Quando arrivano gli accrediti Inps di Adi e Sfl a luglio 2026, come funzionano rinnovi, arretrati e controlli delle domande.

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L’Inps gestisce alcune delle principali misure di sostegno destinate alle famiglie in difficoltà economica. Tra queste, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro hanno un ruolo centrale: entrambe le misure affiancano al sostegno economico un percorso di attivazione sociale e professionale.

Nei prossimi giorni del mese arrivano gli accrediti per molti beneficiari. Le date, però, cambiano in base al tipo di prestazione e al momento in cui è stata presentata la domanda.

Adi e Sfl sono due strumenti diversi ma che puntano a sostenere chi è in difficoltà e favorire il reinserimento lavorativo e l’autonomia economica. Per i beneficiari, conoscere bene date, rinnovi e adempimenti evita ritardi, sospensioni e domande respinte.

Date di pagamento e calendario Inps

Per luglio 2026 il calendario Inps prevede due diverse finestre di pagamento per i beneficiari di Adi e Sfl. La prima tranche riguarda i primi pagamenti e gli arretrati, mentre la seconda è dedicata alle mensilità ordinarie e ai rinnovi già in corso. In generale, l’Inps dispone i primi accrediti intorno al giorno 15 del mese e quelli successivi intorno al giorno 28.

Nel dettaglio, le principali scadenze indicate per luglio sono queste:

il 15 luglio sono arrivati i primi pagamenti e quote arretrate per chi ha presentato domanda dopo il 15 giugno ed entro fine mese;

il 28 luglio arriveranno gli accrediti per chi ha presentato domanda entro metà luglio e per la maggior parte dei rinnovi ordinari.

Chi non vede ancora l’accredito può controllare lo stato della domanda e l’importo direttamente nel Fascicolo previdenziale Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati e Caf, utile soprattutto per chi ha difficoltà con i servizi online.

Pagamenti in anticipo? Cosa si sa

Alcuni beneficiari hanno segnalato l’avvio anticipato delle lavorazioni della mensilità di luglio per l’Assegno di inclusione, un passaggio che fa sperare in un possibile anticipo degli accrediti rispetto al calendario ufficiale. Al momento, la data di riferimento resta martedì 28 luglio, ma l’avvio anticipato delle procedure lascia aperta l’ipotesi che una parte dei pagamenti possa arrivare già lunedì 27.

La ricarica interesserà i beneficiari in regola con i requisiti previsti, mentre per alcuni nuclei potrebbe coincidere con l’ultima mensilità del ciclo di 12 mesi successivo al rinnovo. Chi attende il pagamento può tenere sotto controllo il Fascicolo previdenziale, dove gli esiti delle lavorazioni compaiono appena completate.

Rinnovo dell’Adi

Attenzione anche al rinnovo dell’Assegno di inclusione. L’Inps ha chiarito che la misura si può percepire per 18 mesi nel primo ciclo e poi rinnovare per ulteriori 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo viene corrisposta al 50% dell’importo spettante, mentre dalla seconda mensilità il beneficio torna pieno.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto. Le richieste inoltrate durante l’ultimo mese di fruizione, infatti, non vengono elaborate in tempo. La richiesta può essere inoltrata dallo stesso beneficiario oppure da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.

Domanda e requisiti

La domanda per l’Assegno di inclusione si presenta online sul sito Inps oppure tramite patronati e Caf. Per accedere servono requisiti di residenza, cittadinanza o soggiorno, oltre ai limiti economici previsti da Isee, reddito familiare, patrimonio immobiliare e mobiliare. Anche per il Supporto per la formazione e il lavoro il passaggio alla piattaforma SIISL è fondamentale per richiedere il bonus.