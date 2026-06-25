Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando si pagano le tasse sulla vendita dell'oro usato

La necessità di liquidità immediata o la semplice scelta di monetizzare vecchi ricordi rimasti nel cassetto spinge ogni anno migliaia di contribuenti italiani a rivolgersi ai negozi specializzati nella vendita dell’oro usato. Tuttavia, quando si compiono operazioni di questo tipo, il primo dubbio che assale il cittadino riguarda il rapporto con il fisco: il ricavato della vendita dell’oro usato va dichiarato nel 730? Si rischia di pagare delle imposte sui soldi incassati?

Le regole fiscali italiane che disciplinano questo settore sono precise, ma contengono una distinzione fondamentale che può trasformarsi in una vera e propria trappola per i meno informati. La normativa differenzia in modo netto il disinvestimento dei beni personali (come i gioielli di famiglia) dal commercio di oro da investimento (come lingotti e monete). Di recente, inoltre, le regole sull’oro da investimento sono diventate drasticamente più severe, introducendo una vera e propria stangata per chi non conserva i documenti d’acquisto.

Vendita dell’oro usato personale: non si pagano le tasse

Per la stragrande maggioranza dei cittadini, la vendita dell’oro usato coincide con la cessione di vecchi oggetti personali: catenine spezzate, anelli, fedi nuziali, orologi o braccialetti accumulati nel corso degli anni o ricevuti in eredità. Se l’operazione rientra esclusivamente in questo perimetro, il contribuente può stare del tutto tranquillo.

Dal punto di vista fiscale, la cessione di gioielli personali a un negozio compro oro non costituisce una fonte di reddito imponibile. Il motivo è logico e risiede nella natura stessa dell’operazione:

assenza di finalità speculativa , il cittadino che vende i propri gioielli sta semplicemente compiendo un atto di smobilizzo del proprio patrimonio privato per ottenere liquidità immediata. Non c’è alcun intento commerciale o di lucro professionale;

, il cittadino che vende i propri gioielli sta semplicemente compiendo un atto di smobilizzo del proprio patrimonio privato per ottenere liquidità immediata. Non c’è alcun intento commerciale o di lucro professionale; minusvalenza reale, nella quasi totalità dei casi, il prezzo a cui viene venduto un gioiello usato è nettamente inferiore al suo prezzo originario di acquisto. Quando si compra un gioiello in gioielleria, infatti, si paga non solo il valore del metallo prezioso, ma anche la manifattura, il design, il brand e l’Iva. Quando lo si rivende a un compro oro, l’oggetto viene valutato esclusivamente in base al peso del metallo puro e alla quotazione di borsa del momento (il cosiddetto valore di fusione). Di conseguenza, l’operazione si chiude quasi sempre in perdita (minusvalenza), e dove non c’è un guadagno effettivo, lo Stato non può applicare alcuna tassa.

Per queste ragioni, i proventi derivanti dalla vendita dell’oro usato di natura personale non devono essere inseriti in alcun modo all’interno del Modello 730 o del Modello Redditi. Le somme incassate sono interamente esenti da tassazione.

Gli obblighi di identificazione nei Compro Oro

Un punto che genera spesso confusione e ingiustificato allarmismo tra i risparmiatori riguarda le procedure di identificazione richieste dai negozianti. Quando ci si reca in un negozio per la vendita dell’oro usato, l’operatore è obbligato per legge a richiedere un documento d’identità valido e il codice fiscale del venditore, registrando l’operazione all’interno di un apposito registro informatico.

È fondamentale specificare che questo adempimento non ha alcuna finalità di natura fiscale e non costituisce una comunicazione automatica all’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle tasse. Si tratta, invece, di una misura di sicurezza obbligatoria prevista dalle normative antiriciclaggio e di pubblica sicurezza, volta a tracciare la provenienza dei beni preziosi e a contrastare la ricettazione di oggetti rubati. La raccolta dei dati personali, quindi, non pregiudica in alcun modo l’esenzione fiscale della vendita dei gioielli.

La linea di demarcazione: che cos’è l’oro da investimento?

La musica cambia radicalmente se l’oggetto della transazione non è un gioiello o un manufatto d’oro, bensì il cosiddetto oro da investimento. Questa categoria è regolata dalla Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, che ha introdotto delle norme fiscali particolarmente stringenti. Rientrano in questa definizione:

i lingotti d’oro di purezza pari o superiore a 995 millesimi;

di purezza pari o superiore a 995 millesimi; le monete d’oro (come le celebri Sterline d’oro, i Krugerrand sudafricani o i Dollari americani) che abbiano una purezza pari o superiore a 900 millesimi, che siano state coniate dopo il 1.800, che abbiano corso legale o lo abbiano avuto nel Paese d’origine e che vengano normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto.

Mentre la vendita dell’oro usato inteso come gioielleria non ha scopi di lucro, l’acquisto e la successiva rivendita di lingotti e monete nascono tipicamente come operazioni finanziarie volte a proteggere il capitale o a generare un guadagno sfruttando il rialzo delle quotazioni del metallo prezioso. Per questo motivo, le plusvalenze (cioè i guadagni realizzati) derivanti dalla vendita di oro da investimento sono soggette a tassazione e devono essere obbligatoriamente dichiarate al fisco.

La nuova stangata fiscale sull’oro da investimento

Se si vende oro da investimento, il trattamento fiscale dipende in maniera drastica dalla presenza o meno della documentazione che ne attesti il prezzo di acquisto originario. Su questo punto, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 hanno decretato un giro di vite pesantissimo per i contribuenti.

Scenario A (con fattura)

Se il risparmiatore è in possesso della fattura d’acquisto originaria, il calcolo si basa sulla plusvalenza reale. Su questo guadagno netto si applica un’imposta sostitutiva del 26%.

Scenario B (senza fattura)

La vera e propria trappola scatta quando il contribuente non è in grado di dimostrare il prezzo d’acquisto. Fino a prima della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2024, lo Stato consentiva di pagare una plusvalenza desunta solo sul 25% del ricavato dalla vendita (pari a una tassa netta del 6,5% sul totale). Con la modifica prevista dalla Legge di Bilancio 2024, invece, in assenza della fattura di acquisto è necessario pagare l’imposta del 26% sull’intero importo ricavato dalla vendita. L’intero incasso viene cioè considerato plusvalenza.

Come e dove dichiarare i guadagni: dal Modello Redditi al 730

Fino a poco tempo fa, la gestione dei redditi di natura finanziaria e delle plusvalenze derivanti da metalli preziosi era di esclusiva competenza del Modello Redditi Persone Fisiche (l’ex Modello Unico), attraverso la compilazione del Quadro RT. Questo costringeva anche i lavoratori dipendenti e i pensionati a presentare una doppia dichiarazione o a rinunciare alla comodità del modello precompilato.

I recenti aggiornamenti della modulistica fiscale hanno parzialmente semplificato l’iter, modificando la struttura della dichiarazione dei redditi e permettendo una gestione più integrata.

Il ruolo del Modello 730

Le plusvalenze derivanti dall’oro da investimento e le relative imposte sostitutive possono ora confluire nel Quadro W del Modello 730, lo spazio dedicato al monitoraggio e alla determinazione delle imposte sui capitali e sui beni.

Questa novità permette a chi utilizza il 730 di gestire l’adempimento direttamente con il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), accelerando le operazioni di addebito o compensazione.

Il Modello Redditi PF

Resta comunque sempre valida la strada del Modello Redditi, dove tali operazioni trovano la loro collocazione naturale all’interno del Quadro RT (Sezione II), specificamente dedicato alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva.