TikTok, allarme sul gioco autolesionista: di cosa si tratta

Le nuove generazioni, si sa, sono cresciute col cellulare in mano e con internet a disposizione in qualsiasi momento del giorno e della notte, anche quando l’accesso al web sarebbe sconsigliato. La rete, per i minori e non solo, nasconde insidie e rischi che purtroppo troppo spesso non sono compresi dai più giovani che a volte si ritrovano in una spirale di violenza senza rendersene conto. E purtroppo, il più delle volte, sono i trend e la viralità a fare gioco forza su atteggiamenti e stili tra la Gen Z, con alcuni social come TikTok che sempre più spesso si fanno mezzo di comunicazione pericolosissimo.

TikTok, il nuovo gioco autolesionista virale

Abbiamo sentito parlare di tanti trend partiti da TikTok, tra divertenti e altri meno, ma sempre più spesso il social viene utilizzato anche per giochi di dubbio gusto. È il caso della famosa Boiler Summer Cup, della quale vi abbiamo parlato in passato, così come oggi è quello della “cicatrice francese“. Un “gioco” virale, ma autolesionista che sta prendendo piede tra le aule di scuole medie e superiori, un trend che preoccupa i più grandi.

Di cosa si tratta? Se si naviga sul feed di TikTok è possibile notare migliaia di giovani con un graffio sotto l’occhio, una linea rosso fuoco incisa sulla pelle creatasi da sé, appunto in pieno autolesionismo. I più, riprendendosi nella scena della violenza, fanno vedere come stringendo le dita a forbice e prendendo una porzione di pelle sulle guance, si provocano un livido subito rosso, poi tendente al blu.

Diversi studenti, presentandosi così a scuola, hanno fatto preoccupare gli insegnanti. Al “che ti sei fatto”, in molti rispondono “niente”, altri spiegano che si tratta di una sfida su TikTok, dove è possibile trovare tutorial passo dopo passo per seguire il trend del momento. Parole che fanno risuonare il campanello d’allarme (qui vi abbiamo parlato dei tiktoker più pagati nel 2022).

L’allarme sulla sfida virale di TikTok

Quello della “cicatrice francese”, chiamato così perché si è diffuso prima Oltralpe, non è altro che uno dei tanti “giochi” virali su TikTok che però, sempre più spesso, viene attenzionato dai più grandi. Arianna Marfisa Bellini, psicoterapeuta della scuola di Recalcati, sullo stesso social ha spiegato che “c’è un effetto amplificatore preoccupante”. Non è tanto il livido sotto l’occhio a preoccupare, quanto la voglia dei più giovani di “riconoscersi in un altro pari, si cerca la sfida, l’emulazione per sentirsi parte di un gruppo“.

Giampiero Girolomoni, primario di dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ha avvertito i più giovani che anche quel minimo pizzico piò creare danni estetici permanenti, con l’inestetismo che può rimanere sotto forma di macchie rosse-violacee. Ma c’è chi non vuole sottovalutare l’allarme dello “spirito d’emulazione”. Il pedagogista Daniele Novara, intervistato da La Repubblica, ha quindi sottolineato l’importanza di limitare l’uso dei cellulari per i più giovani, anche se la sfida del momento non è altro che l’ennesimo episodio di “trasgressione adolescenziale che va gestita sul piano educativo” (qui vi abbiamo parlato dell’influencer marketing e delle tendenze del 2023).