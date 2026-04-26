Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Come vanno gestite nel Modello 730/2026 le spese mediche sostenute all'estero

Con l’approssimarsi delle scadenze fiscali, uno dei nodi più complessi da sciogliere per i contribuenti italiani riguarda la corretta gestione degli oneri sostenuti fuori dai confini nazionali. Le spese mediche all’estero rappresentano un costo spesso rilevante che, se gestito con precisione, può abbattere l’imposta lorda in modo significativo. Tuttavia, la loro indicazione nel Modello 730/2026 non è automatica: richiede il rispetto di rigidi protocolli di tracciabilità, una documentazione impeccabile e la conoscenza delle finestre temporali imposte dalla legge.

Non si tratta solo di recuperare parte dell’esborso tramite i rimborsi diretti delle Asl per le prestazioni d’urgenza, ma di costruire un dossier probatorio solido per l’Agenzia delle Entrate. Ecco come navigare tra codici tributo, modelli internazionali e novità digitali per non perdere nemmeno un euro di detrazione nel 2026.

Spese mediche all’estero: come gestirle

Le spese sanitarie sostenute all’estero godono, in linea di principio, dello stesso trattamento fiscale di quelle effettuate in Italia. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) permette infatti di beneficiare della detrazione d’imposta del 19% sulla quota che eccede la franchigia standard di 129,11 euro.

Tuttavia, il contribuente che compila il Modello 730/2026 deve prestare estrema attenzione a tre pilastri fondamentali che regolano l’ammissibilità di tali costi:

l’obbligo di tracciabilità;

il calcolo al netto del rimborso ;

; l’equiparazione della prestazione e la documentazione medica.

L’obbligo di tracciabilità

Per il 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente raffinato i sistemi di controllo incrociato. Per essere detraibili, le spese mediche all’estero devono essere state saldate esclusivamente con metodi tracciabili:

carte di debito o credito (deve essere conservata la ricevuta del Pos o l’estratto conto bancario);

bonifici internazionali, nella cui causale deve essere indicato chiaramente il riferimento alla fattura medica;

sistemi di pagamento elettronico.

Resta possibile pagare in contanti, mantenendo il diritto alla detrazione, solo per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale del Paese ospitante. In tutti gli altri casi (cliniche private non accreditate, studi professionali), il contante invalida la detrazione.

Il calcolo al netto del rimborso

Un errore comune nel Modello 730/2026 è l’inserimento dell’intera cifra spesa all’estero. La normativa prevede che la detrazione spetti solo sulla spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente.

se l’Asl ha rimborsato l’80% di una fattura, nel 730 andrà indicato solo il restante 20%;

se la spesa è stata rimborsata da un’assicurazione sanitaria privata (le cui quote associative sono state a loro volta detratte), tale somma non può essere portata in detrazione.

L’equiparazione della prestazione e la documentazione medica

Il terzo pilastro fondamentale riguarda la corrispondenza sanitaria. Non tutte le spese sostenute all’estero sono detraibili nel Modello 730/2026: devono essere prestazioni che il sistema fiscale italiano riconosce come detraibili (ovvero finalizzate alla tutela della salute).

Oltre alla fattura, è indispensabile conservare una prescrizione medica o una certificazione che attesti la patologia o il sospetto diagnostico (è quella che viene chiamata la certificazione di necessità). Questo è particolarmente importante per le prestazioni ricevute in Paesi extra-Ue, dove i nomi dei trattamenti potrebbero non coincidere con quelli del tariffario italiano.

Se dovessero essere acquistati dei farmaci all’estero, la semplice ricevuta non basta. Per la detrazione nel Modello 730/2026, occorre uno scontrino parlante o una fattura che specifichi il codice del farmaco o la natura del dispositivo medico (che deve recare la marcatura CE, se acquistato in UE).

La documentazione, inoltre, deve essere comprensibile al Fisco. Se per inglese, francese, tedesco e spagnolo la traduzione può essere prodotta dal contribuente stesso, per le altre lingue è obbligatorio allegare una traduzione giurata. Senza questo passaggio, la detrazione viene regolarmente scartata.

Rimborso diretto Asl: come funziona

Parallelamente al beneficio fiscale, il cittadino può attivare la procedura di rimborso diretto. Qui la variabile tempo è tutto: la domanda va presentata alla propria Asl di residenza entro 60 giorni dalla fruizione della prestazione.

Il Modello S067 per le cure urgenti

In caso di malore improvviso o infortunio in un Paese Ue, See o Svizzera, se il paziente non ha potuto esibire la Team (Tessera Europea Assicurazione Malattia) e ha dovuto pagare la prestazione, l’Asl interviene ex-post. L’ufficio esteri istruisce la pratica attraverso il modello S067 (che ha sostituito il vecchio E126), richiedendo al Paese estero la tariffazione applicabile.

Il Modello S2 per le cure programmate

Diverso è il caso delle cure di alta specializzazione pianificate. In questa ipotesi, l’autorizzazione preventiva è il presupposto per il rimborso. Il modello S2 garantisce che l’Asl copra i costi (secondo le tariffe locali), ma viene rilasciato solo se il centro di riferimento regionale attesta l’impossibilità di ricevere la medesima cura in Italia in tempi utili.

Paesi Extra-UE: come gestire i documenti

Se la prestazione avviene negli Stati Uniti, in Asia o in altri Paesi non convenzionati, l’iter si complica. Per queste spese mediche all’estero, il rimborso Asl è limitato a categorie specifiche (come i lavoratori distaccati). Ai fini del Modello 730/2026, però, la detrazione è sempre possibile, a patto di superare lo scoglio della lingua e della validazione.

Anche in questo caso, per le lingue comuni (inglese, francese, spagnolo, tedesco) la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente stesso. Per le altre lingue (come possono essere cirillico, arabo, cinese), è obbligatoria una traduzione giurata o legalizzata.

Per i Paesi non convenzionati, è spesso richiesto che la documentazione medica sia vidimata dal Consolato o dall’Ambasciata italiana in loco per attestarne l’autenticità e la natura sanitaria.

Familiari a carico e trasporti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le spese sostenute per i familiari a carico. Anche se l’intervento o la visita sono stati effettuati all’estero da un figlio o un coniuge a carico, il capofamiglia può inserire l’onere nel proprio Modello 730/2026, rispettando sempre il criterio della tracciabilità (il pagamento dovrebbe preferibilmente partire dal conto del dichiarante o del familiare a carico).

Spese di viaggio e soggiorno

La detrazione del 19% riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie. Le spese di viaggio (voli, treni) e di soggiorno (hotel) sostenute per recarsi presso la struttura estera, pur essendo correlate alla cura, non sono detraibili nel Modello 730, a meno che non facciano parte integrante di una fattura ospedaliera per ricovero (voci accessorie di degenza).