37 è di circa 356 euro.
- per i redditi superiori a 50.000 euro (aliquota al 43%), il risparmio reale nelle tasche del contribuente sale a circa 666 euro.
La detrazione per le spese di assistenza
Se la deduzione tutela i contributi, la detrazione Irpef interviene per alleggerire l’esborso relativo allo stipendio mensile erogato al lavoratore. Tuttavia, i paletti normativi in questo caso sono molto più rigidi ed escludono categoricamente le colf.
Il requisito della non autosufficienza
Per beneficiare della detrazione del 19%, l’assunzione deve essere finalizzata all’assistenza di una persona definita non autosufficiente. Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, si considerano non autosufficienti i soggetti che non sono in grado di svolgere autonomamente almeno una delle seguenti attività della vita quotidiana:
- assunzione di alimenti;
- deambulazione autonoma;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- indossare gli indumenti.
La non autosufficienza può essere dovuta a patologie fisiche o psichiche e deve essere comprovata da apposita certificazione medica (rilasciata dal medico di base o da commissioni Asl/Inps). La detrazione spetta anche se il soggetto necessita di sorveglianza continuativa.
I limiti di reddito e il tetto di spesa
A differenza della deduzione, la detrazione per gli addetti all’assistenza personale è fortemente legata alla situazione economica del contribuente e dell’assistito:
- l’agevolazione spetta solo se il reddito complessivo di chi presenta il Modello 730 non supera i 40.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo va inserito anche l’eventuale reddito da fabbricati assoggettato a cedolare secca. Se si superano i 40.000 euro, lo sconto del 19% si azzera completamente.
- il 19% si applica su un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro all’anno. Di conseguenza, il rimborso massimo ottenibile è pari a 399 euro.
La regola del tetto per assistito
Il limite di 2.100 euro è riferito alla singola persona non autosufficiente. Se, per esempio, due figli si dividono le spese per pagare la badante dell’anziana madre, il tetto non si raddoppia. I due figli potranno beneficiare della detrazione ripartendola in base all’effettivo sostentamento economico, ma la somma delle loro spese detraibili non potrà comunque eccedere i 2.100 euro totali (per un massimo di 399 euro di rimborso complessivo da dividere).
Quadro riassuntivo: differenze a colpo d’occhio nel 730/2026
|Caratteristica
|Deduzione contributi Inps
|Detrazione spese assistenza
|Tipologia di spesa
|Contributi previdenziali (quota datore)
|Stipendio/compensi erogati
|Lavoratori ammessi
|Colf, badanti, baby-sitter
|Solo badanti (addetti assistenza)
|Requisito salute assistito
|Nessuno (anche autosufficienti)
|Stato di non autosufficienza certificato
|Limite di reddito del datore
|Nessun limite
|Massimo 40.000 euro all’anno
|Tetto massimo di spesa
|1.549,37 euro
|2.100,00 euro
|Meccanismo fiscale
|Riduzione del reddito imponibile
|Sconto Irpef netto del 19%
|Risparmio massimo reale
|Da 356 euro a 666 euro (in base all’aliquota)
|399,00 euro fisso
Come compilare il Modello 730/2026: i righi corretti
Per tradurre queste regole in un effettivo risparmio in busta paga o sulla pensione (tramite il sostituto d’imposta), i dati devono essere inseriti correttamente nel Quadro E del modello precompilato o ordinario e precisamente:
- Rigo E23 (Contributi addetti ai servizi domestici e familiari) dove deve essere indicata la somma dei contributi Inps versati nel 2025 nel limite massimo di 1.549,37 euro;
- Righi da E8 a E10 (Altre spese per le quali spetta la detrazione), dove, in uno di questi righi, va indicata la spesa per lo stipendio della badante. È obbligatorio utilizzare il Codice 15 (Spese per addetti all’assistenza personale).
Obbligo di tracciabilità e controlli del Fisco: cosa si rischia?
L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulla regolarità dei contratti di colf e badanti. Il presupposto cardine per non vedersi scartare le spese è la totale tracciabilità dei pagamenti.
Tutti i compensi corrisposti alle badanti per cui si richiede la detrazione del 19% devono essere erogati tramite sistemi di pagamento tracciabili:
- bonifico bancario o postale;
- assegno bancario o circolare;
- carte di debito, carte di credito o prepagate.
Il pagamento in contanti dello stipendio, seppur accompagnato da una firma sulla busta paga, fa perdere definitivamente il diritto alla detrazione. Per i contributi Inps, la prova è costituita dalle ricevute dei bollettini PagoPA.
Documenti da conservare per 5 anni
In caso di controllo formale da parte del Fisco, il datore di lavoro deve esibire una cartellina documentale completa contenente:
- contratto di lavoro o lettera di assunzione registrata all’Inps;
- ricevute dei versamenti PagoPA dei contributi;
- buste paga mensili firmate, correlate dalle distinte dei bonifici eseguiti;
- la Certificazione Unica (Cu) sostitutiva, che il datore ha l’obbligo di rilasciare al lavoratore entro il mese di marzo di ogni anno;
- certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza dell’assistito.