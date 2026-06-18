Le spese per l'assistenza domestica danno diritto a sconti fiscali, ma tra deduzione dei contributi e detrazione al 19% le regole sono diverse

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come si ottengono le detrazioni per le colf e le badanti

Il peso economico del lavoro domestico rappresenta una delle voci di spesa più rilevanti per i bilanci delle famiglie italiane. Tra l’invecchiamento progressivo della popolazione e la necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, l’assunzione di colf e badanti è diventata una scelta obbligata per milioni di cittadini. Fortunatamente, il sistema fiscale italiano offre una boccata d’ossigeno attraverso specifici sgravi che trovano la loro naturale collocazione nel Modello 730/2026 (riferito all’anno d’imposta 2025).

Per massimizzare il risparmio e non rischiare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale padroneggiare la sottile ma netta differenza tra detrazione (sconto diretto sulle tasse dovute) e deduzione (riduzione del reddito su cui si calcolano le imposte). Vediamo nel dettaglio importi, requisiti di reddito, condizioni di non autosufficienza e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro nel prossimo 730/2026.

Deduzioni e detrazioni: due binari paralleli e cumulabili

Molto spesso i contribuenti confondono i due termini, ma l’ordinamento fiscale prevede un doppio binario per le spese legate a colf e badanti. La buona notizia è che le due misure sono pienamente cumulabili, a patto che si rispettino i requisiti stringenti previsti per ciascuna di esse.

Mentre la deduzione punta a rimborsare una parte dei contributi previdenziali versati all’Inps per qualsiasi collaboratore domestico, la detrazione si configura come un aiuto mirato esclusivamente a sostenere il costo dello stipendio delle badanti che assistono persone anziane o malate.

La deduzione dei contributi Inps: lo scudo per colf e badanti

La prima vera agevolazione da prendere in considerazione riguarda la deduzione fiscale. Si tratta di un meccanismo che non taglia direttamente l’imposta lorda, ma agisce a monte, riducendo la base imponibile Irpef del datore di lavoro.

A chi spetta e per quali lavoratori?

Questo beneficio è ad ampio spettro. Spetta al datore di lavoro domestico che ha regolarmente assunto:

collaboratori familiari generici (colf, addetti alle pulizie, autisti);

assistenti personali (badanti);

baby-sitter.

A differenza della detrazione, per accedere alla deduzione non viene richiesto alcuno stato di salute precario del soggetto assistito. È possibile dedurre i contributi anche se la colf è stata assunta semplicemente per le pulizie di una persona giovane e in piena salute.

Quali sono i limiti e gli importi massimi?

La legge fissa un tetto massimo deducibile pari a 1.549,37 euro all’anno. C’è però un dettaglio tecnico fondamentale: non si può dedurre l’intero bollettino PagoPA versato all’Inps. L’importo deducibile è limitato alla sola quota rimasta a carico del datore di lavoro, che deve essere scorporata dal calcolo.

Il principio di cassa nel 730/2026

Un errore frequente commesso dai contribuenti riguarda l’anno di competenza dei pagamenti. Per il 730/2026 si applica rigidamente il principio di cassa. Significa che si possono inserire in dichiarazione solo i contributi materialmente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Di conseguenza:

il quarto trimestre del 2024 (pagato entro il 10 gennaio 2025) è deducibile nel 730/2026;

il quarto trimestre del 2025 (pagato entro il 10 gennaio 2026) non potrà essere inserito, ma slitterà al 730/2027.

Quanto si risparmia davvero?

Il risparmio reale dipende dall’aliquota Irpef marginale del contribuente. Più il reddito del datore di lavoro è elevato, più la deduzione diventa conveniente:

con un reddito fino a 28.000 euro (aliquota al 23%), il risparmio massimo su 1.549,37 è di circa 356 euro.

per i redditi superiori a 50.000 euro (aliquota al 43%), il risparmio reale nelle tasche del contribuente sale a circa 666 euro.

La detrazione per le spese di assistenza

Se la deduzione tutela i contributi, la detrazione Irpef interviene per alleggerire l’esborso relativo allo stipendio mensile erogato al lavoratore. Tuttavia, i paletti normativi in questo caso sono molto più rigidi ed escludono categoricamente le colf.

Il requisito della non autosufficienza

Per beneficiare della detrazione del 19%, l’assunzione deve essere finalizzata all’assistenza di una persona definita non autosufficiente. Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, si considerano non autosufficienti i soggetti che non sono in grado di svolgere autonomamente almeno una delle seguenti attività della vita quotidiana:

assunzione di alimenti;

deambulazione autonoma;

espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;

indossare gli indumenti.

La non autosufficienza può essere dovuta a patologie fisiche o psichiche e deve essere comprovata da apposita certificazione medica (rilasciata dal medico di base o da commissioni Asl/Inps). La detrazione spetta anche se il soggetto necessita di sorveglianza continuativa.

I limiti di reddito e il tetto di spesa

A differenza della deduzione, la detrazione per gli addetti all’assistenza personale è fortemente legata alla situazione economica del contribuente e dell’assistito:

l’agevolazione spetta solo se il reddito complessivo di chi presenta il Modello 730 non supera i 40.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo va inserito anche l’eventuale reddito da fabbricati assoggettato a cedolare secca. Se si superano i 40.000 euro, lo sconto del 19% si azzera completamente.

il 19% si applica su un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro all’anno. Di conseguenza, il rimborso massimo ottenibile è pari a 399 euro.

La regola del tetto per assistito

Il limite di 2.100 euro è riferito alla singola persona non autosufficiente. Se, per esempio, due figli si dividono le spese per pagare la badante dell’anziana madre, il tetto non si raddoppia. I due figli potranno beneficiare della detrazione ripartendola in base all’effettivo sostentamento economico, ma la somma delle loro spese detraibili non potrà comunque eccedere i 2.100 euro totali (per un massimo di 399 euro di rimborso complessivo da dividere).

Quadro riassuntivo: differenze a colpo d’occhio nel 730/2026

Caratteristica Deduzione contributi Inps Detrazione spese assistenza Tipologia di spesa Contributi previdenziali (quota datore) Stipendio/compensi erogati Lavoratori ammessi Colf, badanti, baby-sitter Solo badanti (addetti assistenza) Requisito salute assistito Nessuno (anche autosufficienti) Stato di non autosufficienza certificato Limite di reddito del datore Nessun limite Massimo 40.000 euro all’anno Tetto massimo di spesa 1.549,37 euro 2.100,00 euro Meccanismo fiscale Riduzione del reddito imponibile Sconto Irpef netto del 19% Risparmio massimo reale Da 356 euro a 666 euro (in base all’aliquota) 399,00 euro fisso

Come compilare il Modello 730/2026: i righi corretti

Per tradurre queste regole in un effettivo risparmio in busta paga o sulla pensione (tramite il sostituto d’imposta), i dati devono essere inseriti correttamente nel Quadro E del modello precompilato o ordinario e precisamente:

Rigo E23 (Contributi addetti ai servizi domestici e familiari) dove deve essere indicata la somma dei contributi Inps versati nel 2025 nel limite massimo di 1.549,37 euro;

Righi da E8 a E10 (Altre spese per le quali spetta la detrazione), dove, in uno di questi righi, va indicata la spesa per lo stipendio della badante. È obbligatorio utilizzare il Codice 15 (Spese per addetti all’assistenza personale).

Obbligo di tracciabilità e controlli del Fisco: cosa si rischia?

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulla regolarità dei contratti di colf e badanti. Il presupposto cardine per non vedersi scartare le spese è la totale tracciabilità dei pagamenti.

Tutti i compensi corrisposti alle badanti per cui si richiede la detrazione del 19% devono essere erogati tramite sistemi di pagamento tracciabili:

bonifico bancario o postale;

assegno bancario o circolare;

carte di debito, carte di credito o prepagate.

Il pagamento in contanti dello stipendio, seppur accompagnato da una firma sulla busta paga, fa perdere definitivamente il diritto alla detrazione. Per i contributi Inps, la prova è costituita dalle ricevute dei bollettini PagoPA.

Documenti da conservare per 5 anni

In caso di controllo formale da parte del Fisco, il datore di lavoro deve esibire una cartellina documentale completa contenente: