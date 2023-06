L’aeroporto di Fiumicino cerca nuovi dipendenti: ruoli e come candidarsi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Offerte di lavoro presso l'aeroporto di Fiumicino: come candidarsi

L’aeroporto di Fiumicino è uno dei più importanti d’Italia e d’Europa. Basti questo a sottolineare la rilevanza di un’opportunità lavorativa all’interno di questa struttura. Le posizioni aperte sono svariate, richiedenti differenti requisiti. In alcuni casi si richiede al soggetto interessato d’essere soltanto in possesso di un diploma di scuola superiore o medie inferiori.

Di seguito troverete tutti i dettagli in merito alle posizioni e soprattutto una guida utile su come candidarsi per un lavoro dipendente nel gruppo ADR, Aeroporti di Roma.

Aeroporto di Fiumicino: offerta di lavoro per diplomati

Il gruppo ADR intende ampliare il proprio organico in svariati settori. Sono quindi aperte le candidature per alcune posizioni, anche se non è ancora chiaro il numero esatto di dipendenti che verranno accolti all’interno della struttura dell’aeroporto di Fiumicino.

Non stupisce il fatto che l’offerta riguardi in alcuni ambiti dei soggetti con diploma di maturità. È infatti qualcosa che il gruppo attua con una certa periodicità. Ciò perché generalmente si tratta di chance lavorative con contratti a tempo determinato, come nel caso degli addetti ai passeggeri, in primis per coloro con mobilità ridotta.

In questo caso specifico, insieme con il diploma di cui sopra, è necessario possedere anche altre capacità, generalmente rientranti nel novero delle “soft skill”. Vediamo di cosa si tratta:

conoscenza della lingua inglese (livello B1 come condizione minima);

capacità di problem solving;

capacità di orientamento al cliente;

capacità di far gruppo e lavorare in squadra;

competenze di organizzazione e pianificazione dei compiti;

skill comunicative;

possesso della patente B.

Gruppo ADR: come candidarsi e altre posizioni

La procedura per candidarsi per una posizione all’interno dell’aeroporto di Fiumicino è particolarmente semplice. Il gruppo ADR offre infatti un sito apposito per la gestione delle offerte di impiego. Si tratta di jobs.adr.it, portale che richiede la registrazione prima di poter procedere con l’immissione della domanda.

L’elenco degli annunci segue un ordine cronologico, proponendo dapprima i più recenti. Abbiamo già parlato della posizione disponibile per addetti ai passeggeri con ridotta mobilità, quindi diamo uno sguardo agli altri più recenti.

Project Manager Manutenzione Impianti Elettromeccanici:

Attività principali: analisi tecniche per il monitoraggio dei fenomeni di manutenzione, supporto per il processo di definizione degli standard di gestione e manutenzione, coordinamento dell’elaborazione del piano di investimenti e del budget;

Requisiti: si richiede un’esperienza pratica di 3-5 anni nel settore, buona conoscenza degli impianti elettromeccanici, del Digs 81/08, codice appalti, pacchetto Office, STR, Autocad, logiche PLC, strumenti di progettazione e manutenzione preventiva, contabilità e lingua inglese;

Titolo di studio: laurea in ingegneria meccanica o industriale

Contratto: tempo indeterminato.

Sustainability Manager:

Attività principali: analisi e coordinamento al fine di sviluppare il monitoraggio delle migliori pratiche in ambito sostenibilità, così come supportare e stimolare le linee nella definizione di iniziative green. Si richiede l’ideazione di nuovi progetti, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, identificare le necessarie partnership, coordinare l’allineamento agli obiettivi, definire le linee guida e promuovere la cultura della sostenibilità in azienda;

Requisiti: conoscenza delle migliori pratiche in ambito elaborazione del piano e del bilancio di sostenibilità, esperienza nel campo dei principi internazionali per la definizione di modelli di misurazione di impatto economico, sociale e ambientale, conoscenza avanzata della lingua inglese e conoscenza dei progetti in campo di decarbonizzazione, transizione energetica ed economia circolare;

Titolo di studio: laurea in materie STEM, con preferenza per indirizzi ambientali o energetici;

Contratto: indeterminato.

Ingegnere prevenzione incendi:

Attività principali: manutenzione civile, ordinaria e straordinaria, degli edifici nel complesso aeroportuale, coordinamento e monitoraggio delle attività atte alla richiesta o rinnovo del CPI e sviluppo dei processi edilizi inerenti agli investimenti previsti in budget e non;

Requisiti: buona conoscenza dell’inglese, esperienza in ambito progettazione, verifica e realizzazione lavori, conoscenza degli inter autorizzativi e di Office e Autocad;

Titolo di studio: laurea in architettura, ingegneria (civile o meccanica)

Contratto: indeterminato.

Svariate le posizioni disponibili sul sito indicato e in alcuni casi i requisiti sono minimi. Basti pensare al solo diploma di scuola media inferiore per gli Addetti alle pulizie. Spazio poi a un ruolo di HR Business Partner Operation, con esperienza richiesta di 5-6 anni nel settore. All’elenco degli annunci più recenti si aggiungono poi quelli per il ruolo di Progettista impianti Elettrici e Speciali, Ingegnere prevenzione incendi e Business Data Analyst.