Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStosk Il rimborso 730/2026 potrebbe arrivare nel 2027

Con la stagione dichiarativa ormai entrata nella sua fase cruciale, si fa sempre più stringente l’attesa per il conguaglio fiscale. Per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, la presentazione della dichiarazione dei redditi si traduce in una boccata d’ossigeno finanziaria, sotto forma di credito d’imposta accreditato direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione. Tuttavia, le regole relative al rimborso 730/2026 introducono elementi di severità che rischiano di trasformare l’attesa in una vera e propria odissea burocratica per una platea non indifferente di contribuenti.

Se la tabella di marcia ordinaria prevede l’erogazione delle somme tra i mesi di luglio e settembre, le nuove procedure di controllo preventivo attuate dall’Agenzia delle Entrate rischiano di far slittare l’accredito di alcuni rimborsi fino ai primi mesi del 2027. Comprendere i meccanismi che regolano questi blocchi amministrativi è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese e pianificare correttamente la gestione delle proprie finanze personali.

Rimborso 730/2026: quando arriverà

In condizioni normali, la tempistica di liquidazione del rimborso 730/2026 è strettamente legata alla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il principio cardine introdotto dalle ultime riforme è chiaro: prima la si invia, prima si ottiene il denaro.

Il calendario standard per i lavoratori dipendenti (con sostituto d’imposta) prevede:

invio entro maggio/giugno , il rimborso viene generalmente liquidato sulla busta paga delle competenze di luglio (erogata a fine luglio o inizio agosto);

, il rimborso viene generalmente liquidato sulla busta paga delle competenze di luglio (erogata a fine luglio o inizio agosto); invio entro luglio , il conguaglio si sposta sulla busta paga di agosto o settembre;

, il conguaglio si sposta sulla busta paga di agosto o settembre; invio a ridosso della scadenza (30 settembre), il pagamento slitta alle competenze di ottobre o novembre.

Per i pensionati, i tempi sono storicamente traslati di un mese a causa delle tempistiche di elaborazione interne dell’Inps: l’accredito sul cedolino avviene quindi a partire da agosto o settembre per chi presenta i dati nelle prime finestre utili.

Quando il Fisco congela il credito

La vera insidia per i contribuenti è rappresentata dai controlli preventivi automatizzati e manuali. La normativa concede all’Agenzia delle Entrate una finestra temporale estesa per verificare la veridicità e la coerenza dei dati esposti nel modello 730 prima di autorizzare il pagamento delle somme.

In base alle linee guida, l’amministrazione può trattenere il rimborso 730/2026 per un periodo che può estendersi fino a 4 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (fissato al 30 settembre), ovvero fino a 4 mesi dalla data di trasmissione effettiva, qualora questa sia successiva. Poiché i successivi passaggi per l’emissione dei mandati di pagamento richiedono ulteriore tempo, l’erogazione effettiva del credito può scivolare fino a 6 mesi dopo, portando la data di incasso direttamente a gennaio, febbraio o persino marzo 2027.

Chi riceverà il rimborso 730/2026 solo nel 2027? Le 4 casistiche a rischio

L’attivazione del blocco del rimborso non è discrezionale, ma risponde a specifici criteri di rischio delineati dai sistemi informatici del partner tecnologico del Fisco (Sogei). Le casistiche in cui il rimborso scivolerà inesorabilmente al prossimo anno sono principalmente quattro.

Crediti superiori alla soglia critica di 4.000 euro

La prima e più frequente causa di slittamento è puramente quantitativa. Qualsiasi dichiarazione che si chiuda con un rimborso 730/2026 di importo superiore a 4.000 euro viene intercettata dai sistemi.

La logica del legislatore è improntata alla massima prudenza: prima di sborsare cifre così consistenti, l’Agenzia delle Entrate vuole assicurarsi che non vi siano errori macroscopici o, peggio, tentativi di frode fiscale. Anche se il contribuente ha perfettamente diritto a tale somma (ad esempio per via del cumulo di detrazioni per ristrutturazioni edilizie), l’istruttoria preventiva farà inevitabilmente saltare le scadenze dell’anno in corso.

Presenza di elementi di incoerenza nelle modifiche del precompilato

La flessibilità del modello precompilato è un’arma a doppio taglio. Se il contribuente accetta il modello predisposto senza apportare modifiche, gode di una corsia preferenziale immunizzata dai controlli sulle spese sanitarie o scolastiche. Se invece decide di modificare i dati inseriti dall’Agenzia, scatta il monitoraggio.

Gli elementi di incoerenza che fanno scattare i controlli preventivi includono:

una forte discordanza tra le spese inserite autonomamente e i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria;

la presenza di detrazioni atipiche o fortemente sproporzionate rispetto al reddito complessivo dichiarato;

l’inserimento di crediti derivanti da annualità precedenti che non risultano liquidati o validati.

Contribuenti senza sostituto d’imposta con invio tardivo

Un discorso a parte va fatto per coloro che presentano il modello 730 pur non avendo un datore di lavoro o un ente pensionistico deputato a effettuare il conguaglio (es. collaboratori occasionali, lavoratori domestici, o soggetti che hanno perso l’impiego nel corso dell’anno). In questo scenario, il rimborso 730/2026 viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

La macchina statale ha tempi di erogazione più lunghi rispetto ai sostituti d’imposta privati. Se il modello Senza Sostituto viene trasmesso nei mesi estivi o a settembre, la normale coda di liquidazione (che ordinariamente si attiva a dicembre) unita a un qualsiasi minimo controllo formale farà slittare l’accredito su Iban ai primi mesi del 2027.

Presenza di debiti iscritti a ruolo ed omessa compensazione

Le recenti novità in materia di riscossione hanno introdotto un legame più stretto tra crediti dichiarativi e debiti esattoriali. Se un contribuente vanta un credito da rimborso 730/2026 ma, contestualmente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione rileva la presenza di cartelle esattoriali notificate e non pagate di importo superiore a 1.500 euro, scatta la procedura di compensazione coatta.

Se il contribuente rifiuta la proposta di compensazione o se la verifica della posizione debitoria richiede un supplemento di indagine burocratica per stabilire le priorità dei creditori, il rimborso viene congelato alla radice. La risoluzione di questi nodi giuridico-amministrativi richiede mesi, spostando l’eventuale rimanenza del credito direttamente all’anno successivo.

Come proteggersi dal ritardo

Esistono accorgimenti pratici e legali che il contribuente può mettere in atto per evitare che il proprio rimborso 730/2026 finisca nel buco nero dei controlli preventivi.

Azione Impatto sui controlli Tempistica rimborso Accettazione precompilata senza modifiche Azzeramento dei controlli formali Ordinaria (luglio/agosto) Modifiche tramite Caf o professionista Il Caf appone il visto di conformità; l’Agenzia controlla il Caf, non il cittadino Ordinaria/lieve ritardo se > 4.000 euro Modifica Fai da te sul portale Massimo rischio di blocco informatico Elevato rischio di slittamento al 2027

La via maestra è l’accettazione senza modifiche. Qualora l’Agenzia delle Entrate abbia già inserito tutte le voci corrette, l’invio telematico diretto blocca l’accesso alle verifiche documentali sulle spese sanitarie, assicurative e d’istruzione. Il rimborso è sicuro e rapido.

Se invece le modifiche sono necessarie (ad esempio per inserire spese o detrazioni dimenticate dal sistema), il consiglio è quello di rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (Caf) o a un commercialista. L’apposizione del cosiddetto visto di conformità da parte del professionista sposta l’onere del controllo dall’utente al Caf. L’Agenzia delle Entrate effettuerà le sue verifiche direttamente sulle cartelle del centro di assistenza, senza bloccare l’erogazione del rimborso al cittadino, tranne nei casi di crediti superiori ai 4.000 euro dove il controllo preventivo sulla veridicità dei titoli edilizi o delle detrazioni madri resta comunque centralizzato.

Come verificare lo stato del pagamento

Per i contribuenti che temono di essere finiti nella rete dei controlli preventivi, l’attesa non deve essere necessariamente passiva. L’evoluzione dei servizi digitali permette un monitoraggio autonomo.

Accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid, Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns, è possibile consultare la sezione Cassetto Fiscale e successivamente cliccare su Rimborsi.

In questa tabella telematica l’utente potrà visionare tre stati fondamentali:

in corso di erogazione . La pratica ha superato i controlli ed è in coda nei sistemi informatici bancari;

. La pratica ha superato i controlli ed è in coda nei sistemi informatici bancari; sospeso/in fase di verifica . La dichiarazione è stata intercettata per un controllo preventivo (il rischio di slittamento al 2027 in questo caso è altissimo);

. La dichiarazione è stata intercettata per un controllo preventivo (il rischio di slittamento al 2027 in questo caso è altissimo); erogato. Il pagamento è stato trasmesso al sostituto d’imposta o alla Banca d’Italia per il bonifico.

Agire tempestivamente, magari fornendo i documenti giustificativi richiesti tramite i canali di assistenza Civis prima che la sospensione diventi definitiva, è l’ultima carta da giocare per salvare il proprio rimborso prima della fine dell’anno fiscale.