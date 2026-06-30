Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come vanno gestite le vincite online

La gestione dei flussi finanziari derivanti dalle piattaforme di gioco digitali rappresenta, per l’Agenzia delle Entrate, uno dei terreni di controllo più fertili degli ultimi anni. Con l’incrocio dei dati bancari e gli algoritmi dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, qualsiasi accreditamento anomalo sul conto corrente può far scattare un accertamento fiscale. Per questo motivo, comprendere il legame tra le vincite ai giochi online e la dichiarazione dei redditi non è una questione di preferenze, ma di conformità alla legge: un errore di valutazione sulla provenienza di queste somme può tradursi in sanzioni pesanti e accuse di omessa dichiarazione fiscale.

La normativa italiana sul tema è rigida e non ammette ignoranza. La discriminante fondamentale che stabilisce se un importo debba essere tassato o meno non è la cifra guadagnata, bensì la natura giuridica e la localizzazione della piattaforma utilizzata.

Vincite giochi online: cosa dice il Tuir

Dal punto di vista tecnico, il legislatore italiano ha inserito i proventi derivanti dalle attività ludiche all’interno di una categoria specifica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). L’articolo 67, comma 1, lettera d) stabilisce infatti che le somme derivanti da premi, lotterie, concorsi e scommesse rientrano a pieno titolo nei cosiddetti redditi diversi.

Questa definizione è il punto di partenza per comprendere l’obbligo o meno di presentare la dichiarazione dei redditi. Sebbene la legge consideri queste somme come un reddito potenziale, l’ordinamento italiano sposta l’onere fiscale dal cittadino al concessionario, ma solo a patto che si operi all’interno dei circuiti legali dello Stato.

Piattaforme con licenza Adm: quando si può stare tranquilli

La distinzione principale da fare riguarda i siti internet che operano sotto l’egida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), l’organo di controllo statale (ex Aams).

Se le somme riscosse provengono da un portale autorizzato Adm, la gestione burocratica per il contribuente è nulla. Il motivo è strettamente tecnico: l’operatore agisce per legge come sostituto d’imposta (in base al Dpr n. 600/1973). Questo significa che la piattaforma trattiene e versa all’erario le imposte dovute prima ancora di liquidare il denaro all’utente. Di conseguenza:

il denaro prelevato dal giocatore è già netto al 100%;

non sussiste alcun obbligo di inserimento nella dichiarazione dei redditi;

tali somme non fanno cumulo con altri redditi personali (come lo stipendio o la pensione) e non alzano l’aliquota Irpef del contribuente.

Esistono tuttavia delle eccezioni per giochi specifici (come le lotterie nazionali), dove la cosiddetta tassa sulla fortuna (pari al 20%) scatta in modo automatico solo sulla parte di vincita che supera i 500 euro. Anche in questo scenario, il calcolo e il prelievo avvengono alla fonte senza l’intervento del contribuente.

Il caso dei siti web Extra-Ue: i rischi dell’illegalità fiscale

La situazione si ribalta se i flussi di denaro provengono da piattaforme prive di licenza italiana, in particolare da siti web basati in paradisi fiscali e Paesi extra-europei (es. Curaçao o il Regno Unito post-Brexit). L’utilizzo complica la vita dei contribuenti, con pesanti conseguenze sul piano fiscale.

Mancando un accordo con lo Stato italiano, queste piattaforme non agiscono come sostituti d’imposta. Pertanto, il legame tra vincite giochi online e dichiarazione dei redditi diventa stringente e obbligatorio. Ecco i dettagli del meccanismo di tassazione coatta:

obbligo dichiarativo . Le somme vanno inserite nel Quadro RL del Modello Redditi PF (fascicolo 2) dedicato ai redditi diversi;

. Le somme vanno inserite nel Quadro RL del Modello Redditi PF (fascicolo 2) dedicato ai redditi diversi; tassazione ordinaria Irpef . I soldi non subiscono una flat tax, ma si sommano ai redditi complessivi, venendo tassati con le aliquote progressive Irpef (che partono dal 23% e arrivano fino al 43% per i redditi superiori a 50.000 euro);

. I soldi non subiscono una flat tax, ma si sommano ai redditi complessivi, venendo tassati con le aliquote progressive Irpef (che partono dal 23% e arrivano fino al 43% per i redditi superiori a 50.000 euro); il principio del lordo. Ai sensi dell’articolo 69 del Tuir, i redditi diversi da vincite sono tassati per l’intero ammontare percepito. Questo significa che non è possibile compensare le perdite. Se in un anno si ottengono premi per 10.000 euro ma si registrano perdite sulla stessa piattaforma per 9.000, l’Agenzia delle Entrate pretenderà le tasse sull’intero importo di 10.000 euro, ignorando il bilancio reale del conto gioco.

Piattaforme con sede nell’Unione Europea

Un capitolo a parte riguarda i gestori che non possiedono la licenza italiana Adm, ma hanno la propria sede legale e operativa all’interno dell’Unione Europea (Ue) o dello Spazio Economico Europeo (See).

Per anni il fisco italiano ha tentato di equiparare questi siti a quelli Extra-Ue, richiedendo la tassazione integrale in dichiarazione. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno tracciato una linea di confine netta per evitare doppie imposizioni all’interno del mercato unico e garantire la parità di trattamento.

Il pilastro fondamentale a livello europeo è rappresentato dalla storica sentenza Blanco e Fabretti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause riunite C-344/13 e C-367/13). In questa decisione, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che assoggettare a tassazione le vincite ottenute in casinò di altri Stati membri, esentando invece quelle interne, costituisce una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi, violando l’articolo 56 del Tfue (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

A seguito di questo orientamento, anche la giurisprudenza di legittimità italiana si è uniformata in via definitiva. La Corte di Cassazione italiana, con pronunce chiave come l’ordinanza n. 13038/2021 (e i successivi orientamenti consolidatisi fino alle ordinanze emesse a inizio 2025, tra cui la n. 3879/2025), ha ribadito che i proventi corrisposti da case da gioco situate in altri Stati membri Ue o aderenti allo See non possono subire una tassazione ordinaria che i casinò o siti italiani non subiscono.

Il monitoraggio fiscale e il Quadro Rw

È fondamentale non confondere l’esenzione dalle tasse con l’assenza di obblighi comunicativi. Se il contribuente decide di non prelevare le somme e di lasciarle sul conto gioco aperto presso l’operatore estero, oppure le trasferisce su un conto corrente straniero, scatta l’obbligo del monitoraggio fiscale.

Il contribuente dovrà compilare il Quadro Rw della propria dichiarazione dei redditi qualora il valore complessivo delle attività finanziarie all’estero superi le soglie previste dalla legge (con potenziale applicazione dell’Ivafe).

Come difendersi da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Il fisco monitora costantemente i movimenti bancari e postali. Un improvviso afflusso di denaro proveniente da una società di gaming estera o nazionale farà scattare un alert nei sistemi di controllo.

In sede di accertamento, l’onere della prova spetta interamente al contribuente. Sarà il cittadino a dover dimostrare che quel denaro non costituisce un provento in nero o un reddito evaso, bensì una somma esente o già tassata alla fonte.

Per preparare una solida documentazione difensiva preventiva, è necessario:

conservare gli estratti conto del conto gioco . Scaricare periodicamente i report storici delle transazioni, dei depositi e dei prelievi effettuati sul sito web;

. Scaricare periodicamente i report storici delle transazioni, dei depositi e dei prelievi effettuati sul sito web; salvare le ricevute delle transazioni . Archiviare le distinte dei bonifici bancari ricevuti o i rendiconti dei portafogli elettronici (come PayPal, Skrill, Neteller);

. Archiviare le distinte dei bonifici bancari ricevuti o i rendiconti dei portafogli elettronici (come PayPal, Skrill, Neteller); verificare i dati societari della piattaforma. Accertarsi e tenere traccia di dove si trova la sede legale dell’operatore (se in Italia, in Ue o Extra-Ue) al momento dell’accredito.

Se la documentazione è chiara e dimostra l’origine dei fondi da un circuito legale Adm o europeo, l’accertamento fiscale si risolverà rapidamente senza alcuna sanzione.

La gestione corretta delle vincite nella dichiarazione dei redditi

In sintesi, la gestione fiscale dei flussi da gioco online richiede rigore e conoscenza delle regole per evitare contestazioni amministrative. Di seguito, lo specchietto riassuntivo degli obblighi fiscali correnti.